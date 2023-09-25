شركة تويوتا تشيد بجهود عبداللطيف جميل للسيارات بتوفير خدمات ومبادرات متميزة للضيوف في عام 2022 استحقت من خلالها الفوز بالجائزة الذهبية

عبداللطيف جميل للسيارات تعمل باستمرار على تحسين خدمة الضيوف في جميع أنحاء المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية: حصلت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ عام 1955، على الجائزة الذهبية من شركة تويوتا، للسنة الـ 12 على التوالي. ويأتي منح الجائرة لعبداللطيف جميل للسيارات تقديراً لالتزامها المستمر بتقديم خدمات متميزة للضيوف في المملكة العربية السعودية.

وقد كرمت عبداللطيف جميل للسيارات بهذه الجائزة لجهودها المتواصلة في تقديم خدمات متميزة لضيوفها، مما يظهر مدى اهتمامها وتفهمها لطبيعة احتياجاتهم. وانطلاقاً من حرصها على تعزيز ثقافة التحسين المستمر "كايزن" وجعلها في صميم أعمالها، وضعت عبداللطيف جميل للسيارات ضيوفها في بؤرة التركيز عند تطوير خدمات الضيوف، وهو ما يتضمن متابعة آرائهم واقتراحاتهم والرد على استفساراتهم بهدف تلبية التوقعات وتجاوزها.

وقال أكيتوشي تاكيمورا، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة تويوتا: "نتقدم بأحر التهاني لعبداللطيف جميل للسيارات لفوزها بهذه الجائزة المرموقة. هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها حسن جميل وفريق عبداللطيف جميل للسيارات والتزامهم الراسخ بتحقيق النتائج الاستثنائية. لقد أظهرت عبداللطيف جميل للسيارات باستمرار تفانيها وشغفها في توفير خدمة ودعم منقطع النظير لضمان تحقيق رضا جميع ضيوفنا في المملكة العربية السعودية. ونحن فخورون بكونهم الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية ونتطلع إلى تحقيق نجاحات أخرى معًا في السنوات القادمة."

وقال حسن جميل، رئيس مجلس المديرين لعبداللطيف جميل للسيارات: "إن حصولنا على الجائزة الذهبية للعام الثاني عشر على التوالي يمثل إنجازاً رائعاً وشهادة على التزام فريقنا الراسخ بالتميز في كل جانب من جوانب أعمالنا. تعزز هذه الجائزة تفانينا في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوفنا من خلال فلسفة "الضيف أولاً". نحن ممتنون لشركة تويوتا على تقدير جهودنا، ولشركائنا وضيوفنا الذين كان لهم دور حاسم في نجاحنا. وسنواصل البناء على نجاحاتنا والسعي لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل."

ويعتبر الفوز بالجائزة الذهبية دليلاً على تقديم عبداللطيف جميل للسيارات خدمات ما بعد البيع ممتازة، حيث تُمنح تقديراً للنتيجة الإجمالية لكل منطقة في المبيعات وما بعد البيع. بالتالي، فإن مبدأ عمل عبداللطيف جميل للسيارات يرتكز بصورة أساسية على توفير أفضل خدمة ممكنة للضيوف استناداً على فلسفة "الضيف أولاً" التي تعطي الأولوية لتلبية احتياجات الضيوف.

منذ عام 1955، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات بالتعاون مع شركة تويوتا لتوفير تجربة متميزة في ملكية السيارات وخدمات ما بعد البيع في المملكة. بالاستفادة من عقود من الخبرة الكبيرة عبر سلسلة قيمة التنقل، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات تحسين المنتجات والخدمات، وتلبية الاحتياجات المتطورة لضيوفها.

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نبذة عن عبداللطيف جميل للسيارات:

تأسست عبداللطيف جميل للسيارات في عام 1955 في السعودية. وفي نفس العام، تم اعتمادها كموزع معتمد لسيارات تويوتا في المملكة. وفي عام 1989 كموزع معتمد لسيارات لكزس في المملكة. منذ تأسيسها، نجحت عبداللطيف جميل للسيارات بإرساء حضور قوي عالمي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا من خلال توفير أفضل تجربة ضمن فئتها فيما يتعلق بخدمات التوزيع وما بعد البيع. ويستند نهج عمل عبداللطيف جميل للسيارات على تجربة "الضيف أولاً" وفلسفة "كايزن"، مما جعلها ترسخ مكانتها كشريك تنقل مفضل تلبي الاحتياجات المتطورة للمملكة وشعبها.

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