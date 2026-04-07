أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – استهل ديرفيلدز مول عام 2026 بأداء قوي ومتميز، حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 11% في إجمالي عدد الزوار خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يعزز مكانته كوجهة رائدة للتسوق وتجارب الترفيه في العاصمة أبوظبي. ويعكس هذا الأداء اللافت قوة الأسس التي يرتكز عليها المول وعمق ارتباطه بالزوار، الأمر الذي يسهم في ترسيخ موقع أبوظبي كواحدة من أكثر أسواق التجزئة استقراراً وجاذبية.

جدير بالذكر أن شهر مارس وحده قد شهد ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة 10%، مما يؤكد الزخم المستمر والدور المتنامي الذي يلعبه المول كوجهة أساسية للتجارب الاجتماعية والترفيهية العصرية. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالأجواء الاستثنائية لموسم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث سجل المول زيادة هائلة في الإقبال، دعمتها حملة "أروع التخفيضات" الناجحة.

علاوة على ذلك، ساهمت هذه الحملة في ترسيخ مكانة ديرفيلدز مول كوجهة مفضلة يرتادها الزوار بشكل متكرر، من خلال تقديم عروض قيمة في قطاعات الموضة والمستلزمات المنزلية والأساسية، مما أدى إلى زيادة تفاعل العملاء وإطالة مدة الزيارة. ويعد الارتباط الوثيق بالقاعدة الجماهيرية الوفية، ولاسيما العائلات الإماراتية التي تشكل جوهر زوار المول، عاملاً حاسماً وراء هذا الأداء المتواصل. هذا الاستقرار المجتمعي يوفر بيئة تجارية مستدامة وموثوقة لتجار التجزئة، مما يجعل المول وجهة جذابة للعلامات التجارية الراغبة في تعزيز نموها داخل سوق أبوظبي.

بالتوازي مع ذلك، يواصل المول تعزيز موقعه في مشهد التجزئة القائم على التجارب من خلال التطوير المستمر لخيارات المطاعم والترفيه. وفي هذا السياق، نجحت حملات تفاعلية مثل "تذوق وتسوّق"، والتي تضمنت فرصة الفوز بسيارة "جيتور T1" موديل 2026، في رفع مستوى المشاركة عبر مختلف مرافق المول. كما أصبحت منطقة "المطاعم في الحديقة" والمساحات الخارجية محركاً رئيساً للحركة المسائية، مما جعل "ديرفيلدز مول" الوجهة المفضلة لتجمعات الإفطار والسحور.

من جانبه عبّر مدير عام ديرفيلدز مول، السيد نبيل السكوتي، عن سعادته بهذا النجاح، قائلاً: "لقد كان تركيزنا دائمًا منصباً على بناء تجربة تجزئة مستدامة مدفوعة بأسس قوية وتنوع مدروس في المتاجر، مع فهم عميق لاحتياجات زوارنا، فالنتائج التي نشهدها اليوم هي ثمرة لهذه الاستراتيجية والقيمة طويلة الأمد التي نلتزم بتوفيرها لشركائنا".

ختاماً، يشكل الأداء القوي للربع الأول قاعدة صلبة لمواصلة مسيرة النمو خلال عام 2026. ومع اعتماد استراتيجية واضحة ترتكز على الانتقاء الدقيق للمستأجرين، والتسويق المستهدف، والتفاعل المجتمعي، يظل ديرفيلدز مول في وضع مثالي لجذب كبرى العلامات التجارية الإقليمية والدولية، مع تقديم تجربة متميزة ومتجددة لجميع زواره.

