كوالالمبور، ماليزيا - نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 1.02مليار دولار أمريكي عبر ثلاث فترات مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

وقد تم تسعير الإصدار الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

4.60% لـ 350 مليون دولار أمريكي لشهر؛ 4.50% لـ 450 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ و، 4.40% لـ 220 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر.

وتمثل إصدار الصكوك قصيرة الأجل اليوم المزاد السادس للهيئة حتى تاريخه لهذا العالم، حيث بلغ إجمالي الإصدارات التراكمية 6.07 مليار دولار أمريكي عبر 17سلسلة من الصكوك بفترات استحقاق مختلفة.

وقد شهد المزاد مناقصة تنافسية بين الوكلاء الأساسيين والمستثمرين على مستوى العالم، مع سجل طلبات قوي بلغ 2.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل متوسط نسبة عرض إلى تغطية مثيرة للإعجاب بلغت 2.16%.

وقال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: يأتي نجاح إعادة الإصدار اليوم في ظل تراجع حاد في السوق العالمية، اتسم بموجة بيع حادة ناجمة عن الموجة الأخيرة من زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد الإجراءات الحمائية التي هزت ثقة المستثمرين حول العالم.

يؤكد الطلب القوي من قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين استمرار الثقة في صكوك الهيئة قصيرة الأجل كملاذ آمن، وأداة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة السيولة بفعالية خلال إحدى أكثر الفترات صعوبة في السنوات الأخيرة. وتظل الهيئة ملتزمة بدعم مجتمع المستثمرين لدينا، وخاصة المؤسسات المالية الإسلامية، من خلال توفير أوراق مالية عالية الجودة بانتظام تلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق المالية الإسلامية عالميًا.."

وأضاف سَفْري: "يُلاحظ أن الطلب الكبير على صكوك الهيئة للفترتين ثلاثة أشهر وستة أشهر، يعكس توقعات السوق بتيسير نقدي محتمل مستقبلاً. ويشير هذا إلى أن المستثمرين يستعدون لبيئة سياسة نقدية عالمية أكثر مرونة، مدفوعةً بجهود البنوك المركزية لتحقيق استقرار النمو في ظل حالة عدم اليقين المستمرة".

يُشكل هذا الإصدار جزءًا من برنامج المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة لإصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، والمصنفة ضمن الفئة "A-1" (ستاندرد آند بورز) و"F1" (فيتش للتصنيف الائتماني). ويبلغ إجمالي قيمة صكوك الهيئة القائمة حاليًا 4.69 مليار دولار أمريكي. (نهاية ديسمبر 2024: 4.14 مليار دولار أمريكي).

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

هاتف: +60(3) 2170 5000

فاكس: +60(3) 2170 5111

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

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