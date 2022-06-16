كان مشروع سمانا هيلز هو المشروع الأول في دبي الذي أضاف حمامات السباحة الخاصة في المشاريع السكنية القائمة في إمارة دبي.

المشروع عبارة عن ملكية حرة لوحدات سكنية تتكون من طابق أرضي + 5 طوابق على غرار المنتجعات.

ضخت سمانا للتطوير العقاري تمويل إضافي للمقاولين من الباطن، وبدأت تطبيق الوردية الليلية للعمال لحل مشكلة السعة العمالية أثناء فترة الإغلاق في كوفيد-19.

إنجاز الأعمال في موعدها رغم الصعوبات الناتجة عن كوفيد-19

(دبي)، الإمارات العربية المتحدة: نجحت سمانا للتطوير العقاري في تسليم مشروعها السكني البالغ قيمته 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، والكائن في قلب أرجان وعلى مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من حديقة دبي المعجزة، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم.

ترأس حفل التسليم وافتتحه السيد/ محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمانا، والسيد/ عمران فاروق، المدير التنفيذي، وعدد من المسؤولين بشركة سمانا للتطوير العقاري ومهندسي التصميم والمقاولين وعدد من المسؤولين بالبنوك والمصارف والسماسرة والعملاء.

تقع وحدات التملك الحر المصممة على طراز المنتجعات والمكونة من طابق أرضي + 5 طوابق على مساحة بناء تبلغ 100000 قدم مربع ويضم المشروع 202 وحدة سكنية منها استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وتُعد سمانا هيلز أول مشروع في أرجان يضم حمامات سباحة خاصة في وحداته السكنية المكونة من غرفتي نوم.

أفاد السيد/ عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، قائلًا "من بين العوامل المحفزة الأكبر بالنسبة لنا اليوم هو أننا نفي بالتزامنا، ونحن سعداء لأننا أوفينا بالوعود لمستثمرينا وقدمنا أصول عالية الجودة لسوق العقارات في إمارة دبي، فضلًا عن عوامل الجذب في إمارة دبي فهي واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم مع توفر مجموعة من مزايا الأعمال والتأشيرات وهي عوامل هامة لمستثمرينا.

كما يسعدنا أيضًا أنه أثناء تسليم وحدات سمانا هيلز، بدأنا في إجراءات التحضيرية لتسليم مشروعنا المميز التالي إلا وهو سمانا جولف أفينيو، وذلك في غضون تسعة أشهر".

بعد إنجاز أعمال البنية الفوقية في وقت قياسي دام ثمانية أشهر خلال جائحة كوفيد-19، قمنا بمباشرة الأعمال في سمانا هيلز في سبتمبر 2019، وكان البناء في الوقت المحدد رغم الصعوبات الناتجة عن الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19. وظلت سمانا للتطوير العقاري صامدة وملتزمة بمواصلة تقدم سير أعمال الإنشاءات، وحافظت إدارة المشروع الفعالة على تقدم سير أعمال الإنشاءات في مسارها الصحيح، مما مكّن سمانا للتطوير العقاري من البدء في تسليم مفاتيح الوحدات لعملائها.

خلال تحديات الجائحة، وضعت سمانا للتطوير العقاري معيارًا جديدًا لتنفيذ أعمالها– إنجاز الأعمال وتسليمها في الوقت المحدد وهو التزامها الواضح- "في الوقت المحدد؛ كل مره". وهي ظاهرة نادرة في وقت يحدث فيه تأخير في مشاريع الإنشاءات ويواجه المطورون خسائر فادحة.

واستردف السيد/ عمران فاروق قائلًا "من المنجزات التي لها دلالاتها في وقت الإغلاق، أن سمانا هيلز قأنجزت أعمالها بنسبة 4.88٪ فقط. لذلك، نجحت سمانا للتطوير العقاري في إنجاز معظم أعمال المشروع خلال فترة الجائحة. ونشعر بالفخر عندما نقول إننا أوفينا بالتزامنا في وقت لم يعرف فيه أحد ما سيحدث الأسبوع المقبل، وتمكنا من التعامل مع لوائح البناء الجديدة التي بموجبها جرى تخفيض السعة العمالية من 100٪ إلى 70٪ وحتى 30٪".

وأضاف قائلًا "كانت مخاوف الصحة والسلامة أحد التحديات الرئيسية خلال فترة الإغلاق، لكننا نجحنا في إدارة وتخطيط أعمال المشروع بطريقة مناسبة مع المقاولين لحل هذه المشكلة، وقمنا بضخ تمويل إضافي للمقاولين من الباطن وبدأنا بتطبيق الوردية الليلية التي حلت مشكلة السعة العمالة".

تشمل وسائل الراحة والمسطحات المائية في سمانا هيلز حمامات سباحة على طراز المنتجعات وحمامات سباحة للأطفال وصالات رياضية داخلية وخارجية ومنطقة لعب للأطفال ومسارًا للجري وجاكوزي وموقف سيارات مظلل ونظام إضاءة موفر للطاقة وتصميمات داخلية تحمل أشهر العلامة التجارية وأنظمة كاميرات المراقبة ووجود أفراد الأمن الخاص على مدار 24 ساعة.

مشاريع سمانا - التفاصيل والجداول الزمنية

سمانا جرينز قيمة المشروع 75 مليون درهم مساحة البناء 119,580 قدم مربع الموقع ارجان النوع سكني الوحدات 122 تاريخ مباشرة الأعمال أبريل 2018 تاريخ إنجاز الأعمال أكتوبر 2020 سمانا هيلز قيمة المشروع 110 مليون درهم مساحة البناء 199,000 قدم مربع الموقع ارجان النوع سكني الوحدات 202 تاريخ مباشرة الأعمال سبتمبر 2019 تاريخ إنجاز الأعمال فبراير 2021 سمانا جولف أفينيو قيمة المشروع 100 مليون درهم مساحة البناء 210,000 قدم مربع الموقع مدينة دبي للاستوديوهات النوع سكني الوحدات 233 تاريخ مباشرة الأعمال فبراير 2021 تاريخ إنجاز الأعمال ديسمبر 2022 سمانا بارك فيوز قيمة المشروع 130 مليون درهم مساحة البناء 183,323 قدم مربع الموقع ارجان النوع سكني الوحدات 176 تاريخ مباشرة الأعمال أبريل 2022 تاريخ إنجاز الأعمال أبريل 2024 سمانا ويفز قيمة المشروع 165 مليون درهم مساحة البناء 155000 قدم مربع الموقع قرية جميرا الدائرية النوع سكني الوحدات 213 تاريخ مباشرة الأعمال أغسطس 2022 تاريخ إنجاز الأعمال أبريل 2025

خطة الدفع

تبدأ أسعار شقق استوديوهات سمانا هيلز من 399,000 درهم، وتتميز الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بخيارات دفع متنوعة – ويبدأ سعرها من 599,000 درهم، مما يجعل المشاريع جذابة لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، وتكون عملية الدفع على 75 شهرًا بنسبة 1% بعد سداد الدفعة الأولى بواقع 10٪ من قيمة الوحدة السكنية، وهذا الخيار يجعل مشاريع سمانا بأسعار معقولة للمستثمرين من المستوى المتوسط والمستخدمين النهائيين.

واختم السيد/ عمران فاروق حديثه قائلًا "لتسهيل الأمر على المشترين، نقدم تمويلاً بنسبة 50٪ للمشترين، حيث تضمن أصولنا العقارية عوائد تنافسية بنسبة 24٪ بمعدل 8٪ سنويًا على مدار 3 سنوات. وهذا التمويل يجعل من مشاريع سمانا عرضًا جذابًا للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حدٍ سواء".



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السيد/ ناصر اقبال

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