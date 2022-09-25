· تلقى العرض قبول بنسبة 97.273%من اجمالي أسهم الأهلى المتحد متفوقاً على التوقعات ومتجاوزاً الحد الأدنى المشترط لحصول بيت التمويل الكويتي على قبول بنسبة 90% على الأقل

· قيام سيكو بدور وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين، ومستشار الإدراج الثانوي في العرض الطوعي والمشروط المقدم من بيتك للاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد

تم الإعلان اليوم عن النتائج النهائية لعرض استحواذ بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع (بيتك( على ما يصل إلى 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب (الأهلي المتحد) في صفقة تبلغ قيمتها 10.9 مليار دولار أمريكي. وكان قد تم تكليف سيكو ش.م.ب.(م) البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) كوكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين، ومستشار الإدراج الثانوي في العرض الطوعي والمشروط المقدم من بيتك للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم، وبناءً على نسبة تبادل 1 سهم في بيتك مقابل 2.695 من أسهم الأهلي المتحد.

وتمثل هذه الصفقة أول إدراج ثانوي في البحرين لمؤسسة مدرجة في الكويت، وثالث أكبر عملية استحواذ مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك الأهلى المتحد كما في تاريخ تعليق تداول أسهمه 10.9 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في خلق سادس أكبر بنك في المنطقة.

في هذا الصدد، علقت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "إننا نشعر ببالغ الفخر بدورنا كأحد المستشاريين الرئيسيين القائمين على هذه الصفقة، كما نعتز بجهودنا في تحقيق النتائج المرجوة لإتمام هذه الصفقة التاريخية. لقد كرسنا خبراتنا العملية الراسخة وسجلنا الحافل في مجال هيكلة وادارة الاكتتابات العامة الأولية والثانوية، وتنفيذ بعض من أهم صفقات

الاستحواذ للاسهم العامة والخاصة في المنطقة لنجاح هذه الصفقة. هذا وتتضمن هذه الصفقة عملية إدراج ثانوي والتي تطلبت فترة طويلة من العمل والجهود لتحقيق الهدف بنجاح، خاصة وأن مثل هذه الصفقة قادرة على تحقيق قيمة عالية ليس فقط لعملائنا، بل أيضاً للسوق بشكل عام بما يرسي معايير جديدة في عمليات الدمج والاستحواذ."

لقد بدأت فترة العرض الأولي في 24 أغسطس 2022، بينما انتهى الإغلاق النهائي للعرض في 23 سبتمبر 2022. وقد حصل العرض على نسبة قبول تشكل 97.273% من أسهم الأهلى المتحد متفوقاً على التوقعات ومتجاوزاً الحد الأدنى المشترط لحصول بيت التمويل الكويتي على قبول بنسبة 90% على الأقل. ووفق قانون الشركات التجارية البحريني ومجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة والإندماج والاستحواذ، مارس بيتك حقه في الاستحواذ الإجباري لباقي مساهمي البنك الأهلى المتحد الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض.

"باعتبارها عملية استحواذ تتطلب تنفيذ متزامن في كل من البحرين والكويت عن طريق تبادل 100% من الأسهم واستيفاء الشروط الأساسية للعرض، فإن المهمة التي تم تكليفنا بها تضمنت التنسيق مع العديد من الأطراف وضمان قدرة مساهمي البنك الأهلي المتحد على المشاركة في العرض بطريقة سلسة وعالية الكفاءة. ومما يزيدنا فخراً أن هذه الصفقة تؤكد قدرتنا على الاستمرار في تحقيق نتائج مميزة ، حيث أن تنفيذ عملية الإدراج هذة تعتبر أول عملية إدراج ثانوي بهذا الحجم والقيمة المؤثرة و أول و أكبر استحواذ مصرفي عابر للحدود في منطقة الخليج العربي خلال العقد الماضي ، وأول تطبيق لحق الاستحواذ الإجباري الجديد"، كما قال وسام حداد رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات في سيكو. وأضاف: "تواصل عمليات الدمج والاستحواذ الازدهار في المنطقة، خاصة في القطاع المالي، حيث تساهم مثل هذه العمليات في تعزيز فرص التوسع في الاعمال والأسواق. كما يؤكد هذا الانجاز الجديد الذي ينضم الى سجلنا الحافل بالانجازات أننا في وضع فريد يتيح لنا الاستفادة من زخم خبراتنا ونجاحاتنا، وإتاحة الفرص المثمرة لعملائنا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي."

وفور إدراج أسهم بيتك في بورصة البحرين ، فإن مساهمي الأهلى المتحد المدرج أسهمهم في البحرين سوف يحصلون على أسهم بيتك الجديدة القابلة للتداول في بورصة البحرين (والمسعرة بالدولار الأمريكي)، بينما سيحصل مساهمو الأهلى المتحد المالكون لأسهم في بورصة الكويت على أسهم بيتك الجديدة القابلة للتداول في بورصة الكويت. وسيتم تخصيص أسهم بيتك الجديدة للمساهمين الذين قبلوا العرض اعتباراً من 2 أكتوبر 2022، وسوف تبدأ عمليات التداول في صباح يوم 6 أكتوبر 2022.

ويتعين على المساهمين الذين قبلوا العرض ويرغبون في تداول أسهمهم في التاريخ المحدد التواصل مع الوسيط قبل التداول لضمان صلاحية المستندات والحسابات.

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية. وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4.4 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى امتلاك سيكو على حصة الأغلبية في سيكو كابيتال المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.