مجتمع "الدانة" يتمتع بموقع استراتيجي في حاضرة الدمام عند التقاء الدمام والظهران والخبر، ليقدّم أسلوب حياة جديد يلبي كافة التطلعات

الرياض: أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات مجتمعها الجديد "الدانة" في الظهران، والتي تشمل أكثر من 1000 وحدة سكنية تم تصميمها وفق أعلى المعايير، ضمن مجتمع متكامل سيوفر أكثر من 2000 وحدة سكنية عند اكتماله

تقدم المرحلة الأولى من مشروع "الدانة" مجموعة متنوعة من المخططات والواجهات المعمارية التي تشمل الفلل النموذجية والمميزة والدوبلكس. ويمكن للعملاء تجربة نمط الحياة الجديد في "الدانة" عن طريق زيارة وحدات العرض في مركز مبيعات مجتمع الدانة.

تم تصميم مجتمع "الدانة" خصيصاً ليوفر نمط حياة صحي ونشط ضمن بيئة حيوية تلبي تطلعات كافة أفراد العائلة. فإلى جانب التصاميم المميزة للوحدات السكنية، يضم المشروع مجموعة متنوعة من المرافق مثل المساجد والمراكز التجارية ومتاجر التجزئة والمناطق التجارية بالإضافة إلى المدارس، وتقع جميعها على بعد خطوات من الوحدات السكنية. ويخصص مشروع "الدانة" أكثر من 145,000 متر مربع للمساحات الخضراء، مع الأرصفة المخصصة للمشاة والمظللة بالأشجار في "الشوارع الحيوية" لربط السكان بالطبيعة.

كما يستفيد السكان من نظام إدارة المجتمعات المتميز الذي توفره "مجموعة روشن"، من صيانة وخدمات دورية للمرافق العامة، وذلك من خلال تطبيق المجتمع. ويساهم هذا النظام المتكامل للخدمات في الحفاظ على رونق المناطق العامة وأمنها.

يزيد من جاذبية "الدانة" موقعه الاستراتيجي في قلب حاضرة الدمام، عند ملتقى مدينة الدمام والظهران والخبر، على مقرُبة من طريق الملك عبد العزيز وعلى بُعد 35 دقيقة من مطار الملك فهد الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن، الدكتور خالد جوهر: "نواصل في مجموعة روشن ترسيخ خطواتنا في تطوير مجتمع الدانة، بعد وضع حجر الأساس للمشروع، لنصل اليوم إلى محطة محورية بإطلاق المرحلة الأولى من المبيعات، وهي خطوة تُجسد مكانة المشروع وتميّزه بموقعه الاستراتيجي وتصاميمه المستلهمة من تراث المنطقة، إلى جانب مرافقه المتكاملة ومساحاته الخضراء الواسعة، ما يعكس التزام روشن بتطوير وجهات حيوية تُعزز جودة الحياة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030“.

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