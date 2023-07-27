القاهرة: أعلنت شركة تطوير مصر-إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر- عن بدء تسليم أكثر من 100 وحدة على البحر مباشرة بمشروع "دي باي" الساحل الشمالي، إلى جانب تشغيل بحيرتين بالمشروع على مساحة إجمالية 2600 متر مسطح لتتيح لكل الوحدات الاستمتاع بإطلالة على المياه، يأتي ذلك تكليلًا لنجاح خطة إدارة "تطوير مصر" في ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة؛ لزيادة معدلات التسليم وبأعلى مستويات الجودة.



وعملت شركة تطوير مصر على توفير كل الخدمات اللازمة للوحدات المسلمة بمشروع دي باي، ليتمكن السكان من قضاء عطلة صيف مميزة خلال الموسم الحالي، بدايةً من تهيئة شاطئ البحر على مساحة 320 متر مربع في منطقة مميزة على ساحل البحر المتوسط، وبحيرتين )لاجون( الأولى على مساحة 1200 متر مربع، والثانية على مساحة 1400 متر مربع، وبذلك نجحت الشركة في تشغيل الخدمات للزوار والسكان الحاليين أو الملاك ، والذين يمكنهم الاستمتاع بنفس الخدمات حتى قبل تسلمهم الوحدات المقرر خلال عامين.



كما أعلنت "تطوير مصر" عن إقامة شراكات مع كبرى الشركات في مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكي والأثاث لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء الانتقال للإقامة بمشروع "دي باي" والاستمتاع طوال موسم الصيف، بداية من التعاقد مع شركتي Efreshly- الشركة المصرية الناشئة والمتخصصة في تجارة الأثاث إلكترونيًا- والتي وفرت خدمات فرش الوحدات بأحدث موديلات الأثاث و بأذواق تناسب العملاء وبسعر مناسب، و"valU"- منصة تكنولوجيا للخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- والتي وفرت خدمات التمويل الاستهلاكي لتقسيط سداد الأثاث، وحلول تمويلية لحزمة من الخدمات المختلفة؛ ليستمتعوا بالإقامة طوال موسم الصيف مع توفير حلول الدفع المرنة والميسرة التي تناسبهم.



ولتحقيق أعلى عائد استثماري من الوحدات للملاك عن طريق توفير خدمات الإيجار خلال الفترات التي لا يشغلها ملاكها، تعاقدت شركة تطوير مصر مع Lemon spaces والتي قدمت باقة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالإيجار لتحقيق عائد دوري مرتفع للسكان، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صيانة الوحدة، وبذلك تكون وفرت تجربة متكاملة للسكان تشمل خدمات (السداد-الفرش- الإيجار).



وعلى صعيد آخر، تنظم شركة تطوير مصر، حزمة من الأنشطة والفعاليات بالشراكة مع أشهر منظمي الحفلات ومقدمي الخدمات، على أن يتم إقامة تلك الأنشطة بالمناطق الترفيهية المختلفة بمشروع "دي باي"، لتصبح من أكبر المنصات الترفيهية في الساحل الشمالي، هذا بجانب إطلاق تطوير مصر لأكاديمية "Sports Society "، والتي تتضمن معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار، تقام بالتعاون مع مدربين محترفين عالميين بمختلف الألعاب الرياضية، تحت إدارة شركة "Dynamo Sports Management".



من ناحية أخرى، أطلقت تطوير مصر، أولى حلول الدفع الإلكتروني (cashless solution) بأكاديمية Sports Society في دي باي هذا الصيف، ويتمثل هذا الحل في سوار ذكي يرتديه الأطفال في أيديهم، ويتصل هذا السوار بتطبيق يتيح للوالدين تحويل النقود لأطفالهم الذين يقومون بإتمام عمليات الشراء في المتاجر المختلفة، بما في ذلك منافذ الأغذية والمشروبات. يمكن للوالدين أيضًا وضع مبالغ مالية كبيرة لأطفالهم بالإضافة لإمكانية وضع حد يومي لمصروفاتهم من خلال التطبيق. ويتمثل الهدف من هذا التطبيق في تفادي احتفاظ الأطفال بمبالغ نقدية كبيرة خلال فترة إقامتهم في المعسكر التي قد تمتد لأسبوع أو أكثر، ومن المقرر أن يتم تعميم هذا الحل المبتكر في باقي مشروعات الشركة الأخرى تباعًا.



خلال السنوات الأخيرة نجحت مشروعات تطوير مصر في الساحل الشمالي، أن تصبح وجهة مفضلة للعديد من رواد الساحل خلال موسم الصيف، بفضل ما توفره من وحدات سكنية متنوعة في التصميمات والمساحات لتلبي مختلف الأذواق، وفي الوقت نفسه توفير خدمات متكاملة مما يعكس استراتيجية الشركة المتعلقة بتقديم قيمة مضافة لعملائها، كما تطمح الشركة أن تقدم مشروعاتها خلال موسم صيف 2023، مزيج بين الاستمتاع بالمناخ المعتدل والشاطئ والبحيرات والأنشطة الرياضية طوال النهار، وحضور الحفلات والعروض الموسيقية المسائية.



وسبق أن أطلقت شركة تطوير مصر، مشروع "دي باي" عام 2021 بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي، ويمتد المشروع على مساحة 845 ألف متر مربع (200 فدان)، ويحتوي دي-باي على أكثر من 1800 وحدة تتراوح بين الشاليهات والفيلات والشقق فندقية جميعها تطل على واجهة مائية إما من خلال الشاطئ الذي يبلغ طوله حوالي 800 متر أو من خلال اللاجون.

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