عجمان: سجّلت جامعة عجمان إنجازاً أكاديمياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 51-100 مؤسسة عالميًا في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وفقًا لتصنيف مؤسسة "كيو اس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025. كما حققت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في هذا التخصص لتصبح الجامعة الوحيدة التي تمثل هذا المجال محليًا.

كما حققت الجامعة مراكز متقدمة في عدة تخصصات أخرى، من بينها الصيدلة والعلوم الصيدلانية التي جاءت ضمن أفضل 151-200 جامعة عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات. وصنفت الجامعة في تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات ضمن أفضل 201-250 جامعة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات، إلى جانب تخصص الرياضيات الذي أُدرج ضمن أفضل 201-250 جامعة عالمياً وفي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات. وأصبحت الجامعة ضمن أفضل 251-300 جامعة عالمياً في تخصص المحاسبة والتمويل.

ووفقًا للتقرير السنوي لتصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025، أظهرت جامعة عجمان تقدمًا لافتًا في عدة مجالات، حيث ارتقت بما يصل إلى 200 مرتبة في بعض التخصصات. وصنفت الجامعة في تخصص علوم الاجتماع والإدارة في المرتبة 284 عالميًا والمرتبة الثالثة على مستوى دولة الإمارات لهذا العام.

وفي مجال الفنون والانسانيات، حققت الجامعة قفزة نوعية، حيث جاءت في المرتبة 370 هذا العام، مقارنةً بالعام الماضي حيث كانت ضمن451-500 .

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان:" إن جامعة عجمان حققت أداءً غير مسبوق في تصنيفQS العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025. فقد شهدنا تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات خلال السنوات الماضية، مما جعلنا ضمن أفضل 100 مؤسسة عالميًا في بعض التخصصات. هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالتميّز الأكاديمي وفقًا لأرقى المعايير العالمية، إلى جانب توسّع آفاقنا البحثية، وتعزيز سمعتنا لدى جهات التوظيف، مما يفتح أمام خريجينا آفاقًا مهنية واعدة في كبرى المؤسسات العالمية."

ويُعدّ تصنيف QS العالمي للجامعات حسب التخصص من بين التصنيفات الأكاديمية المرموقة على مستوى العالم. ويقدم التقرير السنوي لتصنيف "كيو اس" تحليلاً مفصلاً لأداء الجامعات عالميًا، مستندًا إلى خمسة مؤشرات رئيسية لقياس النتائج وهي: السمعة الأكاديمية, السمعة لدى جهات التوظيف، وشبكة البحوث العلمية، والاستشهادات العلمية، ومؤشر H-Index.

وفي إطار إعداد تصنيفات هذا العام، قامت "كيو إس" بتحليل السمعة الأكاديمية ومخرجات البحث لأكثر من 5200 مؤسسة تعليمية. ومن بين هذه المؤسسات، تم تصنيف 1747 جامعة عبر 55 تخصص وخمس مجالات رئيسية.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

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