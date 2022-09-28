على هامش زيارة الرئيس السيسي للمنطقة الحرة

أعلنت إيه بي بي الشركة الرائدة في الطاقة والصناعات الكهربائية عن أنها تعمل على تصدير ما لا يقل عن 25% من انتاجها من خلال مصنعها بالمنطقة الحرة ومصنع العاشر من رمضان بمنتجات مصرية ذات نسبة مكون محلي يتراوح ما بين 40 و70 % وحصولها مؤخرا على شهادة "بكل فخر صنع في مصر".

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لعدد من المصانع المصرية ذات المنتجات الاستراتيجية بالمنطقة الحرة والتي أكد من خلالها على خطة الدولة نحو تحقيق 100 مليار دولار من التصدير والعمل على دعم الصناعات وتسهيل أي معوقات وتحديات للصناع مع ضرورة تسهيل الإجراءات التخليصية للمستثمرين.

وأعرب أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ايه بي بي في مصرعن سعادته بزيارة الرئيس السيسي للمنطقة الحرة والمصانع المتواجدة بها، مشيرا أن هذه الزيارة تمثل دعم كبير وحافز للمستثمرين والصناع في مصر في إطار توفير بيئة مُحفزة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف حماد: “بالرغم من الازمات التي يمر بها العالم اليوم والتي تؤثر بشكل كبير على جميع القطاعات لاسيما قطاع التصنيع الا اننا ملتزمون كشركة عالمية تجاه السوق المصري ونعمل دائما على لعب دور هام في مواصلة الدفع بعجلة الانتاج من خلال امكاناتنا التصنيعية والاستثمار في العامل البشري المدرب على أحدث التقنيات الموجودة في قطاع منتجات ومهمات توزيع الكهرباء بما يمكننا من أن نصبح على مقربة من عملائنا وتقديم حلول فعالة يعتمد عليها. كما أننا نمتلك رؤية إيجابية تصنَف مصر ليس فقط كسوق هام ومحوري ولكن ايضا مركزا لتصدير نظم ومنتجات وخدمات ABB لأفريقيا ودول الخليج وأوروبا".

ومن جانبه أشاد شريف إسماعيل نائب رئيس إيه بي بي في مصر ووسط افريقيا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة الحرة مؤكدا أنها تأتي في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار مشيراً إلى أن تحقيق 100 مليار دولار من التصدير، كما طالب الرئيس في تصريحاته أمس، ليست بالأمر العسير على الإطلاق، وأن إيه بي بي تعمل طوال مسيرتها على فتح أسواق جديدة بالخارج من خلال التصدير بهدف تنمية الدخل القومي والدفع بعجلة الاقتصاد.

وأضاف شريف إسماعيل: "تشارك إيه بي بي في العديد من المشروعات القومية والكبرى سواء في الداخل أو الخارج من خلال منتجاتها المختلفة من منتجات توزيع الكهرباء للضغط المتوسط والمنخفض والمواتير ومغيرات السرعة التي تسهم في زيادة كفاءة الطاقة، ووحدات التحكم الآلي في عمليات التشغيل لتمكين الإدارة الفعالة والمستدامة. ومن تلك المشروعات محطة بحر البقر لمعالجة المياه، مشروع تنمية جنوب الوادي - توشكي، المتحف المصري الكبير وفي الخارج هناك مشروع قطار الاتحاد لربط الامارات بالمناطق المختلفة في الدولة، تطوير ورفع كفاءة ميناء ابيدجان – ساحل العاج ومشروع فينتيدج -المانيا لتوريد اكشاك محولات لمشروع مراكز بيانات أوروبا في المانيا وإيطاليا وايرلندا. إضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية تحت التنفيذ مثل حيــاه كـريمة، مشروع توشكى – Zone R&O، نيو دلتا، توسعة ميناء الإسكندرية، البنية التحتية والانشاءات الخدمية والإدارية والسكنية بالعاصمة الإدارية."

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ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) هي شركة تقنية عالمية رائدة

تعمل على تنشيط تحول المجتمع والصناعة لتحقيق مستقبل أكثر إنتاجية واستدامة. من خلال ربط البرامج بمحفظة أعمال الكهربة والروبوتات وأعمال التحكم والحركة، ABB تدفع حدود التكنولوجيا لرفع الأداء إلى مستويات جديدة. مع تاريخ امتياز يمتد لأكثر من 130 عامًا ، فإن نجاح ABB مدفوعًا بـ 105,000 موظف موهوب في أكثر من 100 دولة.