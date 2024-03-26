دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا "دتكو" و"إلينغتون العقارية" اليوم عن وضع حجر الأساس لمشروعهما السكني الفاخر "وان ريفر بوينت" على الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري بدبي.

ويؤكد بدء الأعمال الإنشائية في المشروع والتي تأتي بعد فترة قصيرة من إطلاقه، على التزام الشركتين بتسليم مشاريعهما الطموحة في الوقت المناسب والتي توفر وسائل راحة تشبه المنتجعات وأسلوب حياة راقٍ لخلق قيمة طويلة المدى لعملائهما. ويتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يمثل مشروع "وان ريفر بوينت" تحفة معمارية من العلامة التجارية "دتكو إلينغتون". ومن خلال الارتقاء بالحياة الحضرية إلى آفاق جديدة، سيكون المشروع جوهرة في قلب منطقة الخليج التجاري المزدهرة.

يتألف المشروع من 295 شقة استوديو وشقق سكنية بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، أو ثلاث غرف، ومنازل بنتهاوس تضم ثلاث أو أربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس فاخرة من أربع غرف ومزودة بحمامات سباحة خاصة. وتتميز جميع الوحدات السكنية في المشروع بإطلالات بانورامية خلابة على أبرز معالم دبي.

ويمزج المشروع بسلاسة بين جماليات البناء المعاصر والتكنولوجيا المتطورة، حيث يضم مجموعة وافرة من أرقى وسائل الراحة، منها على سبيل المثال مسبحان على غرار مسابح المنتجعات على طراز "إنفينيتي"، ومسبح مخصص للأطفال، واستوديو للياقة البدنية مع تجهيزات تسلق للبالغين، بالإضافة إلى استوديو يوغا مع مدرب افتراضي على شاشة العرض. علاوة على ذلك، وسيتسنى للسكان أيضاً الاستفادة من غرفة التجارب الغامرة مع شاشة عرض كاملة، ومناطق لعب مخصصة للأطفال، ومنطقة مخصصة لتسلية الحيوانات الأليفة والعناية بنظافتها، وتراسات مفتوحة بإطلالات ساحرة على قناة دبي المائية إلى جانب منطقة مخصصة للشواء على السطح، ونادٍ حصري.

وسيوفر المشروع كذلك العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات ومحلات البيع بالتجزئة الراقية المطلة على قناة دبي المائية، بما يضيف اللمسة النهائية إلى هذه التجربة المتطورة والمبتكرة لنمط الحياة العصري.

وبهذه المناسبة، قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دتكو": "يسهم وضع حجر الأساس لمشروع ’وان ريفر بوينت‘ في تعزيز التزام ’دتكو‘ الاستراتيجي بتطوير محفظتنا العقارية بالتعاون مع ’إلينغتون العقارية‘. يأتي هذا المشروع منسجماً مع هدف أعمالنا المتمثل في تقديم مساكن متطورة وعالية القيمة في مواقع رئيسية، مثل الخليج التجاري. نحن لا نقوم فقط بإنشاء مساحات للمعيشة، بل نهتم أيضاً بتوفير أسلوب الحياة الراقي، بما يساهم في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إرساء معايير جديدة في سوق العقارات التنافسي في دبي. وسوف يقدم ذراع البناء في ’دتكو‘ بمستواه العالي في الإنشاءات منتجاً عالي الجودة لعملائنا المميزين".

من جانبه، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية": "يعد وضع حجر الأساس لمشروع ’وان ريفر بوينت‘ بمثابة شهادة حية على التزام ’إلينغتون‘ الراسخ بتصميم أنماط الحياة العصرية الراقية. ولا تقتصر هذه الخطوة على مجرد بدء أعمال البناء، بل إنها تجسد التزامنا الثابت بإعادة تعريف الحياة الحضرية. ويؤكد هذا التدشين رؤيتنا الرامية إلى إرساء معايير جديدة في عالم العقارات، بما يبرز تصميمنا على تشكيل البيئات التي تعكس تطلعات وقيم عملائنا المميزين".

يمثل البدء في إنشاء مشروع "وان ريفر بوينت" لحظة محورية في التعاون الدائم بين "دتكو" و"إلينغتون العقارية"، بما يجسد رؤيتهما المشتركة لتعزيز عرض القيمة للمجتمعات السكنية البارزة مثل الخليج التجاري.

تعد "إلينغتون العقارية" شركة التطوير الرائدة في مجال التصميم في دبي وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع المهمة الحائزة على الجوائز في دبي ورأس الخيمة، بما في ذلك أوشن هاوس في نخلة جميرا، و"وان ريفر بوينت" في الخليج التجاري، وآرت باي في الجداف دبي، وإلينغتون هاوس في دبي هيلز إستيت، ويو ايتش من إلينغتون في أبراج بحيرات جميرا، وبورتو بلايا، في جزيرة الحياة في رأس الخيمة.

لمحة عن "دتكو":

تأسست "دتكو" عام 1947، ويرتبط تطور الشركة بشكل وثيق مع تطور مدينة دبي نفسها، حيث نمت لتصبح مؤسسة متنوعة ومتعددة الجوانب تعمل في قطاعات العقارات، والبناء، والضيافة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة. وتدير "دتكو" أعمالها في 8 دول، ويعمل لديها أكثر من 10.000 موظف.

لمحة عن "إلينغتون العقارية"

تسعى "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الرائدة والتي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقراً لها، إلى تطوير بيئات ومجمعات سكنية استثنائية تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وانطلاقاً من كونها علامة تجارية تضع العملاء في صميم اهتمامها، فقد أخذت على عاتقها تشييد محفظة من المباني ذات التصاميم الحائزة على جوائز. وفضلاً عن التصاميم المعمارية المذهلة، تركّز إلينغتون أيضاً على مفاهيم الجودة والتقنية المتطورة والقيّمة المرتفعة. تشمل محفظة الشركة الحالية طيفاً من المباني الفاخرة الشاهقة والمجتمعات العائلية في عدد من أبرز الأحياء الراقية في دبي، مثل وسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وتلال الإمارات، وأبراج بحيرات جميرا، وقرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا ولامير. وفي رأس الخيمة، مثل جزيرة الحياة في ميناء العرب والحمراء.

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