شركة «ذا كلاود» الإماراتية للمطابخ السحابية، وهي جزء من منظومة التكنولوجيا العالمية "Hub 71"، تنجح بجمع 12 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من جولة التمويل من الفئة (ب) بما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة الناشئة في السوق

استحواذ «ذا كلاود» على شركة KBOX يرفد محفظتها العالمية بأكثر من 200 موقع جديد في المملكة المتحدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع أعمالها في السوق الأوربية مع سعيها إلى المزيد من التوسع في المملكة المتحدة وليتوانيا وبلجيكا وهولندا

مؤسس الشركة جورج كرم يتطلع - إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين – إلى ترسيخ مكانة «ذا كلاود» كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا المطاعم، مع التخطيط لإدراج مزدوج في سوقي أبوظبي والرياض بحلول العام 2027، والطموحات بالوصول إلى أكثر من 8000 موقع على مستوى العالم



دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «ذا كلاود»، الشركة الإماراتية الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم وهي جزء من منظومة التكنولوجيا العالمية "Hub 71"، عن اختتامها بنجاح للمرحلة الأولى من جولة التمويل من الفئة ب (Series B)، وجمع 12 مليون دولار من إجمالي التمويل المستهدف للجولة والبالغ 30 مليون دولار، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بجهود «ذا كلاود» الرامية لتعزيز الابتكار والتوسع في قطاع تكنولوجيا المطاعم العالمية.

ويمثل نجاح هذه المرحلة من جولة التمويل، إلى جانب تمويل الدين الذي حصلت عليه "ذا كلاود" من شركة "ألونا بارتنرز" (Aluna Partners)، واستحواذها الاستراتيجي على شركة KBOX الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، خطوة هامة للغاية في مسيرة الشركة التي أسسها جورج كرم بهدف إعادة صياغة قطاع المطابخ السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز مكانتها كشركة ناشئة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحد مقراً لها وتسعى بشكل حثيث لتوسيع أعمالها على الصعيد العالمي، فقد أدى استحواذ «ذا كلاود» على شركة KBOX إلى تعزيز انتشارها بشكل استراتيجي ورفد محفظتها بنحو 200 موقع جديد في المملكة المتحدة. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بقيادة جهود الابتكار وتحقيق الريادة في قطاع تكنولوجيا المطاعم، وتمهد لها الطريق لمواصلة التوسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وغيرها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كالمملكة العربية السعودية، والأسواق الأوروبية مثل ليتوانيا وبلجيكا وهولندا.

وتعكس جولة التمويل (ب)، التي تضم مزيجاً من الأسهم والديون، قوة نموذج أعمال شركة «ذا كلاود» وتميز رؤيتها وأهدافها؛ فبعد نجاح الشركة بجمع 10 ملايين دولار أمريكي خلال جولة التمويل الأولى من الفئة (أ)، تأتي الجولة الجديدة لترفع إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة حتى اليوم إلى 22 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد قدرتها على استقطاب شركاء استراتيجيين. وتتجاوز أهمية هذه الاستثمارات رأس المال المقدم، حيث تفتح الباب أمام "ذا كلاود" للاستفادة من الخبرات العميقة والشبكة الواسعة من العلاقات التي يتمتع بها شركاؤها، في الوقت الذي تتطلع فيه قدماً إلى دخول أسواق جديدة وإطلاق المزيد من الحلول المبتكرة في قطاع المطاعم.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال جورج كرم، مؤسس شركة «ذا كلاود»: "ستسهم جولة التمويل من الفئة (ب) والاستحواذ على شركة (KBOX) في تعزيز مكانتنا كشركة رائدة ومبتكرة في قطاع تكنولوجيا المطاعم على مستوى العالم. كما أن نجاحنا في جمع 22 مليون دولار حتى اليوم سيتيح لنا تعزيز عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. إن التكنولوجيا المتقدمة التي قام فريقنا بتطويرها، واستراتيجية الاستحواذ الفعالة التي ننتهجها تعكسان رؤيتنا الرامية إلى تعزيز تكامل القطاع، وتؤكد التزامنا بتطوير العلامات التجارية المحلية القوية وتوسيع انتشارها على الصعيد العالمي. ونحن نتطلع قدماً إلى مواصلة السعي وراء فرص الاستحواذ الاستراتيجية، والبحث عن المزيد من التمويل الذي سيمكننا من المضي بأعمالنا نحو آفاق جديدة من النمو والنجاح".

من جانبه، قال ستيفانو شياكا، المدير العام لشركة "ألونا بارتنرز": "يعد سوق طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت من التوجهات العالمية الهامة والرئيسية التي يتوقع أن تشهداً نمواً مستداماً، ولا شكّ أن استحواذ «ذا كلاود» على شركة KBOX سيمكنها من اكتساب حصة كبيرة في سوق المملكة المتحدة. لقد قمنا بدراسة العديد من نماذج الأعمال الخاصة بتكنولوجيا المطاعم، ونعتقد أن «ذا كلاود» تتمتع بجميع المقومات التي تؤهلها لتغدو شركة عالمية رائدة، ونحن نتطلع لتوفير كل الدعم الذي يحتاجه هذا المشروع الذي ينمو بسرعة وثبات".

وستسهم الأموال التي تم جمعها خلال جولة التمويل (ب) بلعب دور هام في تسريع نمو أعمال الشركة، فقد تم تخصيص جزء كبير منها لتوسيع أعمال الشركة على الصعيد العالمي، وتعزيز القدرات التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلة جهود تطوير منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.

وتخطط «ذا كلاود» التي تتواجد اليوم في سبع دول و91 مدينة حول العالم، وتطمح للوصول إلى 8000 موقع بحلول نهاية عام 2027، لإدراج مزدوج في سوقي أبوظبي والرياض، لبداية حقبة جديدة من النمو لسلسلة المطابخ السحابية هذه على امتداد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع مضي الشركة بثبات لتحقيق أهدافها وطموحاتها بالنمو، تؤكد "ذا كلاود" التزامها بتحقيق رؤيتها الساعية لإثراء تجارب تناول الطعام العالمية، ودعم أصحاب المطاعم، وإرساء معايير جديدة للجودة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المطاعم.

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نبذة عن شركة «ذا كلاود»:

تأسست «ذا كلاود» كجزء من منظومة التكنولوجيا العالمية "Hub 71"، وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال تشغيل العلامات التجارية الافتراضية، لتعيد بذلك صياغة تجارب الطعام الافتراضية. ومن خلال توظيف منظورها العالمي الفريد والدعم التي تحظى به من القاعدة المتنوعة من المستثمرين، تواصل «ذا كلاود» جهودها الحثيثة للارتقاء بالقطاع ورفده بأفضل مقومات الابتكار والنمو.

تعمل «ذا كلاود» على تمكين العملاء من الاستمتاع بمجموعة واسعة ومتنوعة من أساليب الطهي العالمية، وهي من الشركات الناشئة المبتكرة التي تهدف لمساعدة المطابخ غير المستغلة بشكل كامل وتمكينها من تحقيق الإيرادات وتعزيز انتشارها الجغرافي والعمل في مجال طلب وتوصيل الطعام المتنامي عبر الإنترنت. توفر الشركة فرصاً فريدةً لرواد الأعمال والعلامات التجارية العاملة في مجال الأغذية لفتح مطاعم افتراضية بسهولة وفي غضون أسابيع فقط، والاستفادة من المزايا المختلفة مثل زيادة المبيعات والتوسع السريع والاستفادة من الموارد والخبرات وتقليل الهدر وأعباء التكاليف المقدمة والنفقات الرأسمالية، وبالحد الأدنى من المخاطر. تعتبر «ذا كلاود» الطريق الأسهل لتحقيق النجاح لأصحاب المطابخ أو المطاعم الصغيرة أو رواد الأعمال الراغبين بتوسيع علامة تجارية معروفة وتدشينها في سوق جديدة أو لإطلاق علامة تجارية افتراضية جديدة.

تلعب «ذا كلاود» دوراً اساسياً في توفير الموارد التكنولوجية المتقدمة للعلامات التجارية المتخصصة في مجال إعداد الطعام، وربطها مع شركاء ومزودي خدمات التوصيل، وتنفيذ نموذج مطبخ سحابي افتراضي يساعد شركات العاملة في مجال الأغذية والطعام على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

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