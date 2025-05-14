إجمالي الدخل صافي ربح المساهمين ربح السهم

الربع الأول 2025 170.94 مليون دولار أمريكي 30.14 مليون دولار أمريكي 0.85 سنت أمريكي

نسبة التغير % + 4.89٪ على أساس سنوي +11.05 ٪ على أساس سنوي +10.39 ٪ على أساس سنوي

أبرز إنجازات المجموعة:

• ارتفاع صافي الربح بنسبة 11.05% ليصل إلى 30.14 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بالنمو القوي في الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية.

• ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5.06% لتصل إلى 11.59 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعزز السيولة وقاعدة رأس المال.

• بلغ الدخل من محفظة الخزانة والعائدات الخاصة 62.62 مليون دولار أمريكي.

• بلغ دخل بيع الأصول الاستثمارية المملوكة للمجموعة 22.93 مليون دولار أمريكي.

• بلغت حصة أرباح الشركات التابعة للمجموعة 17.63 مليون دولار أمريكي.

• تسارع وتيرة انضمام العملاء إلى تطبيق جي إف إتش للاستثمار خلال الربع الأول، مساهمًا في دفع عجلة التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى فرص استثمارية أوسع.

• إطلاق استثمار في محفظة متنوعة من الأصول الصناعية وأصول النقل واللوجستيات ذات مواقع استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية توفر فرصًا أساسية وذات قيمة مضافة عبر قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والسيارات والتصنيع.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) ("جي إف إتش" أو "المجموعة") (رمز التداول في بورصة البحرين: GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول ("الربع") للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.

سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 30.14 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام 2025 مقابل 27.14 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة العام الماضي، بزيادة بنسبة 11.05٪. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مساهمات الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية للمجموعة، بالإضافة إلى بيع الاستثمارات الخاصة. وقد بلغ ربح السهم الواحد لهذا الربع 0.85 سنتًا أمريكيًا مقارنة بـ 0.77 سنتًا أمريكيًا في الربع الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي الإيرادات العائدة إلى المساهمين 170.94 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام مقارنة بـ 162.97 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 4.89%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأول العائدة إلى المساهمين 30.69 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 30.34 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 1.15%. وبلغ إجمالي المصروفات للربع 89.44 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 89.18 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة طفيفة قدرها 0.30%.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 936.59 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 980.93 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، بانخفاض قدره 4.52%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إعلان توزيعات الأرباح لعام 2024. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 11.59 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 11.03 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 5.06%.

تدير جي إف إتش حاليًا أصولًا وصناديقًا تتجاوز قيمتها 22.48 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية.

يمكن الاطلاع على النتائج المالية الكاملة للمجموعة على الموقع الإلكتروني https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

السيد عبدالمحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"يسرنا أن نعلن عن ربع آخر من الأداء الإيجابي لمجموعة جي إف إتش المالية، مما يُترجم مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف في ظل ظروف السوق الديناميكية. إن إنجازاتنا في هذا الربع هي دليل على تفاني فريقنا، وقوة محفظتنا المتنوعة، وقدرتنا على الاستفادة من الفرص الجديدة في القطاعات والأسواق الرئيسية. وأود أن أنتهز هذه الفرصة بالتأكيد على التزامنا بتنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية، والتركيز على النمو المستدام والإدارة الحكيمة لتقديم قيمة مُضافة لمساهمينا. وبينما نواصل مسيرتنا خلال عام 2025، فإننا متفائلون بقدرتنا على البناء على هذا الزخم، وزيادة توسيع نطاق وصولنا العالمي، والمساهمة بشكل فعال في التقدم الاقتصادي للمناطق التي نعمل فيها."

السيد هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"يسرنا أن نحقق ربعًا آخرًا من النمو القوي لمجموعة جي إف إتش المالية، مما يعكس قوة ومرونة نموذجنا التشغيلي المتنوع. لقد عزز أداءنا في هذا الربع التنفيذ القوي للصفقات ضمن منصتنا للخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب المساهمة الجيدة من محفظة الخزينة المتميزة لدينا، مما أدى إلى تحقيق صافي ربح بنسبة 11.05%. إن قدرة المجموعة على تحقيق دخل مستمر من المبيعات الاستراتيجية للاستثمارات الخاصة، والاستفادة من الحصة المتزايدة من الأرباح عبر شركاتنا التابعة، لا سيما خليجي بنك، وجي إف إتش بارتنرز، وجي إف إتش كابيتال إس أيه، يُجسد فعالية نهجنا المتكامل.

لقد حافظنا على إطار عمل منضبط لإدارة المخاطر، يضمن بقاء المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة ضمن المستويات المستهدفة، مما يعكس جودة أصولنا الأساسية والاستراتيجيات الحصيفة التي نتبعها خلال إنشاء الأصول وإدارة المحافظ. وقد مكننا تركيزنا على تحسين تخصيص رأس المال والسيولة عبر خطوط الأعمال من اغتنام فرص مربحة في السوق، مع تعزيز مرونة ميزانيتنا العمومية. ويدعم هذا التوجه جهودنا المتواصلة لتنويع مصادر الدخل، على المُستويين الجغرافي والقطاعي، وقد لعب ذلك دورًا جوهريًا في الحفاظ على قيمة المساهمين على المدى الطويل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، مع التزامنا بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق كفاءة أكبر ونمو أوسع. وقد بذلنا جهودًا ملموسة في هذا المجال عبر إطلاق الإصدار الحديث من تطبيق جي إف إتش للاستثمار المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي لاقى إقبالًا واسعًا خلال الثلاثة شهور الأولى من العام ويواصل جذب المزيد من العملاء والمستثمربن، وذلك ضمن حرصنا على تعزيز التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في القطاع، وتحويل مفهوم الوصول إلى الفرص الاستثمارية. في حين نواصل مساعينا لتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا الكرام بالاعتماد على الأساس القوي الذي بنيناه في هذا الربع، وبدعم من الأداء المتميز لشركاتنا التابعة والإيرادات الواعدة من قطاعات الأعمال الرئيسية."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال -

واصلت المجموعة تحقيق أداء قوي ومساهمات متميزة من مختلف خطوط أعمالها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2025.

إدارة الاستثمارات:

• خلال الربع الأول، حققت أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة دخلًا قدره 47.0 مليون دولار أمريكي من خلال صفقات مختلفة في المنطقة وخارجها.

• استثمرت جي إف إتش بارتنرز مبلغ يصل الى 200 مليون دولار أمريكي في محفظةً متنوعة من الأصول الصناعية واللوجستية للنقل في مواقع استراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية تقدّم فرصًا أساسية وذات قيمة مضافة في قطاعات التجارة الإلكترونية والسيارات والتصنيع.

• رفعت شركة جي إف إتش بارتنرز حجم محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 120 مليون دولار أمريكي، وهو استثمار في سكن الطلاب بالقرب من الجامعات، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين.

الخدمات المصرفية التجارية:

• ساهمت وحدة الخدمات المصرفية التجارية للمجموعة، خليجي بنك، بدخل بلغ 41.54 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول.

استثمارات الخزينة والملكية:

• بلغت مساهمات أنشطة الخزينة واستثمارات الملكية التابعة للمجموعة 62.62 مليون دولار أمريكي.

• بلغ دخل استثمارات الملكية 22.93 مليون دولار أمريكي، نتيجةً لعائدات التخارج من العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أبرز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) و التحول الرقمي

• اطلقت المجوعة النسخة الجديدة من تطبيق جي إف إتش للاستثمار بتقنية AI ، وقد ساهم ذلك في تسريع وتيرة انضمام العملاء و تسهيل الوصول إلى فرص استثمارية أوسع في منطقة الخليج.

• في الربع الأول من عام 2025، واصلت مجموعة جي إف إتش المالية إظهار التزامها القوي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من خلال سلسلة من المبادرات المؤثرة، كان من أبرز هذه المبادرات دور جي إف إتش في تعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال الشراكة مع لجنة عدائي البحرين في فعالية "محيط الأمل: » سباق اللون الأزرق « من أجل التوعية بالتوحد"، وهو حدث مجتمعي مخصص للتوعية بمرض التوحد. أكدت هذه المبادرة التزام جي إف إتش بخلق مجتمعات شاملة ودعم التوعية بالصحة النفسية.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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