الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 مايو 2024، ماسيف ميديا: أعلنت "ميريت"، الشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية وبرامج إدارة الولاء، إغلاق جولة تمويلية بقيمة 12 مليون دولار لمرحلة ما قبل السلسلة "B" بقيادة شركة "الاستثمار كابيتال آي كاب"، متجاوزةً بذلك هدفها التمويلي السابق المقدر بخمسة ملايين دولار. شارك في جولة التمويل مستثمرو المرحلة الحالية من السلسلة "A"، وهما شركةTech Invest Com وFund Hambro Perks Oryx، وقد احتفت "ميريت" والبنك السعودي للاستثمار بهذه الشراكة الاستراتيجية خلال حفل التوقيع الذي أقيم مؤخراً في فندق فورسيزونز الرياض.

يُذكر أنّ "ميريت" قد أغلقت جولة تمويلية سابقة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لمرحلة السلسلة "A" في عام 2021 بمشاركة Tech Invest Com، Impact46، Arzan VC وFund Hambro Perks Oryx وعدد من أبرز المستثمرين في المنطقة، ويسلّط الإنجاز الجديد الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.

أعلنت "ميريت" خلال الحفل عن مخططاتها لإطلاق سلسلة من التقنيات المبتكرة القائمة على الخبرات المكتسبة من البرامج التفاعلية المقدّمة لقاعدة عملائها. وقد حققت الشركة معدّل نموٍ تراكمي نسبته 60% خلال عام 2023، وشهدت زيادة هائلة في قاعدة مستخدميها بلغت نسبتها 80% تزامناً مع إطلاق أكثر من 100 برنامج في 20 دولة إضافية.

تلتزم "ميريت" بتقديم خدمات قيّمة لعملائها الدوليين وشركاء برامجها على مستوى العالم عبر عملياتها القائمة في أكثر من 160 دولة وتعاونها مع نحوِ 6,000 علامة تجارية. وتتمتع "ميريت" بتأثير ملحوظ في المملكة العربية السعودية، إذ تمكنت الشركة من توزيع مليون مكافأة وهدية في عام 2023 فقط، وتطمح إلى مضاعفة هذا الرقم بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عام 2024.

تحدثت الرئيس التنفيذي لشركة "ميريت"، جولي باربييه لبلان، عن نظرتها المستقبلية لأداء الشركة قائلةً: "نحن متفائلون بمعدلات النمو التي تحققها شركة "ميريت" على الصعيدين الدولي والإقليمي، ولدينا أهدافٌ مثيرة نتطلع إلى تحقيقها على مدار السنوات المقبلة. تفتخر الشركة بانخراطها المتزايد في البيئة التقنية المبتكرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، ونتوقع تحقيق مزيدٍ من الانجازات بفضل المشاريع الاستراتيجية التي نعتزم إطلاقها هذا العام. ندرك وجود كمٍّ هائل من الفرص الاستثمارية، ونثق في قدرة برامجنا وحلولنا التفاعلية على مواكبة التطورات المستقبلية وتلبية احتياجات مستخدمينا."

وفي إطار حديثها عن إغلاق الجولة التمويلية بنجاح، أعربت جولي عن سعادتها بتجاوز الأهداف التمويلية السابقة، وأثنت على سمعة ومكانة شركة” الاستثمار كابيتال آي كاب”، الذراع الاستثماري للبنك السعودي للاستثمار، الفائزة بجائز "أفضل شركة لإدارة الاستثمار" في المملكة العربية السعودية لعام 2023 من قبل مجلة World Finance.

وأكدت جولي على الدور المحوري للبنك السعودي للاستثمار باعتباره مؤسسة مالية بارزة تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث يعكس امتلاك البنك لشركة أمريكان إكسبريس السعودية دوره الحيوي في دفع عجلة تطوير القطاع المالي، ما يسهم في تعزيز معدلات النمو والتطوير التي تشهدها شركة "ميريت". ويُعد تمويل البنك السعودي للاستثمار لشركة "ميريت" أول استثماراته في إطار برنامج استوديو الشركات الناشئة الذي انطلق مؤخراً لمساعدة العملاء في إطلاق مبادرات جديدة في قطاعات التكنولوجيا والتقنيات المالية مستفيداً من إمكانات البنك السعودي للاستثمار.

من جانبه ألقى، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، فيصل العمران، الضوء على استوديو المشاريع الناشئة قائلاً: "يهدف هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة "ميريت" إلى إطلاق حلول رقمية مبتكرة في السوق المحلي. يبذل استوديو الشركات الناشئة التابع للبنك السعودي للاستثمار جهوداً حثيثة لضخ استثمارات في التقنيات المبتكرة، وشركات التكنولوجيا المالية وإطلاق سلسلة من المبادرات في قطاعات التكنولوجيا المالية وبرامج الولاء".

يُعد استوديو الشركات الناشئة منصة مبتكرة ومصنعاً رقمياً لتطوير الأفكار المطروحة من قبل البنك السعودي للاستثمار، وقد حقق الاستوديو منذ انطلاقه كثيراً من أهدافه ويسعى جاهداً لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار قائلاً: "يتمتع البنك بتاريخ حافل ببرامج الولاء، إذ كنا من أوائل البنوك التي أطلقت برنامج الولاء الرقمي في المملكة. لا شك أن تعاوننا الاستراتيجي مع شركات الابتكار والتكنولوجيا، وأهدافنا المتسقة مع توجهات العديد من شركاء التكنولوجيا المالية، مثل شركة "ميريت"، سوف تسهم جميعها في تعزيز دورنا الريادي".

نبذة عن "ميريت"

تُعد "ميريت" إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التفاعل التكنولوجي، وتساعد "ميريت" الشركات في رفع معدلات التفاعل مع العملاء والموظفين عبر مجموعة من المنصات السحابية، والحلول المؤسسية، والتطبيقات والبرمجيات المبتكرة.

شهد عام 2023 اختيار "ميريت" لتكون من أوائل الشركات ضمن برنامج RELOCATE وقد نجحت الشركة في نقل مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية. وفي إطار رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى أن تكون المملكة "قلب العالمين العربي والإسلامي، وقوة الاستثمار، ومركز الاتصال الذي يربط بين ثلاث قارات"، أعلن البرنامج الوطني لتطوير تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن مبادرة "Relocate" خلال شهر فبراير 2023 للمساهمة في تطوير البيئة التكنولوجية في المملكة عبر دعم الشركات الناشئة الرائدة عالمياً والشركات متعددة الجنسيات للتوسّع وتطوير عملياتها في السوق السعودي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض ومركز ريادة الأعمال الرقمية.

كانت جولي باربييه لبلان وتريشان باداياتشي من أوائل رواد الأعمال المنضمين لبرنامج الإقامة المميزة لرواد الأعمال الذي انطلق في إطار التطور المتسارع للمملكة العربية السعودية انطلاقاً من رؤية 2030 التي تُعد مبادرة حيوية لتسريع مسار الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما أنهما أيضاً عضوان بفرع منظمة إنديفور بالمملكة العربية السعودية، وهي مجتمع عالمي مميّز لرواد الأعمال المؤثرين.

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