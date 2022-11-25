للحصول على موافقة المساهمين على دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، أن اجتماع الجمعية العمومية الثاني للشركة سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم الاثنين، 12 ديسمبر 2022. وسيتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لحملة أسهم الهيئة بقيمة 2.03 مليار درهم. وفي حالة الموافقة، سيحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 الحصول على توزيعات الأرباح، وسيحصل المساهمون على الأرباح بعد ذلك بوقت قصير.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الشركة ستدفع توزيعات أرباح إجمالية لمساهميها بقيمة 8.23 مليار درهم عن العام 2022، حيث دفعت الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر توزيعات أرباح للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بقيمة 3.1 مليار درهم، وتعتزم دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلس لكل سهم) في ديسمبر 2022. كما ستدفع الهيئة 3.1 مليار درهم توزيعات أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من 2022 في شهر إبريل 2023.

سيتم إرسال تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية الثاني للمساهمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين -حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

خلود آل علي / رئبال دايخ عفاف أباظة / محمد مشعل

هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

هاتف: +971 56 3974965 / +971 50 9099819 +971 58 5680024 / +971 50 7006846 Media@dewa.gov.ae / Ribal.Dayekh@dewa.gov.ae afaf@hattlan.com / mohammed@hattlan.com

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae

حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة:

https://www.facebook.com/dewaofficial

https://www.youtube.com/dewaofficial https://twitter.com/dewaofficial

https://www.instagram.com/dewaofficial

https://www.Snapchat.com/add/dewaofficial

File:Linkedin icon.svg - Wikipedia https://www.linkedin.com/company/dewaofficial