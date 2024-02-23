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مشروع "ذا أويسيس" من إعمار يشهد توسعة مذهلة بنسبة 108% في مساحته الأرضية، وارتفاعاً ضخماً في الاستثمار الإجمالي من 34 مليار درهم إلى 73 مليار درهم، مسجلاً بذلك إنجازاً كبيراً في قطاع التطوير العقاري في دبي.
• في إطار التزامها بالرفاهية والاستدامة، تقدم 'إعمار' من خلال مشروع 'ذا أويسيس' تجربة حياة فاخرة على طراز المنتجع، مع التركيز على المجتمع. يتضمن المشروع توسعة في المساحات الخضراء وإضافة مسارات للجري وتوفير مرافق عصرية وفاخرة، ما يعزز نمط الحياة الصحية والمتكاملة.
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الإمارات العربية المتحدة – دبي، 22 فبراير 2024: أعلنت 'إعمار العقارية' عن خطوة توسعية كبرى لمشروعها السكني الفخم 'ذا أويسيس'، معتمدة بذلك على التزامها بتحديد معايير جديدة للحياة الفاخرة. يقع هذا المشروع الرائد في دبي، وقد
شهد زيادة هائلة بنسبة 108% في مساحته، مع ارتفاع قيمة الاستثمار الإجمالية من 34 مليار درهم إلى 73 مليار درهم.
ذا أويسيس' من 'إعمار'، الذي يعتبر من أكبر المشاريع السكنية المتكاملة في دبي، قد أرسى معايير جديدة في الرقيّ والفخامة، وذلك بفضل تصميمه المعماري الاستثنائي وديكوراته الداخلية التي أبدعها أشهر المصممين العالميين.
وفي معرض حديثه عن هذا المشروع الرائد، علّق محمّد العبار، مؤسس 'إعمار العقارية'، قائلاً: "مع توسعة 'ذا أويسيس' نحن نشهد نموّاً ليس فقط في حجم المشروع بل وأيضاً في النهج والتطلّعات، ما يتيح لنا إطلاق مشاريع جديدة كبرى ورفع مستوى مبيعات 'إعمار'. واستثمارنا البالغ 73 مليار درهم إنّما يعكس هدفنا في ابتكار مساحات سكنية تجمع بين الفخامة والاستدامة، ما يجعل 'ذا أويسيس' نموذجاً يُحتذى به للتناغم بين أسلوب الحياة الفاخر ومستقبل أكثر خضرة في دبي."
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تبنّي مستقبل أخضر ومستدام
تماشياً مع نهج 'إعمار' لتوفير حياة فخمة ومستدامة، يتميز 'ذا أويسيس' بمناظر طبيعية خلابة وموسعة، ما يوفّر لسكّانه تجربة غامرة في بيئة خضراء وموافقة للبيئة. كما أن التركيز على توفير قصور وفيلات فسيحة تطل على مناظر خلابة لقنوات المياه والبحيرات والحدائق، يهدف إلى تقديم مستوى غير مسبوق من الرفاهية.
أسلوب حياة على طراز المنتجعات الفخمة
بنسبة 25% من مساحته مخصصة للمرافق ذات المستوى العالمي، يعزز 'ذا أويسيس' تجربة الحياة على طراز المنتجع داخل دبي. وقد تم تصميم المساحات الخضراء الموسعة، البحيرات، مسارات الجري ووسائل الراحة الفاخرة لتشجيع نمط حياة نشط، وصحيّ محوره المجتمع.
كما يتميز 'ذا أويسيس' بموقعه الاستراتيجي داخل دبي بجوار أربعة من ملاعب الجولف الدولية، ما يجعله مرغوباً من عشّاق هذه الرياضة. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز بموقعه المثالي على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة دبي، ما يوفّر للسكّان إمكانية الوصول السريع إلى أشهر معالم المدينة وأماكن الترفيه.
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نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:
إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.
لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 108,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و34 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 8,700 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة من قبل الشركة والفنادق المدارة من قبلها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 46 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.
ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.
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