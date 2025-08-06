الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع ("البنك")، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نجاح عملية زيادة رأسماله من خلال إصدار حقوق الأولوية، والتي انتهت في 29 يوليو 2025. وقد أثمر إصدار حقوق الأولوية عن جمع 1.031 مليار درهم إماراتي، مما رفع رأس المال المصدّر للبنك من 2.062 مليار درهم إماراتي إلى 3.093 مليار درهم إماراتي. وتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1 درهم إماراتي للسهم الواحد. كما حصل البنك على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام هذه العملية.

وقد شهد إصدار حقوق الأولوية إقبالًا كبيرًا، مما يعكس متانة وقوّة أداء البنك، نتيجة التنفيذ الدؤوب لاستراتيجية التحول. ويعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي العائدات المتحققة من إصدار حقوق الأولوية لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعماله المستقبلية.

وفي تعليقه على نجاح الاكتتاب قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "يسرّني أن أتوجّه بالتقدير والامتنان إلى مساهمينا على ثقتهم ودعمهم في نجاح الاكتتاب بالأسهم الجديدة. إن الاستجابة القوية التي حظينا بها تساهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية وتُشكّل بداية فصل جديد في مسيرة تقدم البنك، كما تؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. سيعزز نجاح الاكتتاب المرونة المالية للبنك ويُرسّخ قدرتنا على مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها للتنمية المستدامة".

وأضاف: "أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وإلى جميع شركائنا الذين كان دعمهم وتعاونهم عاملًا أساسيًا في تحقيق نجاح الاكتتاب".

ومن جانبه، علّق السيد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، قائلاً:"إن نجاح إصدار حقوق الأولوية يعكس الدعم الذي نحظى به من مساهمينا وثقتهم في خططنا المستقبلية. تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز المركز الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما تعكس التزامنا المتواصل بالنمو المستدام. وسيساهم رأس المال الإضافي في دعم المرحلة القادمة من استراتيجية النمو، مما يضمن جاهزيتنا لمواكبة تطور المتطلبات التنظيمية، وتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا."

يُذكر أن البنك العربي المتحد حقق صافي أرباح بلغ 208 ملايين درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 139 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 50% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 374 مليون درهم إماراتي.

وقد تولى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. دور المدير الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب فيما يتعلق بإصدار حقوق الأولوية، بينما تولى مكتب التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني.

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نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر"