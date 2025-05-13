استثمرت مجموعة دي إتش إل أكثر من مليار يورو في مجال الأتمتة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية خلال السنوات الثلاث الماضية.

تعزز دي إتش إل التزامها بتجاوز العلاقات التقليدية مع الموردين، مرتكزة على تطوير حلول الروبوت واختبارها وتوسيع نطاقها بالتعاون مع أبرز المؤسسات المبتكرة في هذا المجال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت مجموعة دي إتش إل، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بوسطن ديناميكس (Boston Dynamics)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة الروبوت المتقدمة، بهدف توسيع نطاق استخدام الروبوت الذكي. وتأتي هذه الشراكة استناداً إلى النجاح الملموس الذي حققه روبوت "Stretch" الذي طورته بوسطن ديناميكس، والمصمم خصيصاً للتعامل مع الحاويات، وقد استخدمته دي إتش إل في أتمتة عمليات تفريغ الحاويات. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لاستخدام أكثر من 1,000 وحدة إضافية من الروبوت "Stretch" على مستوى العالم، وذلك في إطار خطة دي إتش إل لتوسيع نطاق استخدام الروبوت بحيث يشمل تطبيقات جديدة، مثل التعامل مع الصناديق وتصنيفها.

يمثل هذا الاتفاق محطة بارزة في مسيرة التعاون المثمر بين الشركتين، الذي انطلق في عام 2018 وأسهم منذ ذلك الحين في تحقيق تحسينات ملموسة في كفاءة الأتمتة اللوجستية. وقد كانت شركة دي إتش إل سبلاي تشين (DHL Supply Chain)، الذراع المعنية بالخدمات اللوجستية التعاقدية ضمن المجموعة، في طليعة هذا التحول، حيث بدأت استخدام الروبوت "Stretch" تجارياً في أمريكا الشمالية عام 2023، قبل أن تتوسع في استخدامه إلى المملكة المتحدة وأوروبا مؤخراً.

وصلت معدلات تفريغ الصناديق باستخدام روبوت "Stretch" في الوقت الحالي إلى نحو 700 صندوق في الساعة، وأسهمت هذه التقنية في تحسين مستوى رضا الموظفين بتقليل الحاجة إلى أداء مهام جسدية شاقة داخل المقطورات ذات درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة. كما أسهمت الشراكة في تطوير منتجات مشتركة، تضمنت حلول أتمتة متكاملة تشمل أنظمة النقل والتحميل على المنصات، ومن نماذج ذلك المشروع الذي جرى تنفيذه في المملكة المتحدة.

في سبيل البناء على ما تحقق من نجاح، تدرس مجموعة دي إتش إل حالياً أساليب توظيف هذه التقنية في وحدات أعمالها الأخرى. ويعد حمل الصناديق وتصنيفها، وهو النشاط الأشد مشقة وجهداً بدنياً ضمن سلسلة التوريد، من أولويات دي إتش إل الرئيسية، وهو بمثابة المرحلة التالية لتطوير الأثر التشغيلي لروبوت "Stretch" بما يتجاوز مهام تفريغ الحاويات.

في هذا السياق، قالت سالي ميلر، الرئيس التنفيذي العالمي للمعلومات في شركة دي إتش إل سبلاي تشين: "نلتزم بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، للعمل على تطوير أثر تقنيات الروبوت والأتمتة عبر مختلف عملياتنا ووحدات أعمالنا. وهو تحول جوهري من شأنه أن يعيد صياغة الطريقة التي نعمل بها، وأن يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة لعملائنا. وبتوسيع نطاق شراكتنا مع بوسطن ديناميكس، تتزايد فعالية الدور الذي تقوم به دي إتش إل في توجيه حلول الروبوت وتطويرها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، مع التركيز على بناء حلول أكثر مرونة واستجابة وذكاء، تستجيب للتحديات التي تواجه الشركة. وسوف نسهم معاً في وضع معايير جديدة لقطاع الخدمات اللوجستية".

في إطار التزام مجموعة دي إتش إل بالابتكار على مستوى مختلف وحدات أعمالها، تحرص على تقييم الابتكارات الناجحة التي يتم تطويرها ضمن وحدة سلسلة التوريد، وتعمل على مواءمتها من أجل تطبيقها على نطاق أوسع في مختلف قطاعات المجموعة، بهدف تحقيق أقصى تأثير تشغيلي على مستوى دي إتش إل.

استثمرت مجموعة دي إتش إل، خلال السنوات الثلاث الماضية، أكثر من مليار يورو في مجال الأتمتة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية وحده. واليوم، تضم الشبكة العالمية للمجموعة أكثر من 7,500 روبوت، وأكثر من 200,000 جهاز ذكي محمول، ونحو 800,000 مستشعر لإنترنت الأشياء، وذلك بهدف تحسين العمليات التشغيلية، وتعزيز ظروف العمل للموظفين، وتقديم قيمة ملموسة للعملاء.

تواصل مجموعة دي إتش إل تعزيز استراتيجيتها الرائدة في مجال الأتمتة، من خلال التركيز بدرجة أكبر على تطوير حلول مشتركة بالتعاون مع شركاء متخصصين في مجال الروبوت؛ سواء الشركاء الجدد أو أصحاب الخبرة، بدلاً من الاعتماد فقط على الحلول الجاهزة المتوفرة في السوق.

تأتي شراكة دي إتش إل وبوسطن ديناميكس تجسيداً فعلياً لهذا التوجه؛ حيث توفر مجموعة دي إتش إل بيئات تشغيلية واقعية تستخدم كمنصات اختبار لتقنيات متقدمة، مما يتيح تقديم ملاحظات دقيقة ورؤى متخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية. وبالانتقال من العلاقة التقليدية بين المورد والعميل، سوف تتعاون الشركتان على تطوير الحلول واختبارها وتوسيع نطاق تطبيقها ضمن العمليات التشغيلية الفعلية. ويتيح هذا النهج لمجموعة دي إتش إل التركيز على نقاط قوتها الأساسية في مجال الخدمات اللوجستية، في الوقت الذي يطور فيه الشركاء الرائدون في مجال الروبوت تقنيات مخصّصة تلبي احتياجات دي إتش إل وقطاع الخدمات اللوجستية بصفة عامة. ويعد هذا النهج المفتوح والمندمج تشغيلياً عنصراً أساسياً في دفع عجلة تطوير ابتكارات مثل الروبوت "Stretch"، إلى جانب استكشاف مزيد من فرص التكامل بين مختلف وحدات الأعمال داخل المجموعة.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال روبرت بلايتر، الرئيس التنفيذي في شركة بوسطن ديناميكس: "نفخر بمواصلة تعزيز تعاوننا مع مجموعة دي إتش إل، إذ خضنا معاً رحلة الابتكار لتطوير حلول عملية وفعالة في مجال روبوت المستودعات، وتمثل هذه الخطوة الجديدة المرحلة الطبيعية التالية في علاقة مثمرة ومتميزة. ونجد أن الروبوت Stretch الخيار المثالي ليكون أول روبوت متعدد الاستخدامات في عمليات حمل الصناديق وتوزيعها وتصنيفها، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة لمجموعة دي إتش إل. وسوف نعمل معاً على تقديم نموذج قيادي عملي في إدارة سلاسل التوريد الحديثة".

تهدف دي إتش إل، في إطار استراتيجية المجموعة للعام 2030، إلى تعزيز شراكاتها مع رواد التقنية، بالتوسع في عمليات التنفيذ، وعبر مشاريع تطوير مشتركة، واستثمارات تعاونية، وتحقيق نماذج شراكة أكثر تكاملاً. وسوف تشكل هذه المنهجية المتكاملة، التي تشمل الشراكات التقنية وبرامج الحوافز ذات المنفعة المتبادلة، ركيزة أساسية في ترسيخ تقنيات الروبوت والأتمتة بوصفها محركات رئيسية للنمو المستدام وطويل الأمد عبر مختلف وحدات أعمال المجموعة.

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم

دي إتش إل هي علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 395,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليمًا على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق؛ مما يتيح التدفق العالمي للعمليات التجارية. ومع الحلول المتخصصة التي تجتاح أسواق النمو والصناعات، منها مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة والالتزام الأكيد تجاه المسؤولية المؤسسية والتواجد الفريد من نوعه في الأسواق النامية، تحتل دي إتش إل وبكل تأكيد مكانة قوية بصفتها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست (شركة البريد الألماني). وتجاوزت أرباح المجموعة 81.8 مليار يورو خلال عام 2023. ومن خلال ممارساتها المستدامة والتزامها نحو المجتمع والبيئة، كانت مساهمة المجموعة للعالم إيجابية. وتتطلع مجموعة دويتشه بوست دي اتش إل إلى الوصول إلى الصفر في مجال الانبعاثات الكربونية في الخدمات اللوجستية بحلول العام 2050.

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