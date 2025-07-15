الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "لوسيديا"، الشركة السعودية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة تجارب العملاء (CXM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إغلاق أكبر جولة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، بقيمة 112.5 مليون ريال سعودي ضمن جولة "Series B" التي تم الاحتفاء بها من قبل معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أثناء زيارته لمقرّ الشركة.

قادت الجولة شركة "Impact46" التي نجحت في إدراج شركتَي "جاهز" و"رسن" في السوق المالية السعودية. وشارك في الجولة مستثمرون استراتيجيون جدد أبرزهم "واعد فنتشرز" الذراع الاستثمارية لـ"أرامكو"، و"تكامل فنتشرز" المدعومة حكوميًا، و"SparkLabs"، إضافةً إلى صندوق رؤى للنمو وشركة "ARG"، مما يؤكّد إيمانهم المستمر في مستقبل "لوسيديا".

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"لوسيديا"، عبد الله عسيري: "آمنا بالذكاء الاصطناعي منذ عام 2016، عندما كان مجرد فكرة بعيدة عن واقع الأعمال. راهنّا مبكرًا على أن نقود هذا التحول من السعودية والمنطقة إلى العالم، وكرّسنا جهودنا لتطوير حلول تقنية حقيقية تعالج تحديات العملاء بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. واليوم، نُجني ثمار ذلك، لنصبح الشريك الموثوق في تحسين تجارب العملاء على مستوى المنطقة."

وأكّد عسيري: "سعدنا بالعمل مع Impact46 لقيادة هذه الجولة، لكونهم من أنجح صناديق رأس المال الجريء في المنطقة، ولديهم سجل حافل يشمل طرح شركتين للاكتتاب العام. إنهم الشريك المثالي لدفع لوسيديا من قصة نجاح سعودية إلى قوة عالمية في الذكاء الاصطناعي."

وقالت بدورها بسمة السنيدي، الشريكة في "Impact46" : "لوسيديا تمثل نموذجًا مثاليًا للشركات التي نطمح إلى دعمها، فهي تقدم حلولًا مبتكرة لتحديات المنطقة، مدعومة بتقنية قوية وفريق طموح. وتفوّقها في الذكاء الاصطناعي وكسبها لثقة كبار العملاء يجعلها في موقع الريادة الإقليمية مستقبلًا."

وأعلنت "لوسيديا" عن عزمها الاستثمار في توسيع نطاق حلول "وكلاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agents) الخاصة بها، لتتحول إلى منصة رقمية متكاملة للفرق التي تتعامل مباشرةً مع العملاء، بهدف تمكين الشركات من أتمتة التفاعل مع العملاء وتخصيصه عبر وظائف الدعم والتسويق والمبيعات وتجربة العميل، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء، وضمان الامتثال للأنظمة.

تأسست "لوسيديا" عام 2016 كإحدى أوائل الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي، وحقّق محرّكها للذكاء الاصطناعي العربي دقة 92%. وتخدم اليوم عملاء في 11 دولة ضمن قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والضيافة والرعاية الصحية والقطاع الحكومي، وقد حسّنت تجارب أكثر من 75 مليون مواطن وعميل. وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة تستهدف سوق برمجيات إدارة علاقات وتجربة العملاء في المنطقة، المتوقع أن يبلغ حجمها 9 مليارات دولار بحلول 2030.

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