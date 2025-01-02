الدوحة، قطر ــ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على لقب أفضل شركة طيران في العالم من قبل سكاي تراكس العالمية 2024، عن وصول أولى رحلاتها إلى مطار أبها الدولي، اليوم الخميس، 2 يناير 2025، بعد استئناف خدماتها إلى مدينة أبها. وستُشغّل الناقلة القطرية رحلاتها الجوية بواقع رحلتين اسبوعياً إلى مدينة أبها لتُسهّل على المسافرين الوصول إلى وجهات متنوعة عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية المتنامية والتي تضم 170 أكثر وجهة حول العالم.

وبإضافة أبها إلى شبكة وجهاتها، ارتقع عدد الوجهات التي تسيير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المباشرة إليها في المملكة العربية السعودية إلى 11، وهنّ: أبها، العلا، الدمام، جدة، المدينة المنورة، نيوم، الرياض، القصيم، تبوك، الطائف، وينبع.

وفي هذا السياق، صرّح م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلاً: "يسرّ الخطوط الجوية القطرية أن تستأنف رحلاتها الجوية إلى مدينة أبها في منطقة عسير، لتُصبح بذلك وجهتنا رقم 11 في المملكة العربية السعودية . فبتشغليها لأكثر من 140 رحلة أسبوعياً، تقدم الناقلة القطرية خدماتها المتميزة إلى ما يزيد عن 36 ألف مسافر أسبوعياً بين المملكة العربية السعودية وقطر، مؤكدين بذلك التزامنا بتعزيز الربط الجوي، ودعم السياحة، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين."

ومن جانبه، قال ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي: "يعد التعاون بين برنامج الربط الجوي والخطوط الجوية القطرية خطوة مهمة في تعزيز الربط الجوي للمملكة العربية السعودية. ولا تقتصر هذه الشراكة على ربط بلدينا فحسب، بل تفتح أيضاً الأبواب أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف التجارب الفريدة التي تقدمها المملكة."

قال سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، المهندس علي مسرحي: "يمثل بدء الرحلات الجوية المباشرة بين الدوحة وأبها خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الاتصال وتشجيع السياحة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. لن يسهل هذا المسار الجديد السفر للسياح وزوار الأعمال فحسب، بل سيوفر أيضًا تجربة سفر ممتعة. كما تساهم بشكل كبير في استراتيجية المملكة الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للطيران. ومن خلال تحسين إمكانية الوصول إلى منطقة عسير، المعروفة بجمالها الطبيعي وتراثها الثقافي، ستعمل هذه الرحلات على تعزيز الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل، وعرض الكثير من المشاريع المتنوعة التي تقدمها المملكة للجمهور حول العالم؛ وتؤكد هذه المبادرة الالتزام بتوسيع شبكات النقل الجوي، وتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق الأهداف الطموحة المحددة لنمو قطاعي السياحة والطيران في المملكة العربية السعودية."

فيما قال السيد حاتم الحربي، رئيس قطاع الوجهات السياحية في هيئة تطوير منطقة عسير: "يمثل استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة وعسير علامة فارقة في رؤيتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة عسير كوجهة سياحية على مدار العام في وسط دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تساهم هذه الخطوة في تحقيق هدفنا المتمثل في استقبال 9.1 مليون زائر سنوياً في عسير بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، يعد هذا المسار أكثر من مجرد ربط جوي بين المدينتين، بل إنه يمثل بوابة لمستقبل السياحة في عسير. كما يعد هذا الأمر مجرد بداية للعديد من الخطوات التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة مزدهرة للزوار من جميع أنحاء العالم."

ومن خلال ربط مدينة أبها بشبكة وجهاتها العالمية المتنامية، تُقدم الخطوط الجوية القطرية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح من أبها ومنطقة عسير تجارب سفر لا مثيل لها، وخدمات حائزة على العديد من الجوائز، وإمكانية مواصلة الرحلات بسلاسة إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية لعام 2024.

يُذكر أن الخطوط الجوية القطرية بدأت رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية من مدينة جدة في 29 يناير 1997. واليوم، يأتي استئناف الرحلات إلى مدينة أبها ليشدد على الاستثمار المستمر في السوق السعودية وحرص الخطوط الجوية القطرية على توفير تجارب سفر مميزة للمسافرين من وإلى المملكة.

ويمكن للمسافرين حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطريةwww.qatarairways.com أو من خلال تحميل تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوّال.

جدول الرحلات إلى مدينة أبها

الخميس والسبت (بالتوقيت المحلّي):

الدوحة (DOH) إلى أبها (AHB) رقم الرحلة QR1212 المغادرة 08:35 الوصول 11:15

أبها (AHB) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة QR1213 المغادرة 12:15 الوصول 14:45

نبذة عن عسير:

تُعد منطقة عسير موطنًا لأعلى 20 قمة جبلية في المملكة العربية السعودية، وتحتل قمة جبل السودة، غرب أبها، المرتبة الأولى من حيث الارتفاع في المملكة. تمتد المنطقة على طول ساحل يبلغ طوله 125 كيلومترًا بمحاذاة البحر الأحمر، مع شواطئ رملية وشعاب مرجانية تمتد من حدود الدرب وبيش وصولًا إلى محافظة القنفذة. أما الجزء الشرقي من المنطقة، فيتميز بطبيعته الصحراوية التي تحتضن نقوشًا صخرية قديمة ومجتمعات بدوية تقليدية.لمعرفة المزيد عن عسير ومعالمها السياحية، يرجى زيارة www.discoveraseer.com

عن الخطوط الجوية القطرية

تواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك الناقلة القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.

وكانت الناقلة القطرية قد نالت لقب "أفضل شركة طيران في العالم" في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2022، و2024).

واستكمالاً لمسيرتها المتميّزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم" وجائزة "أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".

وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة "أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم" من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية.

كما نالت الناقلة القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA)، لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك الناقلة القطرية أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

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