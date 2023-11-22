وتواصل توفير مجموعة من التخفيضات خلال "جمعة السوبر"

الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت "علي اكسبريس"، منصة التسوق العالمية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتابعة لمجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية، مهرجان التسوق العالمي 11.11 في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي. وتجاوزت مبيعات المهرجان في المملكة لهذا العام كامل مبيعات يوم 11 نوفمبر من العام الماضي، وذلك خلال الساعات الست الأولى من اليوم. كما شهدت المنصة تزايد عدد المستهلكين الجدد الذين تسوقوا في 11 نوفمبر بمعدل 3 أضعاف مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن تكشف "علي اكسبريس" هذا الأسبوع عن تخفيضات "جمعة السوبر" الأكثر تشويقاً، إذ تقدم للمستهلكين تجربة تسوق فريدة مع خصومات وأنشطة تسوق استثنائية. وبدأت مرحلة التخفيضات بفترة تمهيدية من 20 إلى 22 نوفمبر (عند الساعة 11:00 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية)، يليها تخفيضات "جمعة السوبر" الرسمية التي تستمر من 23 وحتى 26 نوفمبر (عند الساعة 11:00 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية)، يليها تخفيضات "الاثنين السيبراني" من 27 إلى 29 نوفمبر (عند الساعة 11:00 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية)، مع الاستمرار في تقديم العروض والخصومات المميزة.

تخفضيات مستمرة من المستوى التالي

سيستمتع المستهلكون خلال تخفيضات "جمعة السوبر" و"الاثنين السيبراني" بخصومات عالية على الملايين من المنتجات المتنوعة على منصة "علي اكسبرس". من ناحية أخرى، يمكن للمستهلكين السعوديين توفير 20 ريالاً سعودياً مقابل كل 100 ريال سعودي يتم إنفاقه، بحد أقصى للخصم وصولاً إلى 80 ريال سعودي لكل طلبية.

وتظهر بيانات مهرجان التسوق العالمي 11.11 لعام 2023 أن المستهلكين السعوديين يميلون إلى شراء منتجات ذات قيمة عالية على منصة "علي اكسبريس" حيث تحظى المنتجات التي تزيد قيمتها عن 100 دولاراً أميركياً مثل كاميرات عدادات السيارة والمكانس الكهربائية الروبوتية بشعبية كبيرة في السوق السعودي. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من رمز الخصم للمزيد من التوفير خلال تخفيضات "جمعة السوبر".

وبفضل توسيع شبكة شركاء الدفع، يمكن لعملاء "علي اكسبريس" الاستفادة من خصومات إضافية على الطلبات التي يتم شحنها إلى المملكة العربية السعودية عند الدفع باستخدام بطاقة "ماستركارد" الصادرة عن شركائها. وسيحصل حاملو بطاقات "يور بي" "Urpay Visa" على خصم بقيمة 100 ريال سعودي للطلبات التي تزيد عن 500 ريال سعودي، بينما سيحصل حاملو بطاقات "ماستركارد" الائتمانية على خصم بقيمة 100 ريال سعودي على الطلبات التي تزيد عن 300 ريال سعودي.

شحن وإرجاع مجانيين والمزيد من الميزات

ولتسوق أكثر راحة ومتعة، تقدم منصة "علي اكسبريس" شحن مجاني لطلبات خدمة "الاختيار" التي تزيد قيمتها عن 20 دولاراً أمريكياً ولجميع الطلبات التي تزيد قيمتها عن 50 دولاراً أمريكياً في المملكة العربية السعودية، مع مجموعة واسعة من المنتجات التي تأتي مع ضمان التسليم خلال 10-12 أيام عمل. ويتم الترحيب بالمستخدمين الجدد عبر توفير حوافز مخصصة، مثل الشحن المجاني للطلبيات الثلاث الأولى.

ولمنح المستهلكين تجربة تسوق مريحة وسلسة، يتم تطبيق خدمة الإرجاع المجاني على أغلبية المنتجات في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن للمتسوقين إرجاع منتج واحد من كل طلب مطابق للشروط مجاناً خلال 15 يوماً من استلام مشترياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز منصة "علي اكسبريس" تجربة التسوق خلال فعاليات "جمعة السوبر" و"الاثنين السيبراني" وذلك عبر تقديم سلسلة من أنشطة التسوق المشوقة مثل السحوبات والألعاب؛ إذ يمكن للمستهلكين المشاركة فيها خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر (ابتداءاً من الساعة 11 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية) لفرصة الفوز برموز خصم ومنتجات متنوعة، بما في ذلك سماعات البلوتوث والساعات ومجففات الشعر والأجهزة اللوحية وغيرها.

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حول علي اكسبريس

أُطلِقت منصة "علي اكسبريس" عام 2010، كجزء من مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تمكّن المستهلكين من الشراء مباشرةً من المصنعين والموزعين في الصين وحول العالم. وبالإضافة إلى النسخة العالمية باللغة الإنجليزية، تتوفر منصة "علي اكسبريس" أيضاً بـ 17 لغة أخرى.