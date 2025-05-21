أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة ستراتا، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، والرائدة في مجال التصنيع المتقدم وصناعة أجزاء هياكل الطائرات في دولة الإمارات، بإتمام متطلبات تسليم وفحص المادة الأولى بنجاح ضمن الحزمة الجديدة "الحافة الخلفية" (Trailing Edge) لطائرات بيلاتوس "بي سي – 12" الطائرة ذات المحرك الواحد التوربيني الأكثر تطوراً ، ويمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة لمحفظة ستراتا المتنامية من الحزم التي يتم تصنيعها وفقاً للعقود الموقعة مع شركة بيلاتوس المحدودة للطائرات السويسرية.

وخلال العام الماضي 2024، حصلت ستراتا على اعتماد بيلاتوس لمكونات الحزمة الجديدة لطائرات "بي سي –12"، فيما تمكنت ستراتا حتى الربع الأول من العام الجاري 2025 من تسليم 59 شحنة من مكونات الحافة الخلفية بمجموع 590 قطعة. والحافة الخلفية هي جزء من سطح الجناح مسؤول عن توليد الرفع وإدارة السحب للطائرة أثناء الطيران.

وبدءاً من العام 2018 تمكنت ستراتا من تصدير ما يقارب 1000 شحنة، من دولة الإمارات ومن مدينة العين بإمارة أبوظبي تحديداً، إلى شركة بيلاتوس السويسرية، والتي اشتملت على أكثر من 26,000 قطعة من مختلف حزم الأعمال التي يتم إنتاجها للطائرات من طرازي "بي سي – 24" طائرة متعددة الاستخدامات ، و"بي سي – 12".

وحول هذا الخصوص، قالت سارة المعمري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: "نفخر بمسيرتنا التصنيعية مع شركة بيلاتوس، فاليوم تضيف ستراتا إنجازاً آخر إلى سلسلة نجاحاتها بتصنيع الحزمة الجديدة والأولى من مكونات الحافة الخلفية لطائرات بيلاتوس "بي سي – 12"، واجتيازها بنجاح عمليات الفحص والاختبار، وهي شهادة على قدرات ستراتا التصنيعية وإمكانياتها التقنية والفنية اللافتة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات التي تلبي معايير الجودة الصارمة والمعتمدة في صناعة الطيران، وذلك يعزز روح الثقة والابتكار والتطوير ومواصلة النجاحات التي نحققها من خلال شراكاتنا العالمية".

من جانبه قال رومان ايمينغير، نائب الرئيس للتصنيع في شركة بيلاتوس : "يسعدنا في بيلاتوس تسلّم الشحنة الأولى من الحزمة الجديدة "الحافة الخلفية" لطائرات "بي سي – 12"، والتي اجتازت الفحص والاختبار بنجاح. وأضاف أن بيلاتوس حريصة على تنمية شراكتها مع ستراتا، وذلك قرار استراتيجي بالنسبة لنا، نظراً لقدراتها التصنيعية والتزامها بالابتكار في صناعة الطيران. نحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرة ستراتا لتعزيز الأداء العام والموثوقية لطائراتنا من طراز "بي سي – 24"، و"بي سي – 12".

وتستند ستراتا في نجاحاتها وتفوّقها المستدام في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة إلى العديد من التقنيات والإمكانيات والتكنولوجيا المتفوقة، حيث تشتمل عملية التصنيع على تقنيات المعالجة بالضغط الحراري "الأوتوكليف"، ويتم استخدام مواد متقدمة مثل ألياف الكربون التي تتميز بخفة وزنها وقوتها العالية، والتي تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز أداء وكفاءة طائرات بيلاتوس "بي سي – 12".

ومنذ بداية مسيرة تصنيع ستراتا لصالح شركة " بيلاتوس المحدودة للطائرات السويسرية" في العام 2018 حتى اليوم، تم توقيع عدد من العقود التي تضمن تصنيع مجموعة من الحزم لطائراتها، والتي تشمل: الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة، والأسطح الخارجية للبطن، والرفرف الأفقي للذيل، والذيل المخروطي، ورفارف تثبيت المحرك، وألواح الأرضية الداخلية، ومقصورة التحكم لطائرات "بي سي – 24"، إضافة إلى ألواح الأرضية الداخلية لطائرات "بي سي – 12"، ومؤخراً تم البدء في تصنيع الحزمة الجديدة، وهي "الحافة الخلفية" (Trailing Edge) لطائرات بيلاتوس "بي سي – 12"، وغيرها.

عن ستراتا

شركة ستراتا للتصنيع ش.م.ع (ستراتا)، يقع مقرها في مدينة العين بأبوظبي، ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وهي متخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. تأسست ستراتا عام 2009، وهي شركة رائدة في إنشاء وتطوير صناعات متقدمة جديدة، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم، وذلك بالاستفادة من الشراكات العالمية والتقنيات المبتكرة والتميز التشغيلي. وتنتج ستراتا أجزاء هياكل الطائرات الرئيسية والثانوية من مواد مركبة وتزوّدها لعملاء عالميين مثل: "إيرباص" و"بوينغ" و"بيلاتوس" و"ليوناردو فينميكانيكا".

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عن بيلاتوس

تُعتبر "بيلاتوس إيركرافت ليمتد" التي تأسست عام 1939، الشركة السويسرية الوحيدة التي تعمل على تطوير وإنتاج وبيع الطائرات للعملاء حول العالم؛ بدءاً من نسخة "بي سي-6" من طائرة "بيلاتوس بورتر" ذات المُحرك الواحد والتي حقّقت أفضل المبيعات ضمن فئتها، مروراً بـنسخة "بي سي-12" وصولاً إلى نظام التدريب المستقبلي "بي سي-21". وتُعدُّ "بي سي-24" أحدث مشاريع الشركة، وهي الطائرة النفاثة التجارية الأولى في العالم المُعدّة للاستخدام على مدارج الطائرات القصيرة وغير المُجهزة. تتخذ الشركة من ستانس مقراً لها، وتضم الشركة أكثر من ألفي موظف ما يجعل منها أكبر جهة توظيف في منطقة وسط سويسرا.

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