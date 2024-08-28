الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توظيف أكثر من 110 امرأة في الشركة من بينهن 67 مواطنة إماراتية خلال عام منذ يوم المرأة الإماراتية في العام 2023.

ويضم فريق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 550 امرأة في دولة الإمارات، وتشغل أكثر من 195 امرأة منهن وظائف في العمليات التشغيلية. وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول العام 2025، مقارنة بحوالي 20% اليوم، وتتطلع الشركة إلى أن يصل إجمالي نسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول العام 2026.

واحتفلت الإمارات العالمية للألمنيوم بيوم المرأة الإماراتية بإطلاق مبادرة "اكسري الحواجز" بهدف تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي في الدولة وإلهام الشابات الموهوبات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمواصلة مسيرة النساء الرائدات اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول القليلة في العالم التي تزيد فيها نسبة النساء الخريجات على الخريجين من الرجال في التخصصات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "قادت النساء في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من المبادرات التي ساهمت في نمو الشركة وتعزيز مكانتها في القطاع الصناعي حيث أصبحت اليوم مصدر إلهام للعديد من الشابات اللاتي يطمحن إلى تحقيق التقدم ومواصلة مسيرة التنمية الصناعية لدولة الإمارات. ونلتزم في الإمارات العالمية للألمنيوم بتمكين المرأة وتعزيز التنوع بين الجنسين بإعتباره أحد الركائز المهمة لتحسين أداء الأعمال".

وفي يوم المرأة الإماراتية، نظمت "شبكة المرأة" التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ندوة لمناقشة التقدم الذي تم تحقيقه في تعزيز دور المرأة في الشركة ومناقشة سبل تعزيز التنوع بين الجنسين.

وفي العام 2022، فتحت الإمارات العالمية للألمنيوم أبواب برامج التدريب الوطنية في الوظائف التشغيلية أمام النساء للمرة الأولى، حيث بلغت نسبة النساء في العام الأول 20% من المشاركين في البرامج.

وفي العام الماضي، أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج "التحدي" بالتعاون مع الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات من أجل تسريع وتيرة التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي والعمل على مواجهة التحديات المشتركة بينهم.

كما وقعت الإمارات العالمية للألمنيوم على "مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة"، تأكيداً على التزامها بتعزيز التنوع بين الجنسين في جميع أعمالها بالإضافة إلى توسيع دور المرأة في الصناعة والمجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات