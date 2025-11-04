تجسد الزمالة رؤية سمو الشيخة بدور القاسمي في ترسيخ دور المرأة كقائدة للتنمية وصانعة للأثر المجتمعي المستدام.

تسلط الزمالة لضوء على إنجازات رائدات الأعمال في القطاعات الحيوية وتعكس التزام الشارقة بتمكين أصحاب المشاريع المؤثرة.

الزمالة توفر جلسات إرشاد وورش عمل وفرص تواصل مع المستثمرين وشركاء المنظومة الريادية

الشارقة، برعاية وحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أطلق المركز في بيت اللوال يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الماضي الدورة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر، والتي تضم 12 رائدة أعمال متميزة من مختلف القطاعات الحيوية، ممن يجسدن قيم الابتكار في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وحضر حفل الإطلاق سعادة نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتورة أسماء محمود فكري، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فكري للاستشارات" إلى جانب نخبة من رائدات الأعمال والشركاء وقادة المنظومة الريادية. واستمتع الحضور بتجربة ضيافة راقية مستوحاة من الثقافة الإماراتية، وحوارات بنّاءة أسهمت في تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة.

وافتتحت سعادة سارة بالحيف النعيمي الحفل بكلمة أكدت فيها التزام الشارقة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجال ريادة الأعمال، تلتها كلمة للدكتورة أسماء محمود فكري التي أشادت بأهمية دعم القيادات النسائية وإتاحة الفرص لهن للتوسع وتحقيق أثر مستدام.

وضمت الدفعة الأولى من الزمالة نخبة من رائدات الأعمال في قطاعات متنوعة، من بينهن أسماء القصير، مؤسِّسة «FirmFox»، ودانية شاهين، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Salsa Cooks»، والدكتورة نورة الشامسي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Noora Shamsi Jewellery»، ومهرة الحوسني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Pharmedic»، وربى النشاش، الشريكة المؤسِّسة ورئيسة العمليات في «Pulse IoT Technologies»، ومالين ديلين، الشريكة المؤسِّسة لـ«Hylo». كما تضم الدفعة نورة السويدي، الشريكة المؤسِّسة لـ«Teel Floral Studio» و«Lamak Studios»، ومايا شريف إبراهيم، مؤسِّسة «More.Than»، ورنا عسقول، الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية المشاركة لـ«Khateera»، وقدرية العوضي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Bumblebee Food»، وميثاء الأنصاري، مؤسِّسة «Locallure»، والدكتورة فداء دياب، المؤسِّسة ورئيسة مجلس إدارة «Tapy».

وقالت سعادة نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع: "تجسّد زمالة الشارقة لصانعات الأثر قناعة راسخة بأن تمكين النساء هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا وتوازنًا، إذ تُحوِّل الأهداف المشتركة إلى قوةٍ واقعية تُثبت أن نهوض المرأة هو نهوض للمجتمعات والاقتصادات بأكملها. وتجمع الزمالة نخبةً من الرائدات اللواتي يتمتّعن برؤية واضحة وعزيمة راسخة، يسهمن في تطوير مسيرة ريادة الأعمال في الشارقة، المبنية على الابتكار والتأثير الإيجابي. ولا تقتصر الزمالة على دعم نمو المشاريع فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الروابط وتعزيز حضور المرأة وترجمة قيم الريادة إلى واقعٍ ملموسٍ يترك أثرًا مستدامًا."

وأضافت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "إن جوهر رسالة شراع هو الإيمان بالإنسان قبل الفكرة، وبقدرة رواد الأعمال على تطوير تجاربهم متى ما توفّرت لهم البيئة التي تحتضن طموحهم وتغذّي شغفهم بالمعرفة والنمو. ومن هذا المنطلق، جاءت زمالة الشارقة لصانعات الأثر لتكون مساحة تُتيح لرائدات الأعمال توسيع نطاق مشاريعهن والاستفادة من مجتمع شراع بما يوفّره من خبرات نوعية، وشبكات دعم، وفرص للتعلّم، والتعاون. فالزمالة تمثل رحلة تطوير متكاملة تساعد المشاركات على تعزيز جاهزيتهن للتوسّع في الأسواق، وبناء شراكات استراتيجية تُضاعف أثر مشاريعهن. ما نطمح إليه هو أن تواصل كل رائدة أعمال مسيرتها بثقة أكبر، وأن تصبح الزمالة نقطة انطلاق نحو مراحل جديدة من النمو والتأثير، تجسّد فكر شراع القائم على الريادة والابتكار المستدام والتمكين الإنساني."

وتضمن برنامج حفل الإطلاق جلسة حوارية بعنوان «بناء إرث من الأثر»، شاركت فيها موزة العبار، الشريك المؤسِّس لمجموعة «العبار»، وفايزة بوقصة، مؤسِّسة علامة «بو قُصّة»، وأدارتها الإعلامية الدولية سالي موسى، حيث تناول النقاش دور المرأة في قيادة مسيرة ريادية مستدامة تقوم على الإبداع والمسؤولية المجتمعية ورؤية طويلة الأمد.

وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات والقيادات الداعمة للبرنامج، حيث كرّم شراع الشركاء الذين ساهموا في دعم انطلاق الزمالة.

وتتضمن الزمالة منحة مالية بقيمة 500 ألف درهم بدون حقوق ملكية، مقدمة من الدكتورة أسماء فكري وسعادة آمنة فكري، بنات المرحوم الدكتور محمود محمد فكري، الذي كرّس حياته لخدمة الوطن، حيث شغل مناصب قيادية بارزة من بينها مدير إقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ووكيل مساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. ويأتي هذا الدعم تخليداً لإرثه الإنساني والمهني وإيماناً بدور المرأة في قيادة التغيير وإحداث أثر مجتمعي واقتصادي مستدام.

وانسجامًا مع رؤية شراع في بناء منظومة ريادية تقوم على التمكين والمعرفة والشراكات، تسعى الزمالة إلى دعم رائدات الأعمال في توسيع أعمالهن، والاستفادة من شبكة شراع وخبراته وبرامجه، وتعزيز جاهزيتهن للنمو والاستثمار والدخول إلى أسواق جديدة. وقد ساهم شراع منذ تأسيسه في دعم أكثر من 450 شركة ناشئة، مساعدةً إياها في تحقيق إيرادات تجاوزت 370 مليون دولار أمريكي واستقطاب استثمارات تقارب 300 مليون دولار، فيما تشكل الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها النساء ما نسبته 51% من إجمالي الشركات المدعومة، بما يعكس التزام الشارقة بدعم المرأة الريادية وتعزيز دورها المؤثر.

