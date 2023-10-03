أعلنت "مونادا آرت" (Monada Art) عن الافتتاح الرسمي لموقعها الأول - في المركز المالي الرائد في دبي، "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC).

عبر جلب فنَّانينَ مشهورين مثل بيكاسو ودالي إلى المنطقة، من المقرَّر أن يفتحَ المعرضُ الذي تبلغُ مساحتُه 100 مترٍ مربَّع أبوابَه في الربع الرابع من عام 2023.

ستتعاون مونادا آرت مع السوق الرقمية (10101.art)، ما يُتيحُ الوصولَ الشاملَ إلى أحدِ أكثر القطاعات حصريةً في السُّوق الدولية.

[دُبي ، الإمارات العربية المتحدة] - أعلن مونادا آرت ، وهو معرضٌ فنيٌّ رائدٌ وذو رؤية فريدة، عن الافتتاح الرسميِّ لموقعه الأول - ليقدِّم عرضاً آسراً للتحف الفنية لفنَّانين مشهورين مثل بيكاسو ودالي في دبي.

يهدف مونادا آرت، الذي يفتح أبوابَه داخلَ مركز دبي المالي العالمي في الربع الرابع من عام 2023، إلى إعادة تعريف سوق الفنِّ عبر التعاون مع الشركات في مجال الأصول الرقمية، ما يربط الفنَّ التقليديَّ بالفضاء الرقميِّ ويتيحُ الوصولَ الشَّاملَ إلى أحدِ أكثر القطاعات حصريةً في السُّوق الدولية. سيتعاون مونادا آرت مع (10101.art)، وهي شركة ترميز فنيِّة تمتلك سوقاً رقميةً وإطاراً قانونياً حصرياً. إذ إنَّها تمكِّن الأفرادَ من امتلاك القطع الفنية، عبر تقنية البلوكتشين والمُلكية المجزَّأة، ما يفتحُ عالَماً من الفُرَص لهُواة جَمع التحف الفنية.

في الفترة التي تسبق الافتتاح الرسمي، ستكشف (10101.art) تدريجياً عن الأعمال الفنية الشهيرة المقرَّر عرضُها في معرض مونادا للفنون. وبمجرَّد الكشف عنها، ستكون كلُّ قطعةٍ متاحةً للشراء كجزءٍ باستخدام تقنية الأصول الرقمية المشفرة.

كما أنَّه من المتوقَّع أن تعرضَ فعاليةُ الإطلاق المجموعةَ الكاملة، حيث تُعرَضُ العديد من اللوحات. أمَّا بعد الإطلاق، فسيفتح المعرضُ الذي تبلغُ مساحته 100 مترٍ مربَّع أبوابَه للجمهور، حيث تُعرض كلُّ تحفةٍ بشكل دائم.

بالإضافة إلى فعالية الإطلاق، يجري مُسبقاً التحضيرُ للتوسُّع الكبير في المجموعة وتوسيع وجودها الدولي. فعبر التعاون مع صالات العرض الجديدة في جميع أنحاء العالم ابتداءً من العام المقبل، تهدف 10101.art، يداً بيد مع مونادا آرت، إلى تعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة في ساحة سوق الفن العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّها تهدف إلى الارتقاء بسوق الفن إلى مستوى جديد تماماً، ما يجعله في متناول الأفراد في جميع أنحاء العالم.

تتصوَّر المؤسِّسة، إيرينا غاراسيميف، ورئيسةُ المشروع، ألينا كروت، إنشاءَ منصةٍ رائدةٍ عندَ تقاطُع سوقِ الفنِّ التقليدي مع العالم الرقميِّ الحديث. فمنذ إنشاء الشركة في مايو 2022، أدَّت ألينا دوراً محورياً في قيادة التنمية. إذ إنَّ فهمَها الذكيَّ لعالَمِ الفنِّ وفطنتَها التجارية وخلفيَّتَها المالية الواسعة تُجهِّزها على نطاقٍ واسعٍ لتمتلك القدرةَ على التنقُّل في عالَم الفن المتطوِّر والويب 3.

"تستمر دبي فعلاً بتعزيز مكانتها كمركزٍ دوليٍّ لعالَم الفن. كما أنَّنا نَعدُّها مركزَ جذبٍ لعددٍ كبير من الأشخاص ذوي الأهداف التجارية المختلفة. لذلك، عندما أُثيرَ السؤالُ حول المكان المناسب لافتتاح المعرض، اتَّفقنا بالإجماع على أنَّه يجب أن يكون في دبي بالتأكيد".

عادةً ما تقتصر المُلكية التقليدية للأصول، مثل الفن، على كيان واحدٍ أو فردٍ واحد. لكنَّ إدخال تكنولوجيا البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) أدى إلى تحوُّلٍ في كيفية النَّظر إلى مُلكية الأصول في العالم الحقيقي. عبر تجزئةِ العناصر القابلة للإثبات باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين، ثم تعيينِ رمزٍ غيرِ قابلٍ للاستبدال لكل جزءٍ من هذه الأجزاء، يمكن توزيعُ الملكية بين العديد من الأفراد، حيث يحمل كلُّ فردٍ منهم قطعةً من اللغز الرقمي وشهادةً تثبت حقوقَ ملكيته للقطعة المادية الفعلية؛ تُقدِّم هذه الآلية بُعداً جديدًا للمُلكية، حيث تصبح المُلكية المشتركة مُهيمنة.

إنَّ المُلكية المشترَكة تمكِّن الناسَ من امتلاك الأصول التي عادةً ما تنطوي على عقباتِ دخولٍ كبيرة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يواجه امتلاكُ العقارات أو القطع الفنية مشكلاتٍ عندما يرتبط الأمرُ بقابلية الترجمة والسرعة والثقة والتكلفة.

تبرز 10101.art كقوةٍ ثورية، وتتيحُ بوابةً سهلةً لامتلاك الأعمال الفنية الشهيرة، التي صُنعت بأيدي أساتذةٍ مثل بانكسي ووارهول، لأولئك الذين اعتقدوا ذات مرَّة أنَّ مثل هذه القطع كانت بعيدةَ المنال. كما أنَّ عرضَ 10101.art الأساسي يَكمنُ في تمكين نقل الملكية بنقرتين فقط، حيث يضمن ذلك أنَّ امتلاكَ عملٍ فنيٍ ماديٍ سلسٌ وآمنٌ على حدِّ سواء، وذلك بفضل تكنولوجيا البلوكتشين التي تضمن شفافيةَ كلِّ قطعة ومصدرَها.

#بياناتشركات

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نبذة عن مونادا آرت

معرض مونادا للفنون في مَهمَّة لإعادة تعريف عالَم الفن. ففي الوقت الذي تواجه فيه أسواق الفن التقليدية تحدياتٍ، يَبني معرضُ مونادا للفنون جسراً بين الفن المؤسَّسي والعالَم الحديث. مع مجموعة متنوِّعة من الأعمال الفنية الأوروبية والأمريكية والعربية والصينية، لا يعيدُ المعرض تخيُّلَ كيفيةِ تجربة الفنِّ فحسب، بل يوسِّعُ أيضاً وجودَه العالمي. إنَّ معرض مونادا للفنون، الذي نشأ من المفهوم المبتكَر لـ "معرض الفن النقي" (Pure Art Gallery) في عام 2021، يجعل الوصول إلى الفنون الجميلة أكثرَ سهولةً، في حين يوفِّر الفضاءُ الحديث للغاية في دبي الخلفيةَ المثاليةَ لهذا المسعى الثقافي.

نبذة عن 10101.art

10101.art نظامٌ بيئيٌ ثوريٌ يتربَّع عند تقاطُع الفن مع التمويل اللامركزي. فعبر ربط الفنِّ الكلاسيكي بالعصر الرقمي بسلاسة، مع تلبية احتياجات جمهورٍ عالميٍّ من محترفي الأعمال والمتحمِّسين وجامعي الأعمال الفنية وخبراء الويب 3، يوفِّر 10101.art فرصاً لا مثيل لها. إذ إنَّه يتيح الملكيةَ المضمونة للأعمال الفنية الخالدة من مختلف البلدان والقرون. كما أنَّ 10101.art يرتكز على تقنية البلوكتشين، وهو في مَهمَّة لتجزئة ملكية الفن، ما يضمن إمكانيةَ الوصول والأمان لجميع أصحاب المصلحة.