الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع ("البنك")، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن عزمه زيادة رأس ماله المصدّر بمبلغ يصل لغاية 1,031,275,325 درهمًا إماراتيًا (مليار وواحد وثلاثون مليونًا ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون درهمًا إماراتيًا)، ليرتفع من 2,062,550,649 درهمًا إماراتيًا (ملياران واثنان وستون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون درهمًا إماراتيًا) إلى 3,093,825,974 درهمًا إماراتيًا (ثلاثة مليارات وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون درهمًا إماراتيًا)، وذلك عن طريق إصدار حقوق أولوية تُعرض على المساهمين الحاليين للبنك.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك العربي المتحد بنشر دعوة لمساهميه ("الدعوة") للاكتتاب في الأسهم الجديدة. وسيتم نشر قائمة بالأسئلة الشائعة المتعلقة بإصدار حقوق الأولوية على الموقع الإلكتروني للبنك www.uab.ae في القريب العاجل.

وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار يبلغ 1 درهم إماراتي للسهم الجديد الواحد ("سعر الإصدار"). وقد تمت الموافقة على شروط وتفاصيل إطلاق إصدار حقوق الأولوية خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد الذي عُقد بتاريخ 6 مارس 2025، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه بتاريخ 4 فبراير 2025، كما حظي إصدار حقوق الأولوية بالموافقات التنظيمية اللازمة.

يعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي العائدات المتأتية من إصدار حقوق الأولوية لتعزيز قاعدة راس المال لديه ودعم نمو أعماله المستقبلية.

ويحق لحاملي حقوق الأولوية، بمن فيهم مساهمو البنك العربي المتحد وأي أشخاص قام بشراء الحقوق خلال فترة تداول الحقوق ("الأشخاص المؤهلون")، ممارسة حقوقهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار ابتداءً من 4 يوليو 2025 وحتى 17 يوليو 2025.

وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين في 24 يوليو 2025، وسيُعاد المبالغ المدفوعة للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقّوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا بها، في أو حوالي تاريخ 24 يوليو 2025.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، قائلًا:" يمثل إصدار حقوق الأولوية محطة مهمة في مسيرة البنك نحو مرحلته القادمة من النمو، كما يُعدّ خطوة أساسية في تعزيز الوضع الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما يجسد التزامنا طويل الأجل بالنمو المستدام. سيسهم رأس المال الإضافي في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتعزيز مرونتنا المالية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع مواصلة خدمة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تحقيق خططها التنموية".

وقد تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمدير رئيسي ومدير سجل الاكتتاب فيما يتعلق بإصدار حقوق الأولوية، كما تم تعيين مكتب التميمي ومشاركوه كمستشار قانوني.

نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر"

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#بياناتشركات

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

الحدث التاريخ (2025) تاريخ نشر الدعوة 3 يونيو تاريخ التأهل للحقوق (تاريخ التسجيل)* 19 يونيو أول يوم لتداول الحقوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية 27 يونيو آخر يوم لتداول الحقوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية 10 يوليو تاريخ بدء الاكتتاب 4 يوليو تاريخ إغلاق الاكتتاب 17 يوليو تاريخ التخصيص 24 يوليو تاريخ الاسترداد في أو حوالي 24 يوليو بدء تداول الأسهم الجديدة في أو حوالي 30 يوليو

* للحصول على الحقوق في تاريخ الأهلية، على المستثمر تنفيذ أية عمليات أو أوامر لشراء الأسهم قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ الأهلية، أي يوم 17 يونيو 2025 أو قبله، وذلك لتنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشراء الأسهم على سوق أبو ظبي للأوراق المالية (والتي تتطلب يومين بعد تاريخ الشراء).