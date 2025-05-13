وتسهم في تعزيز خيارات السفر والإقامة الفندقية في مختلف أنحاء المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ويندام للفنادق والمنتجعات، أكبر شركة امتياز فندقي في العالم والتي تضم ما يقارب 9,300 فندق في أكثر من 95 دولة، عن توقيع اتفاقية تطوير حصرية مع شركة لو بارك كونكورد لإطلاق علامتها المميزة "سوبر 8 من ويندام" في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بدعم من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية إلى افتتاح 100 فندق خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي يعزز التزام ويندام طويل الأمد بتطوير قطاع الضيافة في المنطقة بجودة عالية، وبأسعار في متناول الجميع، وبمراعاة مبادئ الاستدامة تماشياً مع أهداف المملكة الوطنية في قطاع السياحة.

هذا وتُعد شركة لو بارك كونكورد من أبرز مشغلي ومطوري الفنادق في المملكة، حيث تدير حالياً أكثر من 900 غرفة في 13 منشأة فندقية، مع 13 فندقاً إضافياً قيد التطوير، والذي من المتوقع أن يضيف أكثر من 2,000 غرفة إلى محفظة الشركة المتنامية.

صرّح ديميتريس مانيكيس، رئيس ويندام للفنادق والمنتجعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "يمثل دخول علامة ’سوبر 8 من ويندام‘ إلى السوق السعودية خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير خيارات إقامة عالية الجودة وبأسعار مناسبة، تواكب النمو المتسارع في قطاع السياحة بالمملكة، ومع تزايد أعداد المسافرين سنويًا، يبرز الطلب بشكل واضح على أماكن إقامة موثوقة وملائمة من حيث التكلفة، سواء لرحلات العمل أو الترفيه، ومن خلال شراكتنا مع شركة لو بارك كونكورد، نسعى إلى تلبية هذا الزخم من الإقبال عبر تقديم علامة ’سوبر 8‘ و مزيجها الفريد من الأسعار المناسبة، والراحة العصرية، والتصميم المستدام إلى المدن الرئيسة والمناطق الحيوية عبر المملكة."

في ظل التحوّل السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، تستعد كل من ويندام ولو بارك كونكورد لتلبية الطلب المتزايد على خيارات الإقامة عالية الجودة والمناسبة من حيث التكلفة، لكل من المسافرين الدوليين أو الزوار المحليين، ففي عام 2024 وحده، استقبلت المملكة 30 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 9.5% مقارنة بالعام السابق، ووفقاً لوزارة السياحة السعودية، من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 150 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد الجاري.

كجزء من الاتفاقية، من المزمع افتتاح أول فندق يحمل علامة "سوبر 8 من ويندام" في المملكة خلال العام المقبل 2026، كما تشمل الخطط المستقبلية التوسع في مواقع استراتيجية على امتداد الطرق السريعة الرئيسة في المملكة، بالإضافة إلى مراكز حضرية ومحاور تنقل رئيسية مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الخبر/الدمام، والمناطق المحيطة بها.

وستعتمد العديد من هذه الفنادق على تقنيات البناء الذكي المعياري، وتصاميم صديقة للبيئة، تماشياً مع تركيز العلامتين على الكفاءة، والاستدامة، وراحة النزلاء.

دعماً لرؤية وطنية

تُعد المملكة العربية السعودية من أسرع وجهات السياحة نمواً في العالم، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي، وارتفاع عدد سكانها، وزيادة اقبال المسافرين الأغراض دينية، وترفيهية، وتجارية عليها؛ وعلى الرغم من هذا النمو السريع، لا تزال فنادق الفئة الاقتصادية التي تحمل علامات تجارية عالمية محدودة، فوفقًا لتقرير شركة "نايت فرانك"، لا تتجاوز حصة الفنادق الاقتصادية والمتوسطة سوى 6% من إجمالي المشاريع الفندقية قيد التطوير في المملكة، ما يشير إلى فجوة كبيرة في العرض تسعى علامة "سوبر 8 من ويندام" إلى سدّها بفعالية.

ومن جهته صرّح السيد فايز طلال العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة لو بارك كونكورد، قائلاً: "يشكّل النمو المتسارع في قطاع السياحة في المملكة ضمن إطار رؤية 2030 حاجة واضحة لضرورة توسيع نطاق الفنادق الاقتصادية التي تحمل علامات تجارية موثوقة، ومن خلال شراكتنا مع شركة ويندام للفنادق والمنتجعات، نستطيع سد هذه الفجوة عبر الجمع بين معرفتنا بالسوق المحلية والمعايير العالمية، إلى جانب الاستفادة من برنامج "ويندام ريواردز" الذي يعد أحد أكثر برامج الولاء ثقة في العالم، وسنعمل معاً على تقديم تجارب إقامة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات قاعدة الزوار المتنامية بوتيرة سريعة."

امتيازات ويندام

يستفيد أصحاب الامتياز الفندقي لعلامة ويندام في مختلف أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من "امتيازات ويندام" وهي مزيج من أدوات التسويق والتوزيع العالمية المستوى، إلى جانب موارد متكاملة تهدف إلى تمكين المالكين ووضعهم على طريق النجاح.

ومنذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2018، استثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار أمريكي في تقنيات مبتكرة، تمنح الشركاء إمكانية الوصول إلى أحدث الأنظمة التقنية الرائدة في القطاع كأنظمة إدارة المنشآت من الجيل الجديد، كما يستفيد المالكون من قاعدة أعضاء برنامج "ويندام ريواردز" التي تضم أكثر من 115 مليون عضو مسجل، والذين يمثلون أكثر من ثلث إجمالي الحجوزات الفندقية حول العالم.

تُعد "سوبر 8 من ويندام" إحدى أكبر علامات الفنادق الاقتصادية في العالم، وتتمتع بسمعة عالمية تجمع بين الجودة والقيمة، تنتشر العلامة في العديد من الدول حول العالم، وقد أعلنت ويندام الشهر الماضي عن خططها لتوسيع العلامة لتشمل كل من إسبانيا والبرتغال، على أن يتم افتتاح 40 فندقًا في كلا البلدين خلال العقد المقبل.

للمزيد من المعلومات حول فنادق ومنتجعات ويندام، بما في ذلك فرص الامتياز التجاري مع علامات مثل "سوبر 8 من ويندام"، يُرجى زيارة: whrdevelopmentemea.com.

نبذة عن فنادق ومنتجعات ويندام

تعدّ فنادق ومنتجعات ويندام، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز WH (أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم، مع محفظة تضم ما يقارب 9,300 فندقا في حوالي 95 بلد في 6 قارات. ومن خلال شبكتها الكبيرة التي تضم أكثر من 903,000 غرفة مثالية للمسافرين العصريين، تنفرد العلامة بحضورٍ بارز في قطاعي الإقامة الاقتصادية والمتوسطة. وتدير الشركة محفظة مهمة تضم 25علامة تجارية فندقية، بما في ذلك سوبر 8، ودايز إن، ورمادا، وميكروتل، ولا كوينتا، وبايمونت ووينجيت، وأميريك إن، إيكو سويتس ، ريجستري كوليكشن هوتيلز، وذا تريد مارك كولكشن وويندام. ويوفر برنامج الولاء مكافآت ويندام الحائز على العديد من الجوائز لما يقارب 114 مليون عضو فرصة استبدال النقاط في الآلاف من الفنادق ونوادي المنتجعات والوحدات السكنية المخصصة للإيجار المنتشرة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.wyndhamhotels.com

نبذة عن شركة لو بارك كونكورد

تُعد شركة لو بارك كونكورد مجموعة ضيافة سريعة النمو تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وتتميّز بتقديم تجارب إقامة تنبض بالدفء والاهتمام تلبي متطلبات النزلاء الخاصة، فمنذ افتتاح أول فندق لها في عام 2015، توسّعت الشركة لتدير أكثر من 15 فندقاً ومنتجعاً في مختلف أنحاء المملكة، مع خطط للتوسع إلى أكثر من 100 منشأة في السعودية والمنطقة بحلول عام 2030.

وانطلاقاً من إيمانها بأن الرفاهية الحقيقية تتمثل في التجربة الشخصية والدافئة والمعبّرة، تجمع لو بارك كونكورد بين أعلى معايير الضيافة والابتكار المستمر، لتصنع من كل إقامة تجربة فريدة تُبنى على أساس الخدمة الأصيلة المدروسة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.leparkconcord.com/

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