دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2025، تحت شعار (Aggregate, Integrate, Innovate)، والذي تنظّمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) بمدينة منيابولس في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في دورته الـ116، والذي ينطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 2 يونيو الجاري، ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص، ومئات الخبراء من مختلف دول العالم. ويُعد الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم.

تُعد مشاركة "إمباور" في النسخة الجديدة من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA 2025) مميزة ونوعية، كونها راعياً ماسياً وعضواً فاعلاً في هذا الحدث العالمي. ويترأس وفد المؤسسة سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغّلي تبريد المناطق التي تتخذ من دبي مقرًا لها، والعضو الفخري في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، إلى جانب عدد من مدراء وموظفي المؤسسة.

وسيكون بن شعفار أحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان "القادة العالميون في صناعة تبريد المناطق"، حيث سيستعرض تجربة "إمباور" الرائدة في مجال تبريد المناطق في إمارة دبي، ومسيرتها العالمية المتميزة، إضافة إلى استعراض النجاحات التي حققتها المؤسسة على صعيد الاستدامة وكفاءة الطاقة. كما سيُسلّط الضوء على خبرات المؤسسة الغنية وممارساتها الاحترافية في صناعة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به على المستوى الدولي.

ومن جهة أخرى، ستقوم المؤسسة بتقديم ورقة عمل خلال إحدى الجلسات المتخصصة في المؤتمر، حيث ستسلّط الضوء على تجربتها الرائدة في توظيف تقنيات التعلم الآلي ضمن عملياتها التشغيلية. وستتناول الورقة كيفية استخدام هذه التقنيات المتقدمة في تحليل البيانات التشغيلية الضخمة، والتنبؤ بأداء الأنظمة، واكتشاف الأعطال المحتملة قبل حدوثها، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة محطات تبريد المناطق، وتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية. كما ستعرض المؤسسة أبرز النتائج المحققة من خلال هذا النهج، والدروس المستفادة، والخطط المستقبلية لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى من أعمالها.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لإمباور: "أن رعاية المؤسسة الماسية ومشاركتها في معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لطاقة المناطق «IDEA 2025»، تعكس أهمية هذا الحدث الحيوي بالنسبة لنا كمؤسسة تتصدر صناعة تبريد المناطق ونحن نؤمن بأن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تتيح لنا الفرصة لتعزيز مكانتنا، ومشاركة خبراتنا وابتكاراتنا، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول تبريد صديقة للبيئة ومستدامة.

وأضاف، إن صناعة تبريد المناطق برزت مؤخراً على المستوى العالمي، باعتبارها واحدة من أكثر الحلول كفاءة واستدامة في مجال كفاءة الطاقة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة، وعلى رأسها ظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضح أن هذه الصناعة تسهم بشكل مباشر في تقليل استهلاك الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية ما يجعلها خياراً استراتيجياً للدول التي تسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة.

وأكد بن شعفار أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنّت أنظمة تبريد المناطق، واستثمرت في تطويرها وتوسيع نطاق استخدامها، ما مكّنها من تحقيق نتائج ملموسة في مجالات كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة. وأضاف: "نحن في إمباور نعمل باستمرار على تطوير تقنياتنا وتعزيز قدراتنا التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ونسعى إلى تصدير خبراتنا إلى الأسواق العالمية، من خلال مشاركتنا الفعالة في المحافل الدولية مثل مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق."

والجدير بالذكر أنه خلال فعاليات المؤتمر سيتم الاعلان عن قرار استضافة وتنظيم المؤتمر التاسع للجمعية الدولية لطاقة المناطق، الذي تقدمت "إمباور" بطلب استضافته للمرة الرابعة في دبي، بعد نجاحها باستضافة المؤتمر العالمي في السنوات التالية 2014 و2016 و2018.

وفي هذا السياق قال بن شعفار: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي المهم، الذي يجمع عدد كبير من الخبراء والقادة في قطاع تبريد المناطق حول العالم، من أجل تبادل الخبرات والمعرفة، بهدف دعم التنمية المستدامة في المنطقة، والعمل سوياً على إيجاد الحلول المبتكرة من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات الضارة، ودعم الاقتصاد الوطني والعالمي التي سيكون له انعكاسات ايجابية على موارد الكرة الأرضية وتوفير المستقبل الآمن للأجيال القادمة".

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