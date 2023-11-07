· الائتلاف وقع اتفاقية شراء طاقة ليطور بموجبها مشروع محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1100 ميجاواط بعد تقديم أقل سعر تكلفة

· يقع المشروع في منطقة المدينة المنورة وسيكون أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد

·سيزود المشروع أكثر من 190 ألف منزل بالكهرباء وسيساهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر، وشركة "إي دي إف رينوبلز"، و"شركة نسما" السعودية، عن توقيع اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، يقوم بموجبها ائتلاف الشركات الثلاث بتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 1100 ميجاواط في المملكة العربية السعودية، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وسوف يعمل الائتلاف على تسخير الخبرات الواسعة لكل من "مصدر" و"اي دي اف رينوبلز"، و"شركة نسما" السعودية في مجال الطاقة المتجددة، لتطوير هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو مليار دولار. ومن المتوقع أن يستكمل الإغلاق المالي لمحطة الحناكية للطاقة الشمسية في أوائل عام 2024، على أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025. وكانت الشركة السعودية لشراء الطاقة قد أرست عطاء تطوير المشروع على الائتلاف الذي قدم أقل سعر تكلفة وبلغ 16.84 دولار لكل ميجاواط ساعي.

وبهدف دعم الاقتصاد المحلي، سيتم توفير ما لا يقل عن 19 بالمائة من المعدات والمواد والخدمات من شركات سعودية خلال مرحلة الإنشاء. وستصل نسبة الكوادر السعودية العاملة إلى 50 بالمائة خلال الأعوام العشرة الأولى من التشغيل، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 75 بالمائة خلال كامل الفترة التشغيلية للمشروع.

وستدعم محطة الحناكية للطاقة الشمسية، الواقعة في منطقة المدينة المنورة، تحقيق هدف المملكة العربية السعودية بتوفير نحو نصف حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. كما أنها ستصبح إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وسيقوم الائتلاف بتطوير وتشغيل وتملك المحطة بموجب اتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر "مصدر" بالفوز بعطاء تطوير محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1100 ميجاواط وتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تعد سوقاً رئيسية واستراتيجية لشركة "مصدر". ونحن ملتزمون

بالمساهمة الفاعلة في دعم جهود وزارة الطاقة والشركة السعودية لشراء الطاقة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في إطار مساعي المملكة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060".

من جانبه، قال برونو بنساسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "اي دي اف رينوبلز": "تمثل محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1100 ميجاواط مشروعاً بارزاً جديداً تنفذه "اي دي اف رينوبلز" بالتعاون مع شركائها "مصدر" و"نسما"، وبدعم كبير من شركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة الطاقة السعودية. سوف نعمل معاً على استكشاف الفرص الغنية في مجال الطاقة النظيفة بالمملكة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الذي حددته رؤية السعودية 2030 والمتمثل في توفير نحو نصف حاجة المملكة من الكهرباء من مصادر متجددة، سعياً لبناء مستقبل مزدهر يقوم على أسس مستدامة. ويأتي هذا المشروع بعد تطوير كل من محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط ومحطة جنوب جدة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط، لتسهم مثل هذ المشاريع في رسم ملامح مستقبل واعد. ونحن ملتزمون بمواصلة مساهمتنا في تطوير مشاريع ذات قيمة طويلة الأجل، ودعم جهود التغيير الإيجابي في المملكة بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة".

وبدوره قال فيصل التركي، رئيس مجموعة "نسما": "تجسد "نسما للطاقة المتجددة"، إحدى الشركات الرئيسية التي تندرج ضمن مجموعة "نسما القابضة"، التزامنا الراسخ بالمساهمة بشكل فاعل في دعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة التي أقرتها رؤية السعودية 2030. ونحن فخورون بالمشاركة في تطوير محطة الحناكية للطاقة الشمسية، التي تشكل مشروعاً نوعياً يدعم استراتيجية المملكة للطاقة المتجددة، ونؤكد أننا ماضون في تعزيز دورنا ومساهماتنا في هذا المجال".

وأضاف التركي: "يعكس مشروع الحناكية للطاقة الشمسية جهودنا الرائدة في دعم المسيرة الطموحة لقطاع الطاقة المتجددة السعودي، الهادفة إلى ترسيخ ريادة المملكة عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة، وما من شك أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

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