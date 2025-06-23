الكويت، أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن تخارجه مؤخراً من عدة استثمارات عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خلال الأشهر الماضية، نفذها فريق العقار الدولي، بالتعاون مع شركاء مرموقين مثل "باناتوني" و"سكانيل". وتعزز هذه التخارجات مكانة "المركز" كشريك موثوق ورائد في القطاع العقاري الدولي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، ما يعكس خبرة "المركز" الواسعة في هيكلة الاستثمارات العقارية عبر التطوير والائتمان.

شملت المشاريع المتخارَج منها تطويرات صناعية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استثمار ميزانين في محفظة صناعية تابعة لشركة "سكانيل" في الولايات المتحدة الأمريكية. تم اختيار وتنفيذ هذه الاستثمارات بناءً على تحليلات دقيقة للتوجهات الاقتصادية والظروف المحلية، مع التركيز على حماية مصالح العملاء وتحقيق عوائد مستقرة طويلة الأجل.

ورغم التحديات الاقتصادية وإعادة تسعير الأسواق العقارية العالمية، تعكس نتائج التخارجات الأخيرة التزام "المركز" باستراتيجيات استثمارية مدروسة وقدرته على إدارة التقلبات وتحقيق النمو للمستثمرين. وتجسد هذه المشاريع دور "المركز" النشط في تطوير العقارات وتنفيذ استراتيجيات ائتمان مهيكلة.

وفي هذا الصدد، قال السيد سامي شبشب، العضو المنتدب لإدارة العقار الدولي في "المركز": "تعكس هذه التخارجات الاستراتيجية نهجنا الاستثماري القائم على المرونة والمرتكز على أسس واستراتيجيات طويلة الأجل. قمنا بالتركيز مؤخراً على القطاع الصناعي، نظراً للطلب المستمر على الخدمات اللوجستية والتخزين، وقد تم توقيت التخارجات بما يتماشى مع ظروف السوق لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمستثمرين. ومن خلال استراتيجيتنا وخبرتنا في تحليل الفرص واقتناصها، استطعنا تحقيق التخارجات الأخيرة والعوائد عبر شراكاتنا مع جهات دولية مرموقة، مما يدعم إدارتنا للمخاطر وتنفيذ المشاريع بكفاءة."

وأضاف السيد عبداللطيف النصف، العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز": "في "المركز"، نضع مصالح عملائنا في صميم كل قرارٍ نتخذه. وتؤكد التخارجات التي أنجزناها مؤخراً تميز فريقنا المختص بالقطاع العقاري الدولي في تنفيذ استراتيجياتٍ معقدةٍ، وتحديد الفرص الاستراتيجية واقتناصها. وبالاستناد إلى خبراتنا التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، سنواصل التركيز على بناء محافظ مرنة تقدم أداءً مستداماً، وتواكب ظروف الاستثمار المتغيرة. ومن خلال الاختيار الدقيق للقطاعات التي توفر أفضل الفرص والإدارة النشطة للأصول، يظل "المركز" ملتزماً بدعم عملائه في تحقيق أهدافهم المالية بثقة ووضوح."

والجدير ذكره أن "المركز" كان نشطاً في سوق العقار الأمريكي منذ عام 1977، ويستمر في تنفيذ استثماراته الدولية من خلال شركة "مار-جالف"، الذراع العقاري "للمركز" في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ عام 1988، شارك "المركز" في تطوير وإدارة أصول في قطاعات الصناعة والتخزين والتجزئة والسكن والمكاتب.

ويتطلع "المركز" إلى مواصلة استراتيجيته الانتقائية والتطلع نحو فرص تطوير وإضافة القيمة في القطاعين الصناعي والسكني، مع توسيع خدمات الائتمان العقاري. كما سيستمر في التركيز على استثمارات هياكل الدين الممتاز والميزانين لتحقيق كفاءة رأس المال وتنويع مصادر العائد.

وفي ظل التحسن المرتقب في ظروف الائتمان وأسعار الفائدة لعام 2025، يهدف "المركز" إلى تهيئة محفظته للنمو طويل الأجل من خلال شراكات نوعية واستهداف أسواق ذات طلب مرتفع، لضمان أداء مرن ومستدام.

ومع خمسين عاماً من التميز في قطاع الاستثمار، يواصل "المركز" ترسيخ مكانته كمؤسسة استثمارية رائدة من خلال تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائه، مستنداً إلى بصيرة عالمية واستراتيجيات مبتكرة وأسس من الثقة والإنجاز.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.44 مليار دينار كويتي (4.67 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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