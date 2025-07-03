(دبي، الإمارات العربية المتحدة) - أعلنت سامانا للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة ومقرها دبي، اليوم عن تسجيل أفضل مبيعات شهرية لها منذ تأسيسها بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025، ويعكس هذا الأداء القياسي النمو السريع للشركة ومكانتها السوقية القوية، متوجًا بصعودها للمرتبة الخامسة بين أفضل شركات التطوير العقاري مبيعًا على الخارطة للنصف الأول من هذا العام.

ويدعم المستثمرون الأجانب هذا الأداء القوي للمبيعات حيث يشكلون نسبة 86% من مبيعات سامانا للتطوير العقاري، مما يُبرز جاذبية دبي العالمية كوجهة استثمارية آمنة وعالية النمو، وقد شهد قطاع العقارات السكنية أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً ما يقارب 42,000 معاملة بيع بقيمة 114.4 مليار درهم إماراتي، ويمثل هذا زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 23.1% في الحجم و29.6% في القيمة.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: "لقد كان يونيو 2025 شهرًا تاريخيًا بحق لشركة سمانا للتطوير العقاري، حيث بلغت مبيعاتنا 1.1 مليار درهم إماراتي، مسجلةً أفضل أداء لنا حتى الآن. ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي نموًا بنسبة 40% في مبيعات النصف الأول على أساس سنوي، ويعكس الطلب الهائل على محفظتنا المتنوعة. ونحن فخورون بإطلاقنا 8 مشاريع في النصف الأول في هذا العام، متفوقين على أي مطور عقاري آخر في دبي، بما في ذلك مشروعنا المميز سامانا أوشن فيوز بتصاميم من إيلي صعب، ومشروع سامانا هيلز ساوث الذي بيع بالكامل في غضون 90 دقيقة فقط".

إلى جانب أرقام المبيعات المذهلة والتوسع الاستراتيجي، تشتهر شركة سامانا للتطوير العقاري بتصميمها المبتكرة والمرافق الخدمية المتنوعة في مشاريعها والتي تحاكي نمط حياة المنتجعات، وتوفر مشاريع مثل سامانا هيلز ساوث للسكان أكثر من 30 مرفقًا تحاكي طراز المنتجعات، بما في ذلك سينما خارجية، ونادي صحي، وصالة ألعاب رياضية مائية، مما يوفر تجربة معيشية فاخرة.

وأكد السيد عمران فاروق: "شهد توسعنا الاستراتيجي في المساحات المكتبية التجارية نجاحًا رائدًا، مما ساهم في صعودنا إلى المركز الخامس بين المطورين العقاريين، بحسب منصة عقود، بنهاية النصف الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الأداء القوي إلى نهجنا الذي يتبنى الابتكار، وقنوات البيع القوية، والثقة التي يضعها المستثمرون في سامانا للتطوير العقاري".

تحتل مشاريع سامانا مواقع استراتيجية في محاور نمو رئيسية مثل دبي الجنوب، ومجان، وبراري، مما يوفر للسكان والشركات وصولًا سريعًا واستثنائيًا، حيث تتميز عقاراتها بإمكانية الوصول المباشر إلى الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد، وتقع بالقرب من مراكز حيوية مثل مطار آل مكتوم الدولي، والقرية العالمية، ووجهات التسوق الرئيسية، مما يضمن الراحة وفرص مرتفعة لزيادة رأس المال.

مع محفظة تتجاوز 17 مليار درهم إماراتي وحصة سوقية تبلغ 4.4%، تُظهر شركة سمانا للتطوير العقاري التزامًا راسخًا بالنمو والابتكار، ويبرز ذلك من خلال الإطلاق الناجح لـ 12 مشروعًا جديدًا في عام 2024 وتنوع العروض لتشمل مشاريع تجارية ومساحات مكتبية وشقق سكنية فاخرة.

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