أمان القابضة تغلق الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات التوريق بإجمالي 1.04 مليار جنيه مصري

القاهرة - يونيو - 2024 - أعلنت شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية عن إغلاق الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات التوريق بمبلغ 1.04 مليار جنيه مصري، مضمونة بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركتها التابعة - أمان للتمويل الاستهلاكي- بقيمة إجمالية تتجاوز 1.23 مليار جنيه.

وتنقسم سندات التوريق إلى 4 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 6 أشهر و 24 شهر. إذ حازت تلك الشرائح على تصنيف ائتماني يترواح بين P1 و A، تم تغطيتها من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، بما يعكس ثقة المستثمرين في جودة المحافظ المحالة من الشركة.

وفي هذا الصدد، صرح الأستاذ/ حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، على هذا الإصدار قائلاً: "تستهدف شركات أمان القابضة المزيد من الاعتماد على أدوات سوق المال بمختلف أنواعها في جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة. يأتي ذلك في إطار خلق الفرص المناسبة أمام المستثمرين المهتمين بأدوات سوق المال، معتمدين في ذلك على ما تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية وتصدره من تشريعات وقرارات تساهم بشكل فعال لتطوير كافة القطاعات ذات الصلة. ومن المقرر إتمام الإصدار الخامس خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة و إستمرار الثقة من قبل المستثمرين."

من جانبه، أضاف الأستاذ/ على المورلي، رئيس القطاع المالى لشركة أمان القابضة، قائلاً: "نعتز بالتعاون مع كافة الأطراف المشاركة في هذا الإصدار وما بذلوه من مجهودات ساهمت في غلق الإصدار بنجاح؛ تماشياً مع الاستراتيجية الموضوعة من قبل الشركة. وقد ساهم تنويع مصادر التمويل للشركة بشكل مستمر في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وزيادة حصتها السوقية للشركة."

يُذكر أن شركة سي آي كابيتال كانت قد قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب، كما قام بضمان التغطية كلاً من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي. وقام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ والبنك متلقي الاكتتاب، فيما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني لعملية التوريق.



#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا