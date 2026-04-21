أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "جزيرة الجبيل للاستثمار" (JIIC) عن استكمال وتسليم أكثر من 1,000 وحدة سكنية في جزيرة الجبيل في أبوظبي، ما يجعلها محطة مفصلية تؤكد انتقال المشروع من مرحلة التطوير إلى مجتمع حيّ متكامل تتشكل فيه تفاصيل الحياة اليومية.

تمكنت جزيرة الجبيل من التحول من مجرّد مشروع قيد التطوير، لتصبح بيئة سكنية نابضة بالحياة تستقر فيها العائلات، إذ تضم مساحات مشتركة تجمع السكان وسط مشهد يومي يعكس روح الألفة والانتماء. ويجسد هذا الإنجاز بداية فصل جديد للجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات السكنية المستوحاة من الطبيعة في إمارة أبوظبي.

تقع جزيرة الجبيل على مساحة تتجاوز 40 مليون متر مربع تحيط بها غابات القرم، وتُطوّرها "ليد للتطوير" تحت إشراف شركة "جزيرة الجبيل للاستثمار" كمجتمع سكني منخفض الكثافة، يوازن بين الخصوصية والرفاهية وجودة الحياة ضمن بيئة عمرانية متكاملة تنسجم مع الطبيعة.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله الشامسي، المدير العام لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يمثل تسليم أكثر من 1,000 منزل محطة جوهرية في مسيرتنا، ويعكس الهدف الذي انطلقت منه رؤية تطوير جزيرة الجبيل كمجتمع مستدام. لقد صُممت كل تفصيلة بعناية، من المخطط العام إلى الحفاظ على غابات القرم، بما يخدم جودة الحياة للسكان. وما يمنح هذا الإنجاز قيمته الحقيقية هو رؤية العائلات وهي تستقر وتبني حياتها هنا، وتعتبر الجزيرة موطناً لها."

وتتمتع جزيرة الجبيل بموقع استراتيجي بين جزيرتي ياس والسعديات، مع سهولة الوصول عبر طريق الشيخ خليفة بن زايد (E12) ومن خلال جسر جزيرة الجبيل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط من مطار أبوظبي الدولي، ما يعزز مكانتها كوجهة سكنية تجمع بين الهدوء والارتباط الحيوي بالمدينة.

ويعيش السكان اليوم أسلوب الحياة الذي صُممت الجزيرة من أجله، حيث تمتد المساحات المفتوحة بين غابات القرم، وتربط مسارات المشاة والدراجات بين القرى السكنية، فيما تحولت المرافق المجتمعية إلى نقاط التقاء يومية تعزز التفاعل الاجتماعي. وبذلك، ترسّخ جزيرة الجبيل مكانتها كوجهة سكنية متكاملة توفر بيئة معيشية متوازنة ومتصلة.

ومع تسارع وتيرة التسليم، تمضي الجزيرة بخطى ثابتة نحو تعزيز مفهوم "العيش والعمل والترفيه"، من خلال مخطط رئيسي يتيح سهولة الوصول إلى مختلف المرافق والخدمات عبر شبكة مترابطة من المسارات، تربط بين قراها الست: مرسى الجبيل، وندّ الظبي، وسيف الجبيل، وسوق الجبيل، وعين المها، وبدع الجبيل.

وفي قلب الجزيرة، يبرز منتزه قرم الجبيل كوجهة رائدة للسياحة البيئية في أبوظبي، حيث يوفر ممشىً خشبياً بإطلالات طبيعية، وتجارب تجديف إرشادية، وبرامج تعليمية تسلط الضوء على أهمية النظم البيئية الساحلية. كما توفر البيئة الطبيعية المحيطة فرصاً متعددة لممارسة الأنشطة الخارجية، مثل الجري وركوب الدراجات والتنزه على الواجهات المائية.

كما تحتضن الجزيرة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية"، التي تضيف بُعداً ثقافياً ورياضياً مميزاً إلى التجربة السكنية، إلى جانب شبكة متكاملة من المساحات المجتمعية، ومرافق الأطفال، والملاعب، والمسابح، بما يعزز نمط حياة نشط ومترابط ضمن بيئة متكاملة.

وتدعم الحياة المجتمعية أربعة مراكز مجتمعية رئيسية، فيما تسهم المؤسسات التعليمية المرتقبة، بما في ذلك مدرسة "غوردونستون" وحضانة "ريد وود سنتر أوف إكسيلنس"، في تعزيز جاذبية الجزيرة للعائلات. وقد صُممت الجزيرة كمجتمع منخفض الكثافة لا تتجاوز نسبة التطوير فيه 20% من إجمالي مساحتها، مع الحفاظ على النظام البيئي لغابات القرم، وتوفير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة "جزيرة الجبيل للاستثمار" بتطوير مجتمع متكامل يرتكز على الطبيعة، ويضع جودة الحياة، والتواصل المجتمعي، ونمط الحياة في الهواء الطلق في صميم رؤيته.

نبذة عن جزيرة الجبيل

جزيرة الجبيل هي إحدى أبرز الوجهات السكنية المتكاملة المستوحاة من الطبيعة في إمارة أبوظبي، وتمتد على مساحة تزيد عن 40 مليون متر مربع، وتتمتع بموقع استراتيجي بين جزيرتي ياس والسعديات. ويتم تطوير الجزيرة من قبل شركة ليد للتطوير العقاري التابعة لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وفق رؤية تقوم على إنشاء مجتمع منخفض الكثافة السكانية يحتفي بالطبيعة ويجمع بسلاسة بين أسلوب الحياة الفاخر والتنوع البيئي الغني الذي توفره غابات القرم المحيطة بها.

وقد صُممت جزيرة الجبيل لتضم مجموعة من القرى السكنية الحصرية التي تقدم أسلوب حياة يرتكز على الرفاهية والخصوصية والارتباط العميق بالطبيعة، مع الحفاظ على قربها من أبرز المعالم الثقافية والترفيهية في أبوظبي. وتضم الوجهة مزيجاً متكاملاً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والمجتمعية، بما في ذلك المدارس والمساجد ودور الحضانة والمرافق الرياضية والمراكز المجتمعية، إلى جانب مجموعة مختارة بعناية من المطاعم والمتاجر.

وفي قلب الجزيرة يقع منتزه قرم الجبيل، وهو وجهة بيئية فريدة تتيح للزوار استكشاف النظام البيئي الطبيعي لغابات القرم في دولة الإمارات عبر مسارات خشبية تمتد وسط الطبيعة، إضافة إلى تجربة التجديف بالكاياك بين أشجار القرم. كما تحتضن الجزيرة مدرسة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية"، التي تضيف بعداً جديداً إلى تجارب الجزيرة من خلال تقديم أنشطة فروسية ورياضية وثقافية متميزة. وقد دخلت عدة مرافق رئيسية حيز التشغيل بالفعل، من بينها منتزه قرم الجبيل ومقهى «كرين كافيه» الملحق به، ومتجر «سبينيس» في سوق الجبيل، فضلاً عن الملاعب الرياضية ومسارات الجري وركوب الدراجات ومناطق لعب الأطفال التي تعزز نمط الحياة النشط في الهواء الطلق.

وتتولى شركة إدارة مجتمع جزيرة الجبيل الإشراف على مختلف جوانب تشغيل الجزيرة، بما يشمل إدارة المرافق والسلامة وتنظيم الفعاليات وخدمات السكان، وذلك من خلال أنظمة متكاملة ومتطورة تضمن تجربة معيشية سلسة وراقية للمقيمين والزوار على حد سواء.

ومن خلال مخططها العمراني المدروس والتزامها الراسخ بمبادئ الاستدامة، ترسي جزيرة الجبيل معياراً جديداً للحياة المجتمعية في أبوظبي، حيث تلتقي الطبيعة مع أسلوب الحياة العصري في تناغم مثالي.

نبذة عن شركة ليد للتطوير العقاري

تُعد «ليد للتطوير العقاري» شركة تطوير عقاري ومخططاً رئيسياً للمشاريع مقرها أبوظبي، وتختص بتطوير وجهات متكاملة واسعة النطاق تتميز بتصاميم مدروسة تجمع بين الفخامة والاستدامة وجودة الحياة. ومنذ تأسيسها في عام 2011، لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير عدد من أبرز المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، مع محفظة تطويرية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم إماراتي .

وتعمل «ليد للتطوير العقاري» تحت مظلة شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الأذرع التابعة لها في مجالات التطوير والبنية التحتية وإدارة المجتمعات، بما يساهم في تحقيق رؤية موحدة تهدف إلى تطوير مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.

وتضم محفظة الشركة مجموعة من المشاريع البارزة والوجهات المميزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من بينها مشروع «حد السعديات» في أبوظبي، وفندق «والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي». كما تواصل الشركة حالياً تطوير مشروع «جزيرة الجبيل»، الوجهة العمرانية الرائدة منخفضة الكثافة والمستوحاة من الطبيعة في العاصمة، إلى جانب مشاريع أيقونية مثل «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» ومشروع «ماندارين أورينتال مانشنز»، إضافة إلى مبادرات إسكانية وطنية واسعة النطاق مثل «الإسكان الوطني في العين». وتعكس هذه المشاريع، إلى جانب محفظة أوسع من المشاريع في مختلف إمارات الدولة، تنوع خبرات «ليد للتطوير العقاري» وقدرتها على تنفيذ مشاريع كبرى بمعايير رفيعة.

ومن خلال رؤيتها الطموحة ونهجها المتكامل في التطوير العمراني، تواصل «ليد للتطوير العقاري» إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية في دولة الإمارات، عبر تطوير بيئات عمرانية مستدامة صُممت لتخدم أجيال الحاضر والمستقبل.

