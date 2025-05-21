شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم (15 مليار دولار) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة

تم زيادة نسبة الطرح إلى 15.0% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، بدلاً من 12.5%، نتيجة الطلب القوي من المستثمرين وتغطية الاكتتاب في جميع الشرائح

سعر الطرح النهائي يشير إلى عائد توزيعات أرباح إجمالي بنسبة 7.7% لعام 2025

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م. ("مدير الصندوق")، اليوم عن إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي، وحددت سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة.

وبناءً على ذلك، ستبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) مع عائد توزيعات أرباح إجمالي بنسبة 7.7% لعام 2025. وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من شريحتي المستثمرين من الشركات والأفراد في دولة الإمارات، مما دفع مدير الصندوق إلى زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15.0% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت. وبلغ إجمالي الطلب 56 مليار درهم (15 مليار دولار) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة عند سعر الطرح النهائي. ونتيجةً لمستوى الطلب الاستثنائي هذا، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبالتالي نجحت الشركة بجمع 2,145 مليون درهم (584 مليون دولار) من خلال الطرح العام الأولي.

وبهذه المناسبة قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة:"إن الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت يعد دليلاً واضحاً على متانة الرؤية الاستراتيجية لدبي القابضة وقوة محفظتنا السكنية التي تم تطويرها وإدارتها بعناية على مدى أكثر من عقدين، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لسكان دبي. وتُجسّد هذه الثقة من المستثمرين متانة الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ومسار النمو المستدام لإمارة دبي، كما تعكس عمق أسواق رأس المال ونضجها المتزايد، وجاذبيتها المتنامية على الصعيد العالمي.

نحن على ثقة بقدرة مساكن دبي ريت على تحقيق أداء مستدام على المدى الطويل. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على تطوير مفهوم الحياة الحضرية في دبي، والمساهمة في مسيرة تطورها المستمرة كمركز عالمي رائد للعيش والاستثمار."

من جانبه قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م:

"يعكس الطلب القوي من المستثمرين تنامياً واضحاً في الإقبال على الأصول المستقرة والمدرّة للدخل ضمن القطاع العقاري الناضج والنشط في دبي، وهو ما يشكّل الركيزة الأساسية التي انطلق منها تأسيس مساكن دبي ريت. وبفضل محفظته المتنوعة التي تضم 35,700 وحدة سكنية تغطي شرائح متعددة، مدعومة بمعدلات إشغال شبه كاملة ومستويات احتفاظ عالية بالمستأجرين، أثبت الصندوق باستمرار قدرته على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل. ويعزّز هذا الأداء القوي مكانة مساكن دبي ريت كمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، مؤكداً دوره المحوري في صياغة مستقبل الحياة الحضرية في المدينة."

وشمل الطرح 1,950,000,000 وحدة (مليار وتسعمائة وخمسون مليون وحدة)، تُمثل 15.0% ​​من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م ("مالك الوحدات البائع")، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت. وعند الإدراج، ستحتفظ دي اتش إيه إم للاستثمارات بحصة أغلبية نسبتها 85% في الصندوق.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن شريحة الأفراد في الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى) بالوحدات المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 مايو 2025، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي ("القبول") بحدود تاريخ 28 مايو 2025 تحت الرمز "DUBAIRESI"، ورقم التعريف الدولي "AEE01657D252"، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025. وأعلن الصندوق بأن مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، المتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يهدف مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية. تخضع جميع توزيعات الأرباح لموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت وأي أحكام أخرى واردة في نشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("منسقين عالميين مشتركين"). وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، "البنوك") لهذا الطرح.

وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك ("اتفاقية الاكتتاب")، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي. ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يُرجى زيارة الرابط التالي: http://ipo.dubairesidential.ae/

نبذة عن شركة مساكن دبي

تتبوأ "مساكن دبي" مكانةً رائدةً ضمن قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، حيث تدير واحدةً من أكثر محافظ المجمعات السكنية تنوعاً تحت مظلة "دبي القابضة لإدارة الأصول". وتضم مجمعاتها السكنية أكثر من 35.000 وحدة سكنية تلبي أنماط الحياة المتنوعة وتناسب تفضيلات أكثر من 140.000 مقيم. وتوفر هذه المجمعات الـ 21 النابضة بالحياة خيارات متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة للمقيمين بدءاً من المجمعات الفاخرة في "بلوواترز" و"سيتي ووك"، ووصولًا إلى المجمعات السكنية العائلية في "ذا غاردنز"، و"غاردن فيو فيلاز"، و"رمرام"، و"ليان"، و"غروب"، و"شروق"، و" ند الشبا فيلاز". وتلتزم "مساكن دبي" بتطوير حضري مبتكر يعزز جاذبية دبي ويساهم في تحقيق للنمو المستدام على المدى الطويل.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول "مساكن دبي"، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://dubairesidential.ae/ar/

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