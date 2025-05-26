138,000 غرفة محفظة المشاريع المستقبلية عالمياً

أعادت المجموعة شراء 1.1 مليون سهم بقيمة149 مليون دولار خلال الربع الأول

من المتوقع أن تتضاعف محفظة فنادق حياة في السعودية ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استعداد لافتتاح وجهات جديدة في البحر الأحمر والعلا خلال العام القادم.

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فنادق حياة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت أداءً قويًا واستمرارًا في تعزيز قوتها التشغيلية على المستوى العالمي. وتواصل المجموعة توسعها المدروس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع افتتاحات إقليمية جديدة خلال الربع الأول من العام، شملت فندق "أنداز الدوحة" في قطر، و"حياة بليس نايروبي ويستلاندز" و"حياة هاوس نايروبي ويستلاندز" في كينيا. كما تمضي قدمًا في تنفيذ خططها لمضاعفة محفظتها في المملكة العربية السعودية ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومة بسلسلة من الافتتاحات المرتقبة، وإطلاق علامات تجارية جديدة، إلى جانب النمو المستمر في مشاريع التطوير.

كما شهدت فنادق حياة في الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 5.7% في إيرادات الغرفة المتاحة على أساس مقارن على مستوى النظام العالمي، ما يعكس قوة الطلب في مختلف الأسواق حول العالم. كما أعلنت المجموعة عن نمو صافٍ في عدد الغرف عالميًا بنسبة 10.5%، في حين بلغ الربح التشغيلي المعدّل نحو 273 مليون دولار، بزيادة قدرها 24.4%، بعد احتساب أثر الأصول التي تم بيعها في عام 2024، مما يؤكد متانة نموذج أعمالها القائم على تقليل الأصول.

وتواصل حياة تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية عبر سلسلة من المشاريع الفندقية الجديدة التي تنسجم مع رؤية السعودية 2030 والتطور المتسارع في قطاع السياحة. ومن أبرز هذه المشاريع فندق "ميرافال البحر الأحمر"، المرتقب افتتاحه هذا العام، ليكون أول منتجع لعلامة "ميرافال" المتخصصة بالعافية خارج الولايات المتحدة، والأول من نوعه في المنطقة.

ويقع الفندق في جزيرة شورى ويضم 180 غرفة وجناحاً، ويقدّم برامج عافية شاملة مصمّمة لتلبية احتياجات كل ضيف، وفي عام 2026، من المقرر افتتاح جراند حياة البحر الأحمر، الذي سيوفر تجربة منتجع شاطئي فاخر ويضم 430 غرفة، ليكون الأكبر على الجزيرة، كما جهز المنتجع لاستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمرافق المميزة. كما تشهد الوجهة الثقافية الصاعدة العلا افتتاح (حياة بليس العلا) في عام 2026، والذي يضم 215 غرفة ويتيح للضيوف وأعضاء برنامج (وورلد أوف حياة) فرصة لاستكشاف تراث المنطقة الفريد ومناظرها الطبيعية الخلابة.

وتشكل هذه المشاريع الحيوية جزءًا أساسياً من خطة مجموعة حياة لتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية، استجابةً للطلب المتزايد على تجارب الرفاهية والعافية وأنماط الحياة العصرية، وبما يساهم في تحقيق أهداف السياحة الوطنية.

وتؤكد مجموعة حياة التزامها بتعزيز محفظتها من الفنادق الفاخرة والعصرية في منطقة الخليج من خلال افتتاح أنداز الدوحة في قطر في فبراير 2025، حيث شهد دخول علامة "أنداز" النمطية إلى السوق القطرية للمرة الأولى. يقع الفندق في منطقة الخليج الغربي الراقية، ويضم 256 غرفة، منها 32 جناحاً و4 أجنحة ملكية، بالإضافة إلى 56 شقة سكنية مخصصة للإقامات الطويلة. ويتميّز الفندق بتجارب ضيافة متفردة ومفاهيم طهي مبتكرة، إلى جانب تصاميم داخلية مستوحاة من الثقافة القطرية.

وتواصل مجموعة حياة ريادتها في قطاع الضيافة العالمي من خلال محفظة تطوير قوية تضم نحو 138,000 غرفة قيد التنفيذ ضمن اتفاقيات إدارة أو امتياز. وشهد أداء الشركة في الربع الأول تسجيل صافي دخل بلغ20 مليون دولار، إلى جانب إعادة شراء نحو 1.1 مليون سهم من الفئة A من الأسهم العادية بقيمة 149 مليون دولار، ما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تعزيز قيمة المساهمين.

للاطلاع على النتائج المالية الكاملة للربع الأول وقراءة البيان الصحفي الكامل، يُرجى زيارة المركز الإعلامي لمجموعة حياة.

يُستخدم مصطلح (حياة) في هذا البيان الصحفي للإشارة إلى شركة فنادق حياة و/أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها.

-انتهى-

#بياناتشركات