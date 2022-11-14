§ الإيرادات التشغيلية:18.8 مليون د.ك.

§ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 18.2 مليون د.ك.

§ اجمالي الأصول: 502 مليون د.ك.

الكويت: أعلنت الشركة الوطنية العقارية، والتي تعمل حالياً على تطوير مشاريع ضخمة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وقد حققت الشركة صافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 6.58 فلس كويتي لكل سهم، عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 225.4 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 126.49 فلس كويتي لكل سهم، عن الفترة المقارنة من عام 2021.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 18.8 مليون دينار كويتي، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 6٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021. وقد بلغ اجمالي الأصول 502 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2022.

وقد سجلت الشركة في الربع الثالث من عام 2022 صافي ربح قدره 6.2 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 3.52 فلس كويتي لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 4.5 مليون دينار كويتي.

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "إن التقدم المستمر في تسليم الوحدات في مشروع الشركة جراند هايتس في مصر قد دعم الإيرادات التشغيلية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022".

"ويعود الانخفاض في أرباح الشركة للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترات نفسها من عام 2021 إلى الاعتراف بأثر الأرباح الاستثنائية التي نتجت عن قيام شركتنا الزميلة أجيليتي ببيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة دي.أس.في، مقابل أسهم في شركة دي.أس.في، في الربع الثالث من عام 2021".

وأضاف سلطان: "سوف يستمر تركيزنا بشكل مكثف على مراقبة الظروف العامة للسوق، وعلى إدارة المخاطر بطريقة تعزز مقدرتنا على مواصلة الوفاء بوعودنا لمساهمي الشركة".

تركيز الشركة على المدى القصير: التخارج من بعض الأصول وتخفيض الديون

صرح سلطان قائلاً: "يستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة".

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

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