الناقل الجوي السعودي يملك طلبيات شراء لــ 280 طائرة بقيمة 161 مليار ريال

نمو متوقع في حجم أسطول طيران ناس إلى 160 طائرة حتى العام 2030

الرياض: بالتزامن مع زيارة وفد تنفيذي من شركة ايرباص للمقر الرئيس لطيران ناس في الرياض، كشف الطرفان، عن 100 طائرة ينتظر تسليمها خلال الخمس سنوات المقبلة مع نمو متوقع في حجم الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة حتى نهاية العام 2030، وذلك ضمن طلبيات طيران ناس لشراء 280 طائرة بقيمة تجاوزت 161 مليار ريال سعودي، التي تعد إحدى أكبر طلبيات الشراء في المنطقة، وأصبح بموجبها طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي وأكبر مالك لطلبيات طائرات الممر الواحد بالشرق الأوسط.

كما تزامنت زيارة وفد ايرباص مع استلام طيران ناس لطائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، هي الأولى في العام 2025، ليرتفع حجم أسطول الناقل الوطني الاقتصادي من هذا النوع إلى 54 طائرة، بما ينسجم مع خطة الشركة الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وقام وفد إيرباص الزائر بجولة في مقر طيران ناس في الرياض يوم الأربعاء 12 فبراير، واستعرض الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في صناعة الطيران، والتقى بكبار المسؤولين التنفيذيين في طيران ناس حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون وتعزيز علاقتهما الاستراتيجية.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس: "نثمّن زيارة وفد رفيع المستوي من شركة أيرباص بما يعكس مكانة طيران ناس كناقل سعودي رائد على مستوى العالم، كما يؤكد أهمية شراكتنا طويلة الأمد التي عززت من مساهمة طيران ناس في تحقيق الأهداف الوطنية في صناعة الطيران". مشيراً إلى أن علاقة طيران ناس وأيرباص بدأت منذ التأسيس وتطورت في عام 2016 بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة إلى أن انتقلت الشراكة إلى مستوى جديد في العام الماضي 2024 بتوقيع طلبية شراء 160 طائرة إيرباص من طرازي A320 وA330 عريضة البدن.

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