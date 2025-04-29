استثمار 100 مليون دولار أمريكي بالشراكة مع الصندوق الثاني ضمن سلسلة صناديق بروكفيلد جلوبال للتحوّل ومستثمرين اخرين يعزز التزام ألتيرّا بزيادة الاستثمارات المناخية في دول الجنوب العالمي

استثمار 100 مليون دولار أمريكي بالشراكة مع الصندوق الثاني ضمن سلسلة صناديق بروكفيلد جلوبال للتحوّل ومستثمرين اخرين يعزز التزام ألتيرّا بزيادة الاستثمارات المناخية في دول الجنوب العالمي إيفرن هي إحدى منصات تطوير الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في الهند وتركز عملياتها على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين في البطاريات

أبوظبي - أعلن صندوق ألتيرّا، الأداة الاستثمارية الخاصة الأكبر في العالم لتمويل العمل المناخي، اليوم عن أول استثماراته المشتركة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لصالح شركة إيفرن الهندية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. بهدف تسريع وتيرة التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ومستثمرين آخرين. ويتم تنفيذ هذا الاستثمار عبر صندوق ألتيرّا أكسليريشن، و هو أ ول استثمار مباشر تقوم به ألتيـرا في دول الجنوب العالمي .

ويدعم هذا الاستثمار تطوير وتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل الى 11 جيجاواط، وتتضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين في البطاريات في ولايتيّ راجستان وأندرا براديش، مما يسهم في دعم جهود الهند الرامية إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتبلغ 500 جيجاواط بحلول عام 2030. وتلعب شركة إيفرن دوراً محورياً في تطوير وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة في الهند، في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز منظومة الطاقة النظيفة في الشركة. وتتعاون المنصة مع مجموعة من المصنعين المحليين لتوربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية، بهدف تعزيز انتشار الطاقة المتجددة وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتسعى الهند إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتماد مصادر الطاقة النظيفة، ترسيخاً لمكانتها الرائدة كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم لعام 2024، مع معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 6.5%. ويستلزم الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة توفير استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ويُعزى ذلك ليس فقط لتسارع النمو الاقتصادي، بل للتطورات النوعية في تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع الكبير في البنية التحتية، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية المحفزة

وبهذه المناسبة، قال سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا: "يمثل استثمارنا في شركة إيفرن خطوة عملية وفاعلة في إطار رؤيتنا الرامية في تحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو مبادرات مناخية عملية وقابلة للنمو وقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية. وتؤكد استثماراتنا الاستراتيجية في الاقتصاد الهندي سريع النمو إمكانية وضرورة التحول إلى مصادر موثوقة وميسورة التكلفة للطاقة النظيفة. ولا تقتصر رسالة الصندوق على تمويل المشاريع، بل إعادة تشكيل مشهد الاستثمار العالمي، من خلال التركيز على توفير حلول مبتكرة وفعالة تسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة".

من جهته، قال كونور تيسكي، رئيس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول: "يُمثل استثمار صندوق ألتيرّا في شركة إيفرن محطة مهمة تؤكد التزامنا الراسخ بتسريع التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم. ونسعى إلى الجمع بين الزخم الكبير لمشاريع إيفرن والخبرة الواسعة لشركة بروكفيلد في مجال العمليات، ما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للهند في مجال الطاقة المتجددة ويعزز مستويات التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة. وتعكس شراكتنا مع ألتيرّا استراتيجيتنا المتمثلة في استثمار الأموال بنهج حكيم ومؤثر، بهدف تعزيز مشاريع الطاقة المبتكرة في مختلف أنحاء العالم".

ويشكل الاستثمار في إيفرن أحد أحدث المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق الثاني ضمن سلسلة صناديق بروكفيلد جلوبال للتحوّل، والذي يواصل جمع الأموال بعد نجاحه في جمع 15 مليار دولار أمريكي خلال دورته الأولى. ويمثل صندوق ألتيرّا أكبر مستثمر خارجي لدى الصندوق الثاني، وذلك بعد الإعلان خلال مؤتمر الأطراف COP28 عن التزامه باستثمار 2 مليار دولار أمريكي. وتؤكد مشاركة صندوق ألتيرّا الفاعلة في الصندوق الثاني والاستثمار في إيفرن قدرته الاستثنائية على جذب الاستثمارات المؤسسية الضخمة، مما يعزز مكانته كأحد أبرز المستثمرين في أسواق الطاقة النظيفة العالمية. ولا يقتصر هذا الاستثمار على دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الهند، بل يسهم أيضاً في إبراز المكانة الرائدة التي وصل إليها صندوق ألتيرّا منذ إطلاقه؛ كما يعكس طموحات الصندوق في تحقيق إنجازات أكبر في عام 2025.

نبذة عن صندوق ألتيرّا

ألتيرّا هو أكبر صندوق استثماري عالمي خاص للتمويل المناخي، أطلقته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 برأس مال أوّلي قدره 30 مليار دولار أمريكي. ويهدف ألتيرّا إلى بناء شراكات مبتكرة لجمع وتحفيز استثمارات بقيمة 250 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2030، لتمويل الاقتصاد المناخي العالمي الجديد وتسريع التحول المناخي.

ويعزز هيكل الصندوق وتركيزه على الابتكار من تأثيره الإيجابي، حيث تمثل شركة ألتيرّا أكسليريشن الذراع الأولى للصندوق، ويبلغ تمويلها نحو 25 مليار دولار، وتتولى توجيه رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً؛ وتتمثل ذراع الصندوق الأخرى في شركة ألتيرّا ترانسفورميشن، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي وتعمل على تحفيز تدفقات الاستثمار إلى الفرص الداعمة للنمو المرتفع في دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي.

وتم ترخيص الشركة التي تدير أعمال الصندوق واعتمادها تحت اسم ألتيرّا مانجمنت ليمتد، لدى هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وفقاً لرخصة الخدمات المالية رقم 200001.

نبذة عن بروكفيلد لإدارة الأصول

شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة (المدرجة في بورصتي نيويورك وتورونتو تحت الرمز BAM) هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة، وتدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار أمريكي موزعة على قطاعات الطاقة المتجددة والتحول والبنية التحتية والأسهم الخاصة والعقارات والائتمان. وتستثمر الشركة أموال عملائها على المدى الطويل، مع التركيز على الأصول الحقيقية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية والتي تشكل الركيزة الرئيسية للاقتصاد العالمي. كما تقدم مجموعة من منتجات الاستثمار البديلة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خطط التقاعد العامة والخاصة، والهيئات الخيرية والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، ومستثمري الثروات الخاصة.

وتدير شركة بروكفيلد منصة بروكفيلد رينيوابل بارتنرز (المدرجة في بورصتي نيويورك وتورنتو تحت الرموز BEP وBEPC وBEP.UN وBEPC)، وهي واحدة من أكبر المنصات العالمية المدرجة في البورصة المتخصصة في الطاقة المتجددة والحلول المستدامة. وتضم محفظة الطاقة المتجددة في الشركة العديد من مرافق الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومرافق التخزين، في حين تشمل أصولها المستدامة استثمارات في شركة رائدة عالمياً في الخدمات النووية، ومحفظة من المشاريع المختصة باحتجاز الكربون وتخزينه، والغاز الطبيعي المتجدد للقطاع الزراعي وإعادة تدوير المواد، وطاقة الوقود الإلكتروني وغيرها.

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