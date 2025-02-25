أبوظبي، - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن عزمها استعراض أكثر من 100 ابتكار متميّزٍ في النسخة الثانية من معرض البحوث والابتكار 2025 في جامعة خليفة والذي ينعقد بتاريخ 27 فبراير 2025 وبدعوة عامة للجمهور بالتزامن مع شهر الابتكار في دولة الإمارات. وستساهم هذه الابتكارات باستقطاب عدد من المستثمرين وروّاد القطاع الصناعي، لما تتمتع به من تكنولوجيات حديثة وإمكانات تجارية كبيرة وقابلية للتوسع والتطوير في السوق، إضافة لتماشيها مع رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية.

يعكس معرض البحوث والابتكار في جامعة خليفة لهذا العام، والمفتوح للجميع، دور جامعة خليفة كمؤسسة بحثية رائدة في دولة الإمارات في مجالات الاستكشاف والابتكار والتسويق العلمي، كما يضم جميع الشركاء في القطاع الصناعي ومؤسسات القطاع الحكومي. ويستعرض المعرض ثلاث مناطق رئيسة هي، المشاريع البحثية والتطبيقات الصناعية والشركات الناشئة، وستسلط الضوء على العروض المباشرة للحلول المعنيّة بالقطاع الصناعي ودراسات الحالة التي تستعرض أوجه التعاون في القطاع وستشمل منطقة للتواصل والتعارف والمشاريع التي تحتضنها جامعة خليفة، إضافةً للعروض البحثية المطبوعة التي يستعرضها الطلبة والباحثون.

ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني التالي للحصول على المزيد من التفاصيل: https://www.ku.ac.ae/innovation-exhibition/

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نموًا متسارعًا في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

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مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: 024418995

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

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