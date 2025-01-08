تتميز مشاريع "عمرانية" بتنوعها وتميزها، حيث تشمل مجموعة من المشاريع البارزة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التخطيط العمراني، والضيافة، والمساحات العامة، والمشاريع متعددة الاستخدامات.

الدرعية، المملكة العربية السعودية: ضمن توجهاتها لتطوير مشروع حي "البوليفارد"، وقعَّت شركة الدرعية عقدً ضخمًا لتنفيذ أعمال البناء المعمارية والتصميم بقيمة 426.3 مليون ريال سعودي (113.6 مليون دولار أمريكي) مع شركة "عمرانية"، التي تتخذ الرياض مقرًا لها وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة إيجيس والشركة التي تقف خلف المعلم العالمي الشهير "برج المملكة" في العاصمة السعودية الرياض. وستعمل شركة عمرانية على توظيف خبراتها العالمية لتكون المستشار التصميمي متعدد التخصصات لمجموعة من المباني ذات التصاميم الفريدة في ثلاث مناطق مجتمعية في حي "البوليفارد" الأيقونية في الدرعية.

تُعد حي "البوليفارد" وجهة رئيسية ضمن مشروع الدرعية الذي تبلغ قيمته 236 مليار ريال سعودي (63.2 مليار دولار)، حيث تشكل مركزًا محوريًا يربط بين مختلف المناطق وفقًا للمخططات الرئيسية الشاملة للدرعية.

ويشمل نطاق عمل "عمرانية" تصميم التصور الأوّلي، والتصميم التخطيطي والتفصيلي، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ أعمال البناء داخل هذه المناطق المجتمعية الواقعة في حي "البوليفارد".

وفي تعليقه حول هذه الاتفاقية، قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "يُسعدنا اختيار شركة عمرانية، إحدى الشركات الهندسية والمعمارية الأكثر ابتكارًا وتقدمًا في المملكة العربية السعودية. ولقد أثرت تصاميمهم المعاصرة بشكل كبير على ملامح الرياض، ويتجلى ذلك في معالم أيقونية عديدة. ونتطلع للاستفادة من خبراتهم المتميزة لإنشاء مجتمعات حيويّة في الدرعية، مما يجعلها وجهة رائدة للسكن والعمل والترفيه".

من جهته، أضاف علاء أبو صيام الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة إيجيس في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: "نحن فخورون بهذه الفرصة للمساهمة في هندسة وتصميم مجتمع رفيع المستوى ومستدام ضمن مشروع الدىعية، إحدى أكثر مشاريع التنمية الحضرية الديناميكية في المملكة والعالم. كشركة سعودية، عمرانية تتطلع إلى تطبيق خبراتها لتصميم أماكن تلهم الأجيال القادمة مع الحفاظ على روح التراث المعماري السعودي".

ويأتي هذا التعاقد ضمن برنامج تطويري طموح عززته شركة الدرعية عبر توقيع عقود رئيسية مع مجموعة من الشركات لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق ضمن منطقة تطوير تمتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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