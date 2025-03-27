تعزز استقرارها المالي وتحسّن أدائها التشغيلي لوضع أسس ثابتة للنمو المستقبلي

الكويت: أعلنت "أسيكو المجموعة" اليوم عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حافظت المجموعة على أدائها التشغيلي القوي وحققت ارتفاعاً بنسبة 12% في إجمالي الأرباح التشغيلية لتبلغ 20.9 مليون دينار كويتي، مقارنةً بقيمة 18.7 مليون دينار كويتي في عام 2023، حيث تستثني هذه النتائج أثر التغيير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية قيمة 7.0 مليون دينار كويتي للعام، مرتفعاً بنسبة 35% من 5.2 مليون دينار كويتي في عام 2023، مستثنياً أثر التغيير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية للعودة إلى الربحية والتي هدفت إلى توسعة عملياتها التشغيلية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز وضعها المالي عبر المبادرات التي كانت المجموعة قد اتخذتها لإعادة الهيكلة وكذلك التفاوض مع البنوك الدائنة لتسوية مديونيتها.

وبنهاية العام، سجّلت المجموعة خسائر صافية بلغت 11 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسائر صافية قدرها 6 ملايين دينار كويتي في العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل الشركة لانخفاض قيمة الشهرة التجارية بقيمة 4.5 مليون دينار كويتي.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة المجموعة، السيد/ عماد عبدالله العيسى: "تمضي أسيكو المجموعة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مستندةً إلى استراتيجيات فعالة لإعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة التشغيل. وقد أثمرت هذه الجهود التي كان مجلس الإدارة قد وضعها في بداية عام 2023، عن تحسّن ملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي، مما عزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتعزز مكانتها في قطاعاتها والأسواق التي تخدمها إقليمياً، حيث تركّز المجموعة اليوم على الابتكار في المنتجات والخدمات التي توفرها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى استثمارها في تطوير حلولها المتكاملة لدعم المشاريع التنموية على الصعيدين الإنشائي والصناعي."

وأكد العيسى أن "أسيكو" تواصل تعاونها الوثيق مع المؤسسات المصرفية لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية للمبالغ المتبقية بعد نجاحها في إعادة هيكلة جزء منه خلال العام، وذلك بما يدعم قدرتها على إدارة التزاماتها بمرونة، ويعزز استقرارها المالي ويتماشى مع رؤيتها الطموحة لتحقيق الربحية وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على المدى الطويل."

وأضاف: "وعلى نهج هذه الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، نجحت أسيكو أيضاً بتحسين ربحيتها التشغيلية وزيادة حصتها السوقية لتكون في موقع تنافسي اليوم لمواصلة تحقيق الإنجازات والنجاحات في المستقبل وحرصاً على تحقيق الوعود التي قطعتها على المساهمين، حيث تحرص المجموعة على ترسيخ إرثها العريق في صناعة مواد البناء في الكويت والمنطقة، والحفاظ على ريادتها من خلال مصانعها وشركاتها التابعة المنتشرة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. نحن على ثقة بأن هذه الإنجازات ستشكل قاعدة صلبة لمزيد من التوسع والنمو في المستقبل."

تسوية مديونيات وتعزيز الوضع المالي:

تنفيذاً لخطة إعادة الهيكلة المالية لمجموعة أسيكو المعتمدة من قبل مجلس الإدارة فقد توصلت الشركة خلال عام 2024 إلى عدة اتفاقات تسوية مع بنوك دائنة حيث تم الانتهاء من بعض التسويات مع البنوك وهي كما يلي:

الاتفاق مع أحد البنوك الدائنة لتسوية مديونية مستحقة وسداد ما نسبته 65% من قيمتها الأصلية شاملة أصل الدين والفوائد والرسوم المستحقة وبما يعادل قيمة 3.7 مليون دينار كويتي وإعفاء الشركة من باقي القيمة.

الاتفاق مع أحد البنوك الدائنة لتسوية مديونية التي بلغت 35.8 دينار كويتي من خلال إتمام بيع أحد الأصول التابعة لإحدى شركاتها محققة ربح بقيمة 2.4 مليون دينار كويتي

وتأتي هذه الخطوات تأكيداً على نجاح استراتيجية الشركة تحت قيادة مجلس إدارتها وتحقيقها لإنجازات متسارعة في تنفيذ خطة اعادة الهيكلة المالية للشركة وتحقيق اهداف كافة اصحاب المصالح للعودة إلى الربحية.

تعزيز المركز المالي:

بلغ إجمالي أصول المجموعة بنهاية العام 315 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي أصول بلغت 358 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2023، حيث ويعكس الانخفاض في إجمالي الأصول إعادة التنظيم الاستراتيجي للأصول والإدارة الحكيمة لرأس المال، بما في ذلك التخارج من بعض الأصول وتسويات الديون كجزء من برنامج إعادة هيكلة الديون المستمر.

وانخفض إجمالي حقوق الملكية إلى 27.8 مليون دينار كويتي في عام 2024 مقابل 38.5 مليون دينار في عام 2023 بسبب تسجيل خسائر صافية للعام وبما في ذلك تسجيل انخفاض قيمة الشهرة التجارية، فيما لا يزال وضع المجموعة المالي مستقر ومرن.

الأداء التشغيلي:

واصلت "أسيكو المجموعة" تنفيذ أعمال التوريد والتركيب والإنشاء لعدة مشاريع تنموية وضخمة دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة الأداء التشغيلي من خلال توقيع العديد من العقود الجديدة لمواطنين لتقديم خدمات البناء بالمفتاح لبناء بيوت في الكويت وعلى وجه التحديد في المناطق السكنية الجديدة.

قطاع الصناعة والمقاولات:

تحسّن إجمالي الأرباح لقطاع الصناعة والمقاولات بنسبة 12%، في حين نجحت المجموعة في تنفيذ استراتيجيات تحسين التكلفة.

وحافظت المبيعات الصناعية على قوتها عند 66.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 68.2 مليون دينار كويتي في عام 2023، على الرغم من ظروف السوق الصعبة.

وانخفضت تكلفة البضائع المباعة في القطاع الصناعي إلى 54.3 مليون دينار كويتي من 57.2 مليون دينار كويتي في العام السابق، مما يؤكد التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية.

القطاع العقاري:

شهد القطاع العقاري للمجموعة نمواً قوياً محققاً صافي أرباح بلغ 8.5 مليون دينار كويتي لعام 2024، مقارنة بمبلغ 7 مليون دينار كويتي في 2023.

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