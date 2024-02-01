• أبرمت مجموعة ميديا وورلد و شركات آر إس جي اتفاقية طويلة الأمد تفوق ال 100 مليون درهم إماراتي.

• تتميز الشاشة الرقمية بموقع استراتيجي على مشروع فيرمونت دبي سكاي لاين.

• تمتاز الشاشة الرقمية الخارجية الديناميكية بدقة عالية تصل إلى 16,128,000 بكسل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميديا وورلد، المجموعة متعددة المنصات والرائدة في المجال الإعلامي، عن إبرامها اتفاقية بقيمة تفوق 100 مليون درهم إماراتي مع مجموعة شركات آر إس جي (مجموعة آر إس جي) للاستحواذ على أكبر شاشة رقمية خارجية عالية الدقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشغيلها على المدى البعيد.

تقع الشاشة الرقمية الخارجية على واجهة فيرمونت دبي سكاي لاين، الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم المشروع السكني التابع للفندق. كما يتميز فيرمونت دبي سكاي لاين بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد الشهير في دبي. لا تمثل هذه الصفقة الهامة بداية شراكة ميديا وورلد، مع مجموعة شركات آر إس جي، فحسب، بل تمثل أيضًا قفزة بارزة في عالم الإعلانات الرقمية الخارجية في المنطقة.

وتغطي الشاشة الرقمية مساحة 1,750 مترًا مربعًا وتتميز بدقة 16 مليون بكسل، ما يضمن للمعلنين فرصة مثالية للإعلان عن علاماتهم التجارية بطريقة جذابة ومتطورة وديناميكية.

وعبّر عامر أحراري، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميديا وورلد، عن حماسه لهذا المشروع التحولي قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع مجموعة آر إس جي والاستحواذ على مشروع فيرمونت دبي سكاي لاين، الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم، المشروع السكني الذي يضم شاشات رقمية خارجية. وبينما نبحث باستمرار عن فرص متميزة جديدة في المنطقة، فإن بدء مشروع الإعلانات الخارجية في هذا الموقع البارز يمثل بداية مميزة بالنسبة لنا.

وأضاف أحراري قائلاً "إن شراكتنا مع مجموعة آر إس جي هي شهادة على رؤيتنا الواضحة في دفع حدود تكنولوجيا الإعلانات الخارجية وإيجاد تجارب لا مثيل لها للعلامات التجارية والجماهير على حد سواء. كما يمثل هذا الاستحواذ بداية رحلتنا نحو الوسائط الرقمية خارجية، ولدينا خطط طموحة لاستثمارات كبيرة ونمو واسع في هذا المجال".

بدوره، قال راج ساهني وأيضاً يعرف باسم بالفيندر سينغ ساهني (أبو صباح) ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة آر إس جي: "تعترينا سعادة غامرة لشراكتنا مع مجموعة ميديا وورلد التي وجدنا فيها الخيار الأمثل لتنفيذ مشروعنا الكبير الذي يستلزم إدارة مكملة، وذلك احتوائه على أكبر شاشة عالية الدقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واسمحوا لي أن أعرب عن ثقتي التامة بقدرة المجموعة على تحويل هذه المساحة إلى المنصة الإعلانية الأكثر رواجًا وحصرية في المدينة، وعن فخري الكبير أن تتاح لي الفرصة لتحقيق طموحي الطويل الأمد المتمثل في إنشاء مشروع مميز على طريق الشيخ زايد في دبي."

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مجموعة ميديا وورلد

ميديا وورلد هي مجموعة متعددة المنصات رائدة في المجال الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005. تكمن خبرتنا في توفير إعلانات خارجية متميزة كبيرة الحجم في مواقع استراتيجية على الطرق الرئيسية. ومع ذلك، فإننا لا نكتفي بالوجود فحسب؛ بل نسعى للأفضل دومًا، مدفوعين بإيماننا أنّ مسؤوليتنا تفرض علينا المساهمة في منظومة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم عروض قيمة لعملائنا. هذا ويكمن شغفنا في صنع المحتوى الاستثنائي، لذلك نتعاون مع العلامات التجارية الأكثر إلهامًا وابتكارًا في العالم لتقديم حلول وسائط مخصصة تلبي متطلبات العمل المعقدة، سعيًا منا لتحقيق التوازن المثالي بين المواقع المستهدفة والإعلانات الشاملة.

نبذة عن مجموعة شركات آر إس جي (مجموعة آر إس جي)

تشتهر مجموعة آر إس جي، المجموعة الرائدة في شتى المجالات، بالتزامها بالابتكار والنزاهة والجودة المتناهية. تأسست الشركة في السبعينات على يد مؤسسها ورئيسها التنفيذي الطموح بالفيندر سينغ ساهني (أبو صباح)، ثم نمت لتصبح شركة عالمية رائدة وناجحة في مجال العقارات، والسيارات، والمعدات الصناعية، والاستثمارات، والتطوير العقاري. وعلى مدار 3 عقود، احتلت آر إس جي طليعة المشهد العقاري السكني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت في تطوّره وعملت باستمرار على تقديم العقارات التي تعيد تعريف معايير نمط الحياة وتضع معايير جديدة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

دعاء هليل | كيو كوميونيكيشنز

Duaa.I@qcomms.ae