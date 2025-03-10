دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلن بنك الفجيرة الوطني عن قيادة ترتيب صفقة تمويل مشترك وإغلاقها بعملة واحدة وخطاب اعتماد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل أعمال إنشاء وحدة لإنتاج الكلنكر لصالح شركة بيور سمنت، وبطاقة إنتاجية تبلغ 6,500 طن يومياً، بالإضافة إلى محطة طاقة تعتمد على آلية استعادة الحرارة المهدورة باستطاعة قدرها 8.5 ميغاواط.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 135.97 مليون دولار أمريكي، حيث سيسهم التمويل في شراء المعدات والأصول الثابتة، ما يضمن التنفيذ الناجح للمشروع. ولعب بنك الفجيرة الوطني دور القيادة في ترتيب ووكالة التسهيلات والضمان، وقاد عملية التمويل بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني، حيث ساهم كل منهما بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "تعكس هذه الصفقة قدرتنا في بنك الفجيرة الوطني على تنظيم وإنجاز صفقات التمويل المشتركة المعقدة، ما يساهم في دفع عجلة نمو الأعمال والتطور الصناعي. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة، نلتزم بتجاوز دورنا التقليدي في قطاع التمويل، لنتحول إلى شركاء استراتيجيين، من خلال تقديم الحلول المالية المصممة خصيصاً لتحقيق النجاح طويل الأمد، وتعزيز مكانتنا كشريك مالي موثوق في جميع أنحاء المنطقة".

واحتفاءً بهذا الإنجاز الهام، استضاف بنك الفجيرة الوطني حفل توقيع رسمي في مقره الرئيس، بحضور ممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني، بالإضافة إلى أبرز الجهات المعنية في القطاع. ورسخت الفعالية الدور الريادي لبنك الفجيرة الوطني في مجال التمويل المشترك، كما أكدت التزامه بدعم النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي في دولة الإمارات.

لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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