يساهم في خلق 150 وظيفة وأكثر من 31 مليون دولار أميركي من الإيرادات في العام الأول

سيخدم أسواق الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا

المنامة، البحرين: أطلقت شركة KKC Industries WLL (iCOOL ) الصينية المتخصصة في تصنيع منتجات التدفئة والتهوية والتكييف مصنعا في مملكة البحرين باستثمار يبلغ 10.7 مليون دولار أميركي.

وستسعى الشركة من خلال المصنع إلى إنتاج وتصدير أنابيب العزل الخاصة بتكييف الهواء إلى أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بالاستفادة من موقع البحرين الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها البحرين مع 22 دولة في مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة الأولى مع الولايات المتحدة الأميركية على مستوى منطقة الخليج.

وتخدم "آيكول" من مصانعها حول العالم الزبائن من 130 دولة مع توقع بتحقيق إيراد سنوي بقيمة 420 مليون دولار أميركي، إذ قامت الشركة بتصميم وتطوير ما يقرب من 80٪ من الآلات التي تستخدمها في مصانعها، مما يسمح لـ iCool بالعمل بإمكانية أعلى بنسبة 10٪ من نظرائها.

وفي تصريح للسيد غاري شو، المدير العام بشركة "آيكول - البحرين" بهذه المناسبة قال فيه:

"واصلت "آيكول" تقديم منتجات جديدة ومبتكرة تعزز من الكفاءة والفعالية، حيث قمنا بخلق منتجات ترتكز على رغبات وتطلعات العملاء وتكون ذات قيمة كبيرة من حيث التكلفة، إذ تعتبر البحرين الوجهة المثالية التي ستدعم أعمالنا من خلال البيئة الداعمة للتصنيع المكرر في المملكة، إلى جانب تكلفة التشغيل ذات القيمة التنافسية والقوى العاملة عالية التأهيل، كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من ما تحققه البحرين من قيمة ستمكننا من خلق إيرادات عالية، حيث نهدف إلى إنتاج 480 حاوية من أنابيب العزل الخاصة بمكيفات الهواء خلال العام الأول من التشغيل، وهو ما يعادل عائدات تزيد عن 31 مليون دولار أمريكي ".

وفي تصريح للسيد أحمد سلطان المدير التنفيذي لتطوير الاستثمار – الصناعة، و النقل، والخدمات اللوجستية بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين بهذه المناسبة قال فيه:

"يسرنا أن نشهد سعي شركات في مجال التصنيع مثل "آيكول" نحو الاستفادة من الإمكانيات التنافسية للمملكة باعتبارها مركزاً للتصنيع الإقليمي مع مساهمتها بخلق 150 وظيفة في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأضاف قائلاً:"لقد استفادت شركات التصنيع التي تزاول عملياتها في البحرين تاريخيا من البنية التحتية المتطورة للمملكة، وستزيد الفرص هذه حاليا مع تبني المملكة لخطة التعافي الاقتصادي وطرحها لمشاريع تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، فنحن نتطلع لأن تقدم "آيكول" نموذجاً رائعاً للبيئة الداعمة في البحرين."

ويعتبر قطاع التصنيع في البحرين من ضمن القطاعات الحيوية ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي، حيث تسعى البحرين إلى زيادة الصادرات الوطنية المنشأ لتشكل 80.1٪ من إجمالي صادرات المملكة بحلول عام 2026. يمثل التصنيع حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثاني أكبر مساهم في القطاع غير النفطي في البحرين.

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نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية

مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.

ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.

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