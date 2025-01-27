ويسجل أرباحاً صافية بعد الضريبة بمبلغ 9.419 مليار درهم عن العام 2024 بارتفاع بنسبة 15%

و 2.573 مليار درهم عن الربع الرابع من العام 2024 بارتفاع بنسبة 5 %1

%1 توصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.59 درهم لكل سهم ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.319 مليار درهم

بما يمثل 46% من صافي الأرباح

أبوظبي، 27 يناير 2025: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وعن الربع الرابع من العام 2024.

تسجيل أرباح قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم عن العام 2024، مدفوعة بالنمو القوي لمصادر الدخل المتنوعة، مع استمرار المساهمة في مسيرة نمو وازدهار الاقتصاد الوطني

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن العام 2024 مقارنة مع العام 2023

ارتفاع الأرباح بنسبة 26% لتصل إلى 10.585 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة.

بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 1 9.419 مليار درهم.

9.419 مليار درهم. ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 13.226 مليار درهم.

ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 39% ليصل إلى 6.254 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27%.

مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27%. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 19.480مليار درهم.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 31.0%.

ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 13.448 مليار درهم.

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الرابع من العام 2024 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023

ارتفاع الأرباح بنسبة 15% لتصل إلى 2.884 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة.

بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 1 2.573 مليار درهم.

2.573 مليار درهم. ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.505 مليار درهم.

ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 57% ليصل إلى 1.962 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 25%.

ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 5.467 مليار درهم.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 340 نقطة أساس لتصل إلى 28.6%.

ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 23% لتصل إلى 3.902 مليار درهم.

تعزيز الحصة السوقية ونمو متسارع في صافي القروض والسلفيات بنسبة 16% مع ارتفاع ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 16.45 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024

ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 653 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024.

ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 16% (ما يعادل 49 مليار درهم) ليصل إلى 351 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2% (ما يعادل 7 مليار درهم) مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 10%.

بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 112 مليار درهم خلال العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 61 مليار درهم.

ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 16% (ما يعادل 58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% (ما يعادل 14 مليار درهم) مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 421 مليار درهم مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 14%.

بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 186 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024 بارتفاع بنسبة 10% (ما يعادل 16.45 مليار درهم) خلال الربع الرابع من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة 42% بنهاية الربع الثالث من العام 2024.

بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.13% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.56%.

بلغت نسبة تغطية السيولة ( LCR ) 137.3 % في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 83.3 %.

) % في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع %. تحسنت تكلفة المخاطر لتبلغ 0.58% خلال العام 2024 بعد أن كانت 0.79% خلال العام 2023 .

. تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.04% وهي أقل نسبة على مدار السنوات الخمس الماضية وذلك بعد أن كانت 3.73% بنهاية ديسمبر من العام 2023. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 110.0%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 188% وهي أعلى نسبة على مدار السنوات الخمس الماضية.

1 تم تطبيق نظام ضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات بنسبة 9% اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024. وتم حساب صافي الأرباح للربع الرابع من العام 2023 / العام 2023 بأكمله دون احتساب الضرائب،

بما يؤدي إلى اختلاف معيار المقارنة على أساس سنوي من سنة 2023 إلى 2024.

قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:

"واصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة النمو المتسارع خلال عام 2024، ونجح في تحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز مدعوماً بنمو ملحوظ في محفظة القروض، فضلاً عن تعزيز مستويات الكفاءة والتحسن الملموس في تكلفة المخاطر.

ومع الاستمرار في تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين خلال الأعوام الخمسة الماضية، يؤكد بنك أبوظبي التجاري على التزامه الراسخ وجاهزيته لقيادة المرحلة التالية في مسيرة النمو والتحول الاستثنائية التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترسم الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة خطة طريق واضحة نحو توسيع قطاعات الأعمال الأساسية، بجانب الاستفادة من قدرات المجموعة وشبكة فروعها الواسعة. ويعتزم بنك أبوظبي التجاري مواصلة الاستثمار في تنمية المواهب وتطوير التكنولوجيا بهدف تعزيز مستويات الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.

ويتطلع البنك للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها خطط دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وترسيخ ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ويعتزم البنك تسخير قدراته وخبراته المالية لدعم الاستثمارات المحلية والدولية لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.

وبينما يتّخذ البنك خطوات طَموحة نحو المرحلة التالية في مسيرة نموه، يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن جزيل الشكر لمساهمينا وعملائنا الكرام على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المستمر، ولموظفي البنك على تفانيهم في أداء مهامهم بكفاءة وإخلاصهم في خدمة مجتمعهم.

نيابةً عن مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي "حفظه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوجيهاتهم ودعمهم المستمر".

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

مرحلة مفصلية وعام استثنائي حقق خلاله البنك أرباح قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم

"شهد العام 2024 تحقيق البنك أداء استثنائي مُتخطياً هدفه المتمثل بتسجيل أرباح بقيمة 10 مليار درهم قبل عام كامل من الموعد المستهدف وذلك بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التميز والابتكار على جميع المستويات.

وبعد مسيرة استمرت لمدة خمسة سنوات منذ الاندماج وسط التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية في عام 2020، نجح البنك في تجاوز أهدافه الطموحة، مسجّلاً نمواً كبيراً في قطاعات أعماله الأساسية على مدار أكثر من ثلاث سنوات متتالية (14 ربعاً متتالياً).

وباعتباره إحدى المؤسسات المالية الكبرى التي ترتبط بشكل وثيق بمسيرة النمو المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نقلة نوعية سواءً على صعيد حجم الأعمال والربحية وتطوير الأداء. وبعد تحقيق كافة الأهداف المحددة عبر مختلف المجالات الرئيسية خلال العام 2024، يشرع البنك اليوم في إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى الحفاظ على هذا الزخم القوي والمساهمة في دعم الأجندة الاقتصادية الطموحة للدولة.

تحقيق أعلى مستويات القيمة للمساهمين على مدار الأعوام الخمسة الماضية

حقق بنك أبوظبي التجاري، منذ عام 2020، نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 28% لتصل إلى 10.585 مليار درهم، و9.419 مليار درهم بعد خصم الضريبة. وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة) زيادة كبيرة ليصل إلى 15.2% بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020. ويتجلى نجاح البنك في تحقيق قيمة عالية للمساهمين بوضوح مع وصول إجمالي عائدات المساهمين لفترة خمسة أعوام إلى 75%، مدعوماً بزيادة تفوق الضعف في توزيعات الأرباح لتصل إلى 0.59 درهم للسهم عن العام 2024.

وانطلاقاً من مكانته القوية في السوق، حقق البنك نمواً كبيراً في الميزانية العمومية، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 59% منذ نهاية عام 2020 لتتجاوز حاجز 650 مليار درهم، وارتفاع حجم الودائع بنسبة 67% خلال هذه الفترة. وبالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، وصلت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 18.5 مليار درهم بنهاية العام 2024، مما ساهم في وصول تكلفة الأموال إلى مستويات مناسبة.

وتبرز أحد أهم ملامح نمو البنك في توطيد علاقاته مع عملائه، مما ساهم في زيادة الدخل من الرسوم وتنويع مصادر الإيرادات. كما ارتفع الدخل من غير الفوائد ليشكّل نسبة 32% من إجمالي دخل العمليات التشغيلية في العام 2024، مقارنة مع نسبة 22% في عام 2020.

تميزت مسيرة النمو المستمرة للبنك بالاستثمار في تنمية الكوادر والتكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف الارتقاء بمستويات الإنتاجية، وساهم التركيز القوي على جوانب الكفاءة في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 31.0% في العام 2024، أي ما يعادل انخفاضاً بمقدار 530 نقطة أساس منذ العام 2020. وفي الوقت ذاته، شكّلت جودة الأصول إحدى الأولويات الرئيسية للبنك من خلال اعتماد نهج منضبط في إدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين تكلفة المخاطر لتبلغ 58 نقطة أساس بالمقارنة مع 145 نقطة أساس في العام 2020. كما بلغت نسبة القروض المتعثرة في العام 2024 أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 3.04%.

ويشكّل التزام بنك أبوظبي التجاري بتقديم خدمة متميزة تفوق توقعات عملائه محوراً أساسياً لجهوده الرامية لزيادة حصته السوقية. وقد أثمر هذا الالتزام عن ترسيخ مكانته باعتباره البنك الأعلى تصنيفاً بين المؤسسات المصرفية ضمن تقرير "التميز في تجربة العملاء" الصادر عن "كي بي أم جي"، إلى جانب زيادة قيمة العلامة التجارية بنسبة 8.7% في العام 2024 حسب تقرير أفضل 500 بنك لعام 2024 الصادر عن براند فاينانس، وهي شركة رائدة في مجال استشارات العلامات التجارية.

علاقات متينة تعزز نمو محفظة القروض والدخل من الرسوم

نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في استقطاب أكثر من 740,000 عميل جديد في العام 2024، انضم 83% منهم عبر القنوات الرقمية. ونجح قطاع أعمال البطاقات في بنك أبوظبي التجاري بمضاعفة حجم أعماله خلال السنوات الخمس الماضية، ويتصدر حالياً المركز الأول في مجال إصدار البطاقات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصدر 243,000 بطاقة جديدة في العام 2024، بزيادة بلغت 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. وبفضل الزيادة الملموسة في معالجة طلبات الخدمة بصورة مباشرة، شهد التفاعل الرقمي عبر قنوات البنك زخماً قوياً مع تجاوز عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية حاجز المليوني عميل، وهو ما يمثل نسبة 91% من إجمالي العملاء الأفراد.

كما عزز بنك أبوظبي التجاري مكانته بين أكبر البنوك المحلية على مستوى قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الدولة بعد الأداء الاستثنائي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، إذ نجحت في توسيع قاعدة عملائها بواقع الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية مستفيدةً من تنامي مكانة الدولة باعتبارها وجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وأنماط الحياة الراقية.

وحققت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات نمواً قوياً في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات المالية. كما نجح البنك في تقليل مستويات المخاطر في محفظة قروضه من خلال نهجه الاستراتيجي الرامي إلى تخصيص الجزء الأكبر منها للمؤسسات المرتبطة بالحكومة والتي ساهمت بنسبة 42% من النمو الإجمالي لمحفظة قروض البنك في العام 2024.

ويواصل بنك أبوظبي التجاري توسيع نطاق خدماته المقدمة للشركات لتشمل استشارات أسواق رأس المال، وخدمات المعاملات المصرفية، وخدمات الخزينة، مما مكنه من تسجيل أفضل نسبة رسوم إلى الدخل على مستوى القطاع. وسجل البنك في العام 2024 مشاركة قوية في الصفقات الإقليمية بما يضاهي نشاط بعض أكبر البنوك الاستثمارية العالمية في هذا المجال، إذ احتل المرتبة السابعة من حيث حجم إصدارات السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقوم البنك بتقديم خدماته المتميزة لعملائه من الشركات من خلال حضوره الإقليمي الاستراتيجي، بما في ذلك افتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية وتأسيس مركز مصرفي في كازاخستان تحت مظلّة بنك أبوظبي التجاري لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من المؤسسات والشركات في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.

ومن جهة أخرى، يساهم بنك أبوظبي التجاري – مصر بشكل كبير في تعزيز قدرة المجموعة على خدمة العملاء في المنطقة، إذ حقق أداءً استثنائياً خلال العام من خلال مضاعفة أرباحه الصافية لتصل إلى 3.593 مليار جنيه مصري، فضلاً عن تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 34% في عام 2024. كما نجح البنك في بناء علاقات مثمرة مع مؤسسات القطاع العام والشركات الكبرى، وتمكّن من تعزيز حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الثروات.

وفي الوقت ذاته، يواصل مصرف الهلال التابع للمجموعة مسيرة تحوّله إلى مصرف رقمي متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جمال العوضي، أحد الكفاءات الوطنية القيادية والمتمرسة، حيث يشرف على تنفيذ استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المصرف. ومن خلال هذا التحول، يوظّف المصرف منصته السحابية بكفاءة من أجل استقطاب الفئات الشابة من العملاء، مع انضمام أكثر من 14,000 عميل جديد في المتوسط شهرياً في العام 2024. ويركز المصرف على طرح نموذج جديد للخدمة الذاتية بهدف تعزيز قدرة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وإجراء المعاملات بسرعة وكفاءة عالية.

استراتيجية جديدة لتحقيق نمو مستدام

ترمي استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الجديدة والتي اعتمدها مجلس الإدارة إلى الحفاظ على زخم النمو عبر توسيع نطاق قطاعات الأعمال الأساسية والاستثمار في فرص ومشاريع جديدة ذات إمكانات نمو عالية.

يمثل الاستثمار في الكوادر البشرية ركيزةً أساسية لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي. وانطلاقاً من التزام بنك أبوظبي التجاري بدعم جهود التوطين في القطاع، قام البنك بتوظيف نحو 400 مواطناً خلال عام 2024، ليبلغ اليوم إجمالي عدد الكوادر الإماراتية أكثر من 2,100 مواطن يمثلون نحو 40% من إجمالي موظفيه. ويفخر البنك بريادته على مستوى القطاع المصرفي في هذا المجال إذ حقق معدل توطين بنسبة 100% عبر جميع عملياته المصرفية في مدينة العين. وتلعب الكفاءات القيادية الإماراتية من ذوي الخبرات الواسعة دوراً أساسياً في بناء الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، إذ أنهم يسهمون في صنع واتخاذ القرارات الهامة كونهم يشغلون أغلبية المقاعد في اللجان التنفيذية الرئيسية.

ويمثل توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة أحد أهم عناصر الاستراتيجية الجديدة. وكان بنك أبوظبي التجاري سبّاقاً في توظيف هذه التكنولوجيا في عدة مجالات تشمل الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وخدمة العملاء، إذ وضع إطار عمل شامل لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الإنتاجية والارتقاء بتجربة العملاء.

ويؤكد بنك أبوظبي التجاري التزامه الراسخ بنهج الإدارة المسؤولة للمخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يسهم في تعزيز استقرار أعماله وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لجميع الأطراف المعنية بأعمالنا على المدى الطويل. ويتجسد هذا الالتزام بوضوح من خلال ترقية تصنيف بنك أبوظبي التجاري على مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" إلى درجة "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ليرتفع تصنيفه على المؤشر إلى فئة "الريادة"، تقديراً لسجلّه الحافل باعتماد أفضل إجراءات إدارة وأمن خصوصية بيانات العملاء، بالإضافة إلى التزامه بالتمويل المستدام وتبنّي أفضل ممارسات الأعمال. ونتيجة لذلك، تم إدراج بنك أبوظبي التجاري في سلسلة مؤشرات "فوتسي 4 جود" (FTSE4Good) للاستدامة، بعد عملية تقييم مستقلة أجرتها "فوتسي روسل" وشهدت تسجيل البنك لنتيجة تجاوزت المعدل العالمي لمؤسسات القطاع المالي عبر جميع المعايير المرتبطة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يرتكز الاقتصاد الإماراتي على دعائم راسخة، مستنداً إلى منظومة تشريعية محفزة للأعمال تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية. وكونه أحد المؤسسات المصرفية الرائدة، يضطلع بنك أبوظبي التجاري، بدور محوري في المساهمة في تحقيق هذه الطموحات الوطنية، مدفوعاً بعزيمة قوية لتحفيز النمو من خلال حلول تمويلية مبتكرة تواكب متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

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