القاهرة: أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من 2025 والمنتهي في 30 يونيو 2025.

أهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خلال 2024:

إيرادات النشاط : 4.8 مليار جنيه، بزيادة 22٪،

4.8 مليار جنيه، بزيادة 22٪، صافي المتحصلات النقدية : 8.5 مليار جنيه

8.5 مليار جنيه التسليمات: 313 وحدة بمشروعات الشركة

مجمل الربح: 2.8 مليار جنيه بزيادة 96٪، وبهامش مجمل ربح 58٪

أرباح التشغيل: 1.8 مليار جنيه بزيادة 155٪، وبهامش أرباح تشغيل 38٪

صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 1،303 مليار جنيه بزيادة 107٪ وبهامش صافي ربح 27٪

أهم التطورات على مستوى الشركة

11 مارس: أعلنت سوديك عن توقيع اتفاقية تسهيل معبرى بقيمة 2.45 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي ( CIB ) لتمويل العمليات الإنشائية لمشروع June .

) لتمويل العمليات الإنشائية لمشروع . 12 مايو: أعلنت سوديك عن توقيع عقد شراكة مع شركة رُلى لاستصلاح الأراضي، وذلك لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة بمنطقة غرب القاهرة.

17 يونيو: أعلنت سوديك عن التسليم المبكر لمشروع VYE بزايد الجديدة، قبل الموعد المحدد بستة أشهر .

بزايد الجديدة، قبل الموعد المحدد بستة أشهر 14 يوليو: أعلنت سوديك عن التسليم المبكر لأولى وحدات مشروع June في الساحل الشمالي.

الأداء التشغيلي

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 8.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 5.95 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قامت سوديك بتسليم حوالي 313 وحدة خلال الشهور الست الأولى، منها 148 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة 165 وحدة، مقارنة بـ 478 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2024.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه تم إنفاقها خلال النصف الأول من 2024.

الأداء المالي

بلغت إيرادات النشاط 4.8 مليار جنيه خلال الشهور الست الأولى من 2025، بزيادة 22٪ مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت إلى 3.9 مليار جنيه. جاءت الزيادة في إيرادات النشاط خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بدافع من عمليات التسليم التي تمت بمشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 56٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 44٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام.

وصل مجمل الربح إلى 2.8 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 58٪، بزيادة 96٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت أرباح التشغيل خلال الفترة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، وبهامش أرباح تشغيل 38٪، وبزيادة نسبتها 155٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 1,298 مليون جنيه، وبهامش صافي الربح 27٪، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.64 جنيه.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث وصل الرصيد النقدي وما يعادله إلى 2.4 مليار جنيه.

واستمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.39x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 4.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2025. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.33x في نهاية عام 2024، كما وصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.8 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض81.1 مليار جنيه، منها18.5 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 8.9 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 72.2 مليار جنيه.

وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 89.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

تعليقًا على النتائج التي حققتها الشركة، قال أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك: "يسعدنا الإعلان عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2025، والتي تميزت بنمو كبير في صافي الأرباح بنسبة 107%، إلى جانب ارتفاع في الإيرادات. ويمثل توقيع اتفاقية الشراكة لتطوير قطعة أرض بمساحة 1,000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة إنجازاً هاماً في استراتيجيتنا التوسعية، حيث ضاعفت هذه الخطوة محفظة أراضينا غير المنماة من 4 ملايين متر مربع إلى أكثر من 8 ملايين متر مربع."

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com

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