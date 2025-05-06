مليون دولار، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 174 مليون دولار

الشركة سجلت أعلى مُعدل مبيعات للوقود على الإطلاق للربع الأول، نتيجةً للنمو القوي في قطاع التجزئة في كل من الإمارات والسعودية

الأرباح الإجمالية لقطاع التجزئة لغير الوقود شهدت نمواً بنسبة 14% مدفوعةً بتحسن معدل حركة العملاء إلى متاجر التجزئة وارتفاع هوامش الربح وحجم المشتريات

الشركة أضافت 20 محطة خدمة جديدة ليصل إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة لها إلى 915، مقارنةً بـ 846 محطة خدمة في نهاية الربع الأول من عام 2024، ما يُمثل تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدفها الرامي إلى إضافة 40 إلى 50 محطة خدمة جديدة خلال عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرقم (AEA006101017) والرمز (ADNOCDIST)، عن تحقيق أعلى أرباح للربع الأول من العام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وكميات الوقود حيث سجلت نمواً مضاعفًا في الأرباح على أساس سنوي بفضل أدائها التشغيلي القوي.

وحققت "أدنوك للتوزيع" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 أداءً مالياً فاق توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16%، على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم (174 مليون دولار). كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% لتصل إلى 1.01 مليار درهم (275 مليون دولار)، في حين سجلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 13% حيث بلغت 904 مليون درهم (246 مليون دولار).

جاءت هذه النتائج القوية مدفوعةً بالنمو في قطاعي الوقود، والتجزئة لغير الوقود، وتركيز الشركة على تحقيق النمو المستدام وخفض التكاليف. كما أضافت "أدنوك للتوزيع" 20 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 915 محطة، مقارنةً بـ 846 محطة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد التزام الشركة بتحقيق هدفها المُتمثل في إضافة 40 إلى 50 محطة جديدة بنهاية عام 2025.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بتركيز "أدنوك للتوزيع" على سوق قطاع تجزئة الوقود الكبير والمتنامي في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت الشركة من التوسُّع بشكل سريع لتلبية الطلب المتزايد، مع خفض المصاريف الرأسمالية عبر تبني نموذج الأعمال الذكي المتمثل في "المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة". وخلال الربع الأول من العام، تعاقدت "أدنوك للتوزيع" على إضافة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل إجمالي عدد المحطات في المملكة إلى 115 محطة خدمة، بزيادة قدرها 67% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تؤكد النتائج القوية التي حققناها خلال الربع الأول من العام التزامنا الراسخ بالنمو، إلى جانب تقديم حلول مُبتكرة ومستدامة لعملائنا، وذلك في الوقت الذي نعمل فيه على خلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا. وتسلّط نتائج الربع الأول من عام 2025 الضوء على النمو القوي الذي حققناه بنسبة 11% في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16%، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته ’ أدنوك للتوزيع‘ في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للنمو 2024-2028، والتزامها بالتميُّز التشغيلي. وبينما نواصل توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لنا وتعزيز قدراتنا من خلال إضافة محطات جديدة والارتقاء بتجربة العملاء، سنستمر بالاستفادة من الفرص المستقبلية وصياغة معايير جديدة في قطاعي التنقّل وتجارة التجزئة".

الأداء التشغيلي

سجلت الشركة أعلى مستوى لمبيعات الوقود في تاريخها خلال الربع الأول من عام 2025 والتي وصلت إلى 3.7 مليار لتر، بفضل نمو حصتها السوقية والطلب المُتزايد، والتوسع في شبكة محطاتها في الإمارات والسعودية ومصر. وتواصل تجارة التجزئة لغير الوقود تعزيز دورها كمحرّك رئيس للنمو، متفوقة على نسبة نمو قطاع وقود التجزئة، لتقوم بدور فاعل في تمكين "أدنوك للتوزيع" من تحقيق أقصى قيمة من أصولها. كما وصل عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك الذي يعد أكبر برنامج ولاء عملاء في الدولة إلى 2.4 مليون عضو، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي.

وخلال الربع الأول من عام 2025، حقق قطاع التجزئة غير الوقود أداءً مميزاً، حيث سجل نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي في إجمالي الربح مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي في حجم المعاملات، وارتفاع معدلات تحول حركة العملاء إلى متاجر التجزئة، إلى جانب الأداء القوي والمستمر الذي حققته خدمات غسيل السيارات وتغيير الزيوت وإدارة العقارات المؤجرة. كما أضافت الشركة 20 منفذاً جديداً لخدمة التجزئة السريعة، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 1165 وحدة عقارية، مما يُعزز مكانتها كأكبر شبكة تمتلك وتدير عقارات تجارية في الدولة.

إضافة إلى ذلك، وسّعت الشركة بشكل كبير، شبكة E2GO التابعة لها والخاصة بشحن المركبات الكهربائية. ففي الربع الأول من عام 2025، أضافت الشركة 63 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة، ليصل إجمالي النقاط المُثبتة في جميع أنحاء الإمارات إلى 283 نقطة شحن، ما يُمثل زيادة بنسبة 3 أضعاف. ويساهم هذا التوسع في وضع الشركة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بإضافة 100 نقطة شحن جديدة بنهاية عام 2025، تماشياً مع التزامها بتوسيع شبكة نقاط الشحن لتصل إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028.

الأرباح النقدية وعوائد المساهمين

تتمتع الشركة بتدفق نقدي حر قوي ومُتوقَع، بالإضافة إلى قدرتها على التخصيص المدروس لرأس المال، حيث تضمن "أدنوك للتوزيع" تحقيق عوائد مُجزية، وشفافية في توزيعات الأرباح. وتنفرد الشركة بميزانية قوية حيث بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.7 مرة. وفي هذا الإطار، تلتزم الشركة بسياستها لتوزيعات الأرباح النقدية، حيث يُتوقَع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) (بمعدل 20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75% على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028، وفقاً لسعر السهم 3.40 كما في 5 مايو 2025، ما يُمثل عائداً سنوياً يبلغ 6%.

النظرة المستقبلية

وتستمر أدنوك للتوزيع في تنفيذ استراتيجيتها للنمو خلال عام 2025 الذي تم تخصيصه ليكون "عام المجتمع"، وستواصل تحويل محطات الخدمة إلى وجهات ترحيبية تعمل في قلب المجتمعات المحلية التي تخدمها، بينما تُكّرس الشركة جهودها لتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.

كما تواصل الشركة التزامها برفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام. ومن خلال تسريع التحوّل الرقمي، تعزّز "أدنوك للتوزيع" مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في قطاعي التنقل وتجارة التجزئة في الإمارات. إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع حضور علامتها التجارية استراتيجياً خارج

حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 915 محطة خدمة، 555 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 45 محطة تحت التطوير) و245 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 378 متجر واحة أدنوك و 36 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة 283 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 آذار 2025. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.adnocdistribution.ae .

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