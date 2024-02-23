الإمارات العربية المتحدة – دبي، 22 فبراير 2024: أعلنت 'إعمار العقارية' عن خطوة توسعية كبرى لمشروعها السكني الفخم 'ذا أويسيس'، معتمدة بذلك على التزامها بتحديد معايير جديدة للحياة الفاخرة. يقع هذا المشروع الرائد في دبي، وقد

شهد زيادة هائلة بنسبة 108% في مساحته، مع ارتفاع قيمة الاستثمار الإجمالية من 34 مليار درهم إلى 73 مليار درهم.

ذا أويسيس' من 'إعمار'، الذي يعتبر من أكبر المشاريع السكنية المتكاملة في دبي، قد أرسى معايير جديدة في الرقيّ والفخامة، وذلك بفضل تصميمه المعماري الاستثنائي وديكوراته الداخلية التي أبدعها أشهر المصممين العالميين.

وفي معرض حديثه عن هذا المشروع الرائد، علّق محمّد العبار، مؤسس 'إعمار العقارية'، قائلاً: "مع توسعة 'ذا أويسيس' نحن نشهد نموّاً ليس فقط في حجم المشروع بل وأيضاً في النهج والتطلّعات، ما يتيح لنا إطلاق مشاريع جديدة كبرى ورفع مستوى مبيعات 'إعمار'. واستثمارنا البالغ 73 مليار درهم إنّما يعكس هدفنا في ابتكار مساحات سكنية تجمع بين الفخامة والاستدامة، ما يجعل 'ذا أويسيس' نموذجاً يُحتذى به للتناغم بين أسلوب الحياة الفاخر ومستقبل أكثر خضرة في دبي."