جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الشركة الرائدة في إنتاج الحليب طويل الأجل، معجون الطماطم، والآيس كريم في المملكة، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

سجلت سدافكو مبيعات بلغت 785.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 8.75% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الربح للربع 117.7 مليون ريال سعودي، متأثرًا بارتفاع تكاليف المواد الخام والضغوط التضخمية الأخرى.

وفي تعليقه على النتائج، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو:"عكست نتائج الربع الثاني نموًا ثابتًا في الإيرادات عبر الفئات الأساسية والأسواق المستهدفة. حافظنا على مكانتنا الرائدة في السوق مع حصص قوية بلغت 57.4% في الحليب طويل الأجل، 53.6% في معجون الطماطم، و30.4% في الآيس كريم. كما سجلنا أداءً مميزًا في قنوات التصدير، خارج المنزل، والتجارة الإلكترونية."

وخلال هذا الربع، أطلقت سدافكو 16 منتجًا جديدًا، وواصلت الاستثمار المدروس في بناء علامتها التجارية، مع الحفاظ على انضباط مالي فاعل. وعلى الرغم من التحديات التضخمية وارتفاع التكاليف، حافظت الشركة على هامش صافي ربح صحي بنسبة 15.%

وفي نتائج النصف الأول من عام 2025، بلغت الإيرادات 1.56 مليار ريال سعودي، بزيادة سنوية قدرها 8.6%، فيما بلغ صافي الربح للفترة 243.8 مليون ريال سعودي.

وتواصل سدافكو الحفاظ على متانة مركزها المالي، حيث بلغت حقوق المساهمين 1.773 مليار ريال سعودي، بينما بلغ الرصيد النقدي 672.4 مليون ريال سعودي.

واختتم ستيلهارت بقوله:"نواصل التزامنا بالنمو المنضبط، والابتكار الاستراتيجي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. وبفضل مركزنا المالي القوي وتوسع محفظتنا من المنتجات، فإن سدافكو في موقع يمكنها من مواجهة تحديات السوق بثقة وثبات."

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

تعتبر سدافكو شركة مساهمة عامة مدرجة في في السوق المالية السعودية ، وتقوم بإنتاج منتجات الألبان والمواد الغذائية عالية الجودة تحت العلامة التجارية "السعودية" منذ العام 1977. وتتمتع "السعودية" بمكانتها المرموقة كإحدى الشركات الرائدة على مستوى سوقها المحلي في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

وتتخذ سدافكو من مدينة جدة مركزاً رئيسياً لها ، وتتولى إدارة مستودعات البيع والتوزيع في 23 موقعاً في جميع أنحاء المملكة والبحرين والكويت والأردن، كما تصدّر منتجاتها إلى العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الشركة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني : www.sadafco.com

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