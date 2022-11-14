ارتفاع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 8.5% على أساس سنوي لتبلغ 1,142 مليون د.ك.

ارتفاع إجمالي الإيرادات باستثناء الخسائر من الاستثمارات بالقيمة العادلة بنسبة 12.5% إلى 12.18 مليون د.ك.

ارتفاع أتعاب الإدارة والعمولات بنسبة 32.73% إلى 9.3 مليون د.ك.

ارتفاع إيرادات التأجير بنسبة 5.3% إلى 2.8 مليون د.ك.

الكويت،: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 11.24 مليون دينار كويتي، مقارنة بمبلغ 25.20 مليون دينار كويتي لنفس الفترة لعام 2021، متأثراً بالتراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية بسبب مستويات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الظروف الجيوسياسية. وأدت هذه العوامل إلى ارتفاع احتمالات الركود والنظرة المستقبلية غير المستقرة للأسواق. وبلغ صافي ربح المساهمين 0.53 مليون دينار كويتي، مقارنة بمبلغ 13.79 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021. كما بلغ صافي ربح الشركة 1.1 مليوندينار كويتي في الاشهر التسعة الأولى من العام 2022.

وصرح السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة: "استمر الاقتصاد العالمي بمواجهة العديد من التحديات متأثراً بالحرب في أوكرانيا. كما أن هناك دول لا زالت تعاني من تأثير جائحة كوفيد-19، والسياسات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة. وقامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة تدريجياً لكبح مستويات التضخم، التي ألقت بتأثيرها على تمويل الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. وأدت كافة هذه العوامل إلى تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالأخص في اقتصادات مجموعة العشرين. كما عانت أسواق الأسهم العالمية منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 24.8%. كما تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتلجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 26.4%. إلا أن أداء أسواق الأسهم الخليجية كان أكثر ثباتاً مع تراجع مؤشر الأسهم الخليجية S&P GCC بنسبة 0.9% وارتفاع مؤشر السوق الكويتي العام بنسبة 0.9%. ونتوقع أن تواجه أسواق المال العالمية والقطاع العقاري وأساسيات الأعمال التحديات على المدى القريب، حيث تواصل البنوك المركزية سياسة التشديد على السيولة.

أما فيما يتعلق بنتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، فقد سجل "المركز" إجمالي إيرادات (باستثناء الخسارة من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ 12.18 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 12.5% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعاُ بالأداء الإيجابي مع ارتفاع أتعاب الإدارة والعمولات بنسبة 32.73% إلى 9.3 مليون د.ك.، مقارنة ب 7.01 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021. واستمرت عمليات الاستثمار في القطاع العقاري مع التركيز على المشاريع ذات الأسس القوية ومشاريع التطوير العقاري ذات المزايا التنافسية المتكاملة، كما قمنا بتنفيذ العديد من صفقات الخدمات الاستثمارية المصرفية التي يتميز بها "المركز" منها اصدارات أسهم وسندات واستشارات. كما توسعنا في خدمات صناعة السوق، ونغطي حالياً 8 شركات في السوق الكويتي. كما تميز أداء صناديقنا العقارية والأسهم عن مؤشراتها.

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