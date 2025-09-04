الطرح المؤسسي الناجح لـ 222 مليون سهم تمثل 3% من إجمالي رأس المال، شهد تغطية تفوق المعروض بنحو 7 مرات، وهو ما يؤكد ثقة السوق القوية في أداء الشركة

ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتداولة للشركة من 19% إلى 22%، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين العالميين وتعزيز سيولة السهم

الطلب القوي من المستثمرين يؤكد الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وقوة مركزها المالي، وآفاق نموها المستدام على المدى البعيد

عقود أعمال مستقبلية تزيد قيمتها على 95 مليار درهم (26 مليار دولار) تدعم استدامة الربحية وتعزز نهج الشركة المنضبط في تخصيص رأس المال

احتفاظ "أدنوك" بحصة استراتيجية تبلغ 78% يؤكد التزامها طويل الأمد بنجاح الشركة

التوسع الاستراتيجي في الأسطول البحري يدعم خطط النمو العالمي للشركة ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف الانتقال في قطاع الطاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي.إل.سي. ("أدنوك للإمداد والخدمات" أو " الشركة ") (رمز التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADNOCLS) (رقم التعريف الدولي AEE01268A239)، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة في العالم، اليوم عن ترحيبها بمساهميها الجدد عقب الطرح المؤسسي الناجح من قبل مجموعة "أدنوك" بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، لما يعادل 222 مليون سهم بنسبة 3% من إجمالي رأسمال "أدنوك للإمداد والخدمات". وشهدت عملية الطرح طلباً استثنائياً من قبل المستثمرين متجاوزاً القيمة المستهدفة بمعدل سبع مرات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة، ليجسد ثقة المستثمرين الراسخة في توجه الشركة الإستراتيجي، وقوة مركزها المالي، وآفاق نموها المستقبلية.

وستساهم هذه الصفقة في تعزيز سيولة تداول أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة من 19% إلى 22% تقريباً، وتنويع قاعدة مساهميها من خلال استقطاب عدد أكبر من المؤسسات الاستثمارية وتوسعة حضور الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يتيح مساراً للإدراج المحتمل للشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) خلال المراجعة الفصلية المقبلة، ويرسخ مكانتها لدى المستثمرين العالميين.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرُّنا أن نرحّب بمساهمينا الجدد عقب هذا الطرح الثانوي الناجح، كما نشكر جميع المستثمرين على ثقتهم الراسخة في ’أدنوك للإمداد والخدمات‘. ويجسِّد هذا الطرح قوة ومرونة نموذج أعمالنا، وثقة مساهمينا في استراتيجيتنا على المدى البعيد. ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على مسيرة تميزنا في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، نستمر في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتركيزنا على دعم الابتكار، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا".

جدير بالذكر أن "أدنوك للإمداد والخدمات" تتميز بمكانة تعزز قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة، ودعم تحقيق طموحات "أدنوك" للنمو العالمي وأهدافها في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وذلك بفضل العقود المستقبلية التي تزيد قيمتها على 95 مليار درهم (26 مليار دولار)، والمدعومة بـ 960 سنة من العقود المضمونة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة والشحن البحري والخدمات. ويؤكد التوسع الاستراتيجي في أسطول الشركة، بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الإيثان العملاقة، التزامها بالتميز التشغيلي وتعزيز قدراتها الخدمية.

وبعد إتمام عملية الطرح، تحتفظ "أدنوك" بحصة استراتيجية تبلغ 78%، مؤكدةً التزامها بدعم نجاح "أدنوك للإمداد والخدمات" على المدى البعيد. وبفضل قاعدة العملاء العالمية المتنوعة، و19 مكتباً يخدم أكثر من 100 عميل في ما يزيد على 50 دولة، وسجل حافل بالأداء المالي القوي، تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في ترسيخ مكانتها كشركة موثوقة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة العالمي.

وعلى الرغم من حداثة تاريخ التأسيس الرسمي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال إدماج أصول "أدنوك" في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، تستند "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى إرث يمتد لما يقارب خمسة عقود من التميز التشغيلي. ويشكّل احتفال الشركة بذكرى تأسيسها الخمسين هذا العام محطة بارزة في تحولها إلى مزود عالمي متنوع للخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

وخلال النصف الأول والربع الثاني من عام 2025، حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" نتائج أعمال قياسية، حيث ارتفعت إيراداتها في الربع الثاني بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 4,618مليون درهم (1,258 مليون دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتبلغ 1,470 مليون درهم (400 مليون دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 14% ليصل إلى 866 مليون درهم (236 مليون دولار).

نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات المستحوذة التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية تملك أسطول ناقلات حديث وتوفر خدمات متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية وتوفر خدمات تزويد السفن بالوقود.

-انتهى-

#بياناتشركات