دبي: وقعت شركة الفطيم للنقل الكهربائي وإي آند اتفاقية لنشر أسطول مكون من 100 سيارة كهربائية من طراز (BYD ATTO 3) لتستخدم في عمليات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة هامة لدعم قطاع النقل المستدام في دولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية بين حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي، وعبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند. وتمثل هذه الاتفاقية بين اثنتان من كبرى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التزامًا قويًا بالاستدامة وخطوة ملموسة نحو التحول إلى النقل المستدام والحد من انبعاثات الكربون.

وتم اختيار (BYD ATTO 3) لأدائها المميز والصديق للبيئة، وهي الخيار الأمثل لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة لـ إي آند، وذلك بفضل المحركات الكهربائية القوية والتسارع المذهل بتقنيات شحن سريعة تتيح لها القدرة على السير إلى مسافة 420 كيلومترًا بشحنة واحدة. وستلعب المركبات دورًا محوريًا في عمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو الحد من انبعاثات الكربون في دولة الإمارات وتجسّد التزام إي آند بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في دولة الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1و2) بحلول عام 2030.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي: "يعد توحيد الجهود مع إي آند بمثابة انتصار كبير في سعينا لتوجيه النقل الأخضر في الدولة، إن التزامنا لا يقتصر على توفير السيارات الكهربائية فحسب، بل أن نكون حافزاً للتحول في مجال النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن (BYD ATTO 3) بميزاتها المتقدمة وتصميمها الصديق للبيئة هي شهادة على تفانينا في الابتكار والاستدامة."

وبهذه المناسبة قال المهندس عبيد بوكشة الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند: "تلتزم إي آند بالعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية عبر استبدال مركباتها الخفيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدريجياً بالمركبات الكهربائية، ويعد دمج 100 مركبة كهربائية من طراز (BYD ATTO 3) في أسطولنا خطوة مهمة في هذا المسار. ويعكس هذا التعاون مع شركة الفطيم للنقل الكهربائي التزامنا بالممارسات المستدامة ودورنا في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل أكثر استدامة استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها المجموعة خلال مؤتمر الأطراف (COP28)".

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية امتداداً لالتزام مجموعة الفطيم بالحفاظ على البيئة، وتعهدت المجموعة بأنه بحلول عام 2030، سيأتي ما لا يقل عن 50% من إجمالي مبيعاتها للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك المركبات الكهربائية والهجينة. بالإضافة إلى ذلك تلتزم الفطيم بتعزيز البنية التحتية للنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تركيب 10% من محطات شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال نفس الإطار الزمني.

يمثل هذا الالتزام والشراكة قفزة ملموسة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050. ويعد التعاون بين إي آند والفطيم للنقل الكهربائي علامة بارزة في التحرك نحو النقل الكهربائي وتعزيز النقل المستدام في جميع أنحاء الإمارات.

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لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل المجموعة تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com

لمحة عن شركة (BYD)

(BYD) هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) منها السيارات الكهربائية والهجينة، بعد أن باعت 1.86 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2022 وأكثر من 3 مليون حتى الآن. وباعتبارها واحدة من أنجح الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجينة في جميع أنحاء العالم فإن (BYD) هي الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات من خلال عملياتها الناجحة في العديد من الأسواق المتقدمة بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا، والآن في الإمارات العربية المتحدة.